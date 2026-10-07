«Школьники, которые сжигают свои школы и нападают на полицию, это плохие школьники»: Песков прокомментировал бунты во Франции

Французские школьники и студенты проводят акции протеста во Франции. Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протесты школьников во Франции. На марши по всей стране вышли около полумиллиона человек: не только учащиеся, но и учителя.

…- Дмитрий Сергеевич, во Франции уже вторую неделю бунтуют старшеклассники. Наш президент постоянно общается с детьми и подростками, не только 1 сентября и 1 июня, в День защиты детей или в связи с «Елкой желаний»… У Владимира Путина более регулярные встречи, постоянное общение с ребятишками и так далее. Интересно, как Владимир Владимирович относится к масштабным протестам школьников во Франции? И второй вопрос, надо ли нам из этого тоже делать какие-то выводы?

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не согласовывался Европа одержима идеей милитаризации ЕС и превращением союза в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

- Все, что происходит во Франции, это внутреннее дело Франции, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 7 октября, на вопросы журналиста KP.RU. - У нас есть свои школьники, российские, которыми мы дорожим. И для которых и правительство, и президент делают все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования… Для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры. Совсем недавно Владимир Путин открывал в Якутии образовательный центр, который был построен на частные деньги. Это ли не пример заботы о школьниках?

А количество новых школ? Тысячи, которые ежегодно вводятся, ремонтируется.

Во Франции уже вторую неделю бунтуют старшеклассники Фото: REUTERS.

Об этом неоднократно докладывал министр просвещения. Это, собственно, реальные действия на то, чтобы наша система образования совершенствовалась и была реально на высоком мировом уровне.

А судя по тому, что происходит во Франции… Даже опережала мировой уровень, если систему образования во Франции можно как-то ассоциировать с мировым уровнем.

В общем, это внутреннее дело Франции. У нас свои школьники, за них наша душа и болит.

- И слава Богу, - заметил журналист KP.RU. - Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.

- Да, но я еще только хочу, правда, в этой связи, наверное, сказать, - проложил пресс-секретарь, - что, конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, это плохие школьники.

- Согласен…

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