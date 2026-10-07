Европа уже ничего не может дать Украине: сторонники Зеленского понимают, что все плохо

Зеленский пытается напоследок максимально взвинтить эскалацию Фото: REUTERS.

Очередные удары ВС РФ по объектам на Украине уничтожили в том числе места производства ракет большой дальности. Ранее были выбита часть дата-центров. И были повреждены мосты в Киеве, через которые шли военные грузы на фронт.

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

ДЕЛА ВСЕ ХУЖЕ

- Дела у Москвы все лучше, а у Киева все хуже?

- Для Зеленского - точно хуже. Оборона ВСУ сыплется.

- Долго сыплется оборона...

- Зеленский пытается напоследок максимально взвинтить эскалацию. ВСУ совершили массовый налет беспилотниками на Москву. Использовали свои хваленые «Фламинго». Они давно нам ими угрожали, - цитирует Алексея Подберезкина KP.RU.

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ПВО

- Минобороны сообщает, что сбили 17 таких ракет...

- Наша система ПВО очень эффективна.

- Эксперты считают - она самая эффективная в мире...

- Так и есть. Если что-то со стороны ВСУ и прорывается, и наносит результативный удар - это, конечно, трагично — но не критично. А вот когда наносится наш массированный удар, в том числе, по Киеву, по другим крупнейшим городам, по Днепру, по Запорожью, по Одессе, когда выбиваются последние логистические и энергетические возможности ВСУ - вот тогда дело у них приближается к катастрофе.

ЗАПАД БОЛЬШЕ НЕ ПОМОЖЕТ

- Такие прогнозы звучат не впервые - но они не сдаются.

- Они всегда ощущали поддержку Запада, но сейчас у Запада нет свободных средств противовоздушной, противоракетной обороны для Киева. То, что они соскребают и делают вид, что поддерживают киевский режим, - это все уже носит символический характер.

- Например?

- Ну, типа «подарка» президента Макрона. Который немногое смог из себя выжать под занавес своего ухода. Или немцы, которые в очередной раз пообещали - и что-то от сердца оторвали, со слов приезжавшего в Киев канцлера Мерца. Но правда в другом.

Оборона ВСУ сыплется Фото: REUTERS.

- И в чем?

- Больше половины запасов ракет ПВО для американских ЗРК расстреляно. Да, в том числе, благодаря иранской войне. Но в том числе и благодаря конфликту на Украине.

- А остатков для реальной обороны мало?

- Их у Европы так мало, что они ничего дать Киеву не могут. Как бы ни пытались.

КОГДА ЖДАТЬ РАКЕТЫ

- Произвести новые ракеты-перехватчики быстро не смогут?

- Смогут, но через два-три года - а этого надо еще дождаться.

- Важнейшие объекты Украины остались без противовоздушной защиты?

- В Киеве это признают. Теперь сидят, чешут репу каждую ночь и думают, куда им прилетит на этот раз. А прилететь может очень много.

- Тысячи дронов летят.

- До полутора тысяч наших беспилотников прилетели прошлой ночью. И порядка 100 баллистических и крылатых ракет. В том числе, гиперзвуковых. И очень больно ударили по важнейшим целям.

МОСТЫ ПОКА СТОЯТ

- Впервые за время СВО в октябре 2026-го мы нанесли последовательные удары по мостам.

- Мосты разрушаются. Удары новых дронов эффективны. Они наносятся в пределах досягаемости. Да, ранее по мостам серьезно не лупили. А что будет, если по ним ударят не только БПЛА, но и гиперзвуком или баллистикой? Или тяжелыми гравитационными бомбами? Ведь до сих пор трехтонная бомба туда не прилетала.

- Это все вызывает крайне напряженную атмосферу в незалежной?

- Даже сторонники Зеленского в Раде завопили от ужаса. Сразу начались предложения о скорейшем заключении мира. Похоже, там кризис созревает стремительно. И он будет ускоряться с каждым днем. Не только от наших ударов, но и от того, что объективно ситуация стремительно ухудшается.

ВИДЕН ПЕРЕЛОМ?

- В чем именно ухудшается?

- Союзники убегают. Они Киев бросают. Ну вот канцлер Мерц приезжал - и что? Он смог оторвать от себя с трудом миллиард. И Макрон уже ничего из ПВО Киеву дать не может. Их национальные системы противовоздушной обороны ни в какое сравнение с российскими системами не идут. Сейчас посмотрим на итоги очередного масштабного, комплексного удара. Предполагаю, будет очень плохо, - и не только для Киева.

- Мы видим качественный перелом в этой истории, когда работа нашей армии начинает давать плоды?

- Производство ракетных дронов резко увеличено, в разы. Как и ракет. Но надо понимать: сейчас политические задачи СВО скорректированы. И Верховный об этом тоже сказал.

- Напомните, когда сказал?

- После того, как себя по-хамски повели лидеры режима и командование ВСУ. Они же понимали, что им до сих пор делали большой подарок. Когда не били по логистике, по НПЗ, по важнейшим целям, вроде мостов. А они, несмотря на это, стали бить по нашим гражданским объектам. И когда получили жесткий ответ, сразу заверещали. Стали бить во все колокола. Но было поздно...

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