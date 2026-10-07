Дэвид Раш, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, обвиняется в краже сотен золотых слитков на сумму более 46 миллионов долларов у федерального правительства. Фото: Alexandria Sheriffs Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Раскрыта впечатляющая схема хищений в ЦРУ. Высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления Дэвид Раш, проработавший в организации без малого 17 лет, похитил из госбюджета $194 млн.

КТО ТАКОЙ ДЭВИД РАШ: БИОГРАФИЯ

Ради поступления на службу он подделал свою биографию - и никто не обратил на это внимания. Раш придумал сценарии фальшивых «секретных операций», которые позволили ему покупать особняки, машины и создать целый склад золотых слитков.

Устраиваясь в разведку, Раш указал, что служил пилотом ВМС США, окончил Университет Клемсона и получил степень магистра в Политехническом институте Ренсселера.

На самом деле он работал в военно-морских силах рядовым техником и у него нет никакого высшего образования. Более того - чтобы поступить в ВМС, Дэвид тоже предоставил поддельные документы о бакалаврской степени и студенческих оценках.

Жулик в итоге дослужился до руководящей должности в дирекции научно-технических разработок ЦРУ, которое отвечает за шпионские «инструменты» и оборудование для секретных операций и работал там до нынешнего года.

СКОЛЬКО УКРАЛ ДЭВИД РАШ ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ В ЦРУ

Раш сфабриковал «строго засекреченную» правительственную программу, чтобы оправдать покупку элитной недвижимости на юге Флориды - он убедил господрядчиков перевести $145 млн на счета фиктивной компании для «нужд национальной безопасности».

Когда коллеги спрашивали его об этой программе, жулик ссылался на строгую конспирацию, утверждая, что она санкционирована на самом верху. И ему верили.

Затем хитрец поручил другому сотруднику ЦРУ приобрести два особняка в Палм-Бич стоимостью больше $20 млн долларов и два участка в прибрежном городке Хоуб-Саунд во Флориде. Недвижимость он планировал перепродать.

Параллельно Раш придумал «сверхсекретную правительственную операцию», под которую запросил у властей десятки миллионов долларов в золотых слитках. Так три сотни слитков на сумму 46 млн долларов оказались в его доме в Вирджинии.

Как подобное стало возможно? Операцию американец подвел под пункт «Обеспечение работы госведомств в случае ядерной войны, глобальных катастроф или масштабного нападения на США». Даже ЦРУшники с высочайшим уровнем доступа не имели права проверять детали без личного разрешения Раша.

И все же масштаб «операций» обратил на себя внимание службы внутренней безопасности. Беспокойство довели до ФБР, агенты устроили в доме Дэвида обыск, где нашли те самые слитки, $2 млн наличными и 35 дорогущих часов.

Вдобавок, по данным следствия, Раш санкционировал более $1,8 млн расходов на частные чартерные авиарейсы для личного использования. А еще незаконно получил $77 тысяч за военный отпуск, хотя к тому моменту уже был уволен из резерва ВМС США.

«Дэвид Раш злоупотребил своим положением и предал общественное доверие, он должен понести полную ответственность», - говорится в заявлении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Также выяснилось: мошенник передал представителю некоего иностранного государства сведения о секретном информаторе ЦРУ, поставив его под угрозу.

Рашу грозит 20 лет тюрьмы. Приговор ему вынесут в январе.

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