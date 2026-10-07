С 1 сентября 2026 года у заемщиков с детьми появился дополнительный инструмент - ипотечные каникулы на срок до 1,5 года. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ипотека - это долг на десятилетия, и любой сбой в семейном бюджете бьет по ней больнее всего. Потеря работы, болезнь, резкий рост расходов - и вот уже ежемесячный платеж становится неподъемным. С 1 сентября 2026 года у заемщиков с детьми появился дополнительный инструмент: пауза в выплатах на срок до 1,5 года. Но чтобы банк ее одобрил, одного желания мало - придется доказать, что вы подходите под четкие критерии.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД: СПАСЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ТЯНЕТ ПЛАТЕЖ

Право на льготный период кредитования у ипотечных заемщиков появилось в 2019 году. Это официальная отсрочка по платежам.

Как пояснила KP.RU Ольга Дайнеко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф», льготный период позволяет временно приостановить или уменьшить платежи.

- Каникулы дают время выдохнуть и найти решение возникших финансовых проблем, позволяют избежать просрочек и сохранить положительную кредитную историю, - говорит финэксперт.

Ранее максимальный срок таких каникул составлял шесть месяцев. Однако с 1 сентября 2026 года он увеличен до 18 месяцев для заемщиков, у которых родился или был усыновлен второй (или последующий) ребенок.

- Новые правила распространяются на договоры, заключенные до 1 сентября 2026 года, - уточнила Ольга Дайнеко.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Условий несколько.

1. В семье появился второй или последующий ребенок. Неважно, родился он или был усыновлен.

2. Сумма долга не превышает лимит, установленный правительством. Сейчас это 15 млн руб.

3. Ранее льготный период по этому договору не предоставлялся. Не учитываются каникулы по «ковидным» основаниям, для участников СВО и членов их семей, а также предоставленные из-за чрезвычайной ситуации. Но новую отсрочку дадут только после того, как закончится или прервется предыдущая.

4. Ипотечная квартира - единственное жилье, пригодное для проживания. Если у заемщика есть доля в другой недвижимости, ее метраж не должен превышать учетную норму.

5. Заемщик не в процедуре банкротства. В отношении него нет судебного решения о взыскании долга по ипотеке или требования к поручителю.

6. На дату обращения не действуют другие каникулы - например, для участников СВО и членов их семей. Их придется сначала досрочно прекратить или дождаться окончания срока.

- Обратиться за новыми каникулами можно только после окончания или прерывания предыдущего льготного периода, - напомнила эксперт.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

КАК ОФОРМИТЬ ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ: ШЕСТЬ ШАГОВ

Порядок действий выглядит так.

1. Убедиться, что вы подходите под условия (см. выше).

2. Подать кредитору официальное заявление в течение действия договора. Сделать это надо до того, как ребенку исполнится 1,5 года, или до истечения 18 месяцев с даты усыновления.

3. Указать дату начала каникул. Она может быть «задним числом», но не раньше, чем за 2 месяца до обращения. Это право дано, чтобы «отмотать» ситуацию немного назад - если платеж уже пропущен, каникулы задним числом уберут эту просрочку, и кредитная история не пострадает.

4. Выбрать, что именно вам нужно: приостановить обязательства или снизить размер платежей.

5. Указать основание - рождение или усыновление ребенка.

6. Приложить копии свидетельств о рождении или усыновлении на всех детей.

- Максимальный срок ипотечных каникул в этом случае 18 месяцев, но можно выбрать и более короткий срок, - подчеркнула Дайнеко.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ОТВЕТА ОТ БАНКА

Заявление рассматривается не дольше 5 рабочих дней. Кредитор в течение 2 рабочих дней вправе запросить подтверждающие документы, на предоставление которых заемщику дается 10 рабочих дней. Если ответа нет - ни уведомления, ни запроса, ни отказа - в течение 10 рабочих дней после направления требования льготный период считается установленным со дня направления требования.

- Если заемщик не получил от банка никакого ответа в течение 10 рабочих дней после направления требования, льготный период считается установленным со дня направления требования, - разъяснила Ольга Дайнеко.

ЧТО БАНК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДЕЛАТЬ

Во время льготного периода банк не вправе начислять штрафы и пени за просрочку приостановленных платежей. Также он не может требовать досрочного погашения долга, обращаться в суд для взыскания долга и обращать взыскание на залог (имущество, которое банк может забрать при долге, в ипотеке - квартира).

Фото: ИВАНОВА Диана.

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- Пропущенные платежи не списываются, а фиксируются и откладываются «на потом», - предупреждает Ольга Дайнеко.

Льготный период сроком до 18 месяцев по процентам разделен на две части. Первые 6 месяцев проценты на остаток долга не начисляются - в отложенные платежи попадает только основной долг (тело кредита, то есть сумма самого долга без процентов). Это платежи, которые должны были быть внесены по первоначальному графику, но не были уплачены из-за каникул.

- Это важное отличие «детских» каникул от обычных: государство дает максимальную передышку на старте, - отметила Ольга Дайнеко.

С 7 по 18 месяц проценты начисляются на остаток основного долга по той же ставке, что и до каникул, но фиксируются отдельно. В законе они указаны как «проценты, начисленные в период с седьмого по восемнадцатый месяц».

КАК ПЛАТИТЬ ПОСЛЕ ПАУЗЫ

Когда удлиненный льготный период закончится, долг придется гасить в строгой очередности.

1. Сначала вы возвращаетесь к обычному графику - платите текущие взносы так же, как платили до каникул.

2. Затем наступает черед отложенных платежей за время каникул. Это те взносы в счет основного долга, которые вы не вносили весь период отсрочки. Банк их зафиксировал - и теперь их нужно вернуть.

3. После этого вы начинаете гасить проценты, накопленные с 7 по 18 месяц.

- Проценты за вторую половину «детского» периода считаются самыми дальними и погашаются после всего остального, - пояснила эксперт.

При этом срок ипотеки продлевается на срок не менее длительности льготного периода.

ЕСЛИ РЕШИТЕ ВЫЙТИ РАНЬШЕ

Каникулы можно прервать досрочно. Для этого есть два способа: либо просто сообщить банку о своем решении, либо сразу внести всю сумму, которую вы должны были бы заплатить за время каникул. После этого отсрочка заканчивается.

- Перед тем как прерывать каникулы досрочно, важно убедиться, что финансовое положение действительно стабилизировалось, поскольку второй раз (по этому же основанию и этому же договору) оформить льготный период не получится, - предупредила Ольга Дайнеко.

Материал подготовлен при участии Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России в рамках X этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», который посвящен теме «Личные финансы с господдержкой». Этап продлится до конца ноября 2026 года. В его фокусе — налоговые вычеты, субсидии, социальные контракты и другие инструменты государственной поддержки, доступные российским семьям. Материалы этапа адресованы широкой аудитории — от семей с детьми до пенсионеров — и направлены на то, чтобы каждый мог узнать о положенных ему льготах. Подробнее на портале моифинансы.рф.

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