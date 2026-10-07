Военкор Коц рассказал о первой закрытой встрече с Путиным в начале СВО

Александр Коц на встрече президента с военными корреспондентами. Фото: kremlin.ru

Пара слов в день рождения Верховного. Обычно в такой день принято говорить про мудрость, прозорливость. Про историческую миссию признаки эпохи. Про свершенное и запланированное. Но об этом скажут и без меня — благо, есть что. Я скажу о том, что вижу сам.

Верховный главнокомандующий не просто строчка в Конституции. Это человек, который каждый день принимает решения, за которыми стоят живые люди. Пацаны в посадках, расчёты в блиндажах, штурмовики, которые уходят в серую зону и не всегда возвращаются, русские люди, которые в подвалах ждут русского солдата. Он знает цену этим решениям. И тяжесть их принятия.

На передке редко говорят о политике. Там говорят о дронах, о подвозе, о том, когда придёт ротация и будет ли эвакуация 300-х. Если спросить бойца, за кого он воюет, он вряд ли ответит про президента. Он скажет про своих погибших ребят, про дом, про страну. Задача Верховного — быть достойным этих ответов. Не подвести тех, кто не подводит его и государство, которое он возглавляет.

Верховный главнокомандующий не просто строчка в Конституции. Это человек, который каждый день принимает решения, за которыми стоят живые люди Фото: REUTERS.

Я помню одну из первых закрытых встреч военкоров с Владимиром Владимировичем. Ворох проблем, вагон претензий, в начале СВО мы многое узнали о своей родной армии. И не все открытия были приятными. Вспомните 2022-й. Мы ретранслировали то, что говорили в окопах. Армия хотела (и хочет) побеждать. И доносила, чего ей для Победы не хватает. Президент внимательно выслушал нас, помечая карандашом, и сказал: «Я вам обещаю, у нас будут лучшие в мире Сухопутные войска».

Конечно, голоса с земли доходят до Путина не только через военкоров. Он замыкает на себя огромное количество потоков информации. И по осязаемым переменам видно, что эти голоса слушают и слышат. И Вооруженные силы эволюционируют вместе со страной. Под руководством Верховного главнокомандующего и президента.

Желать в такой день здоровья — банально, но необходимо. Ноша тяжёлая, и с годами она не становится легче. Желать твёрдости — тоже. Её сейчас проверяют каждый день: снаружи давят, изнутри пытаются расшатывать. А Победа придет — у нас для этого есть и лучшие в мире Сухопутные войска и надежный тыл.

С днём рождения, товарищ Верховный главнокомандующий. Держитесь. Мы с вами.

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