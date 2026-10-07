Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Дмитрий Сергеевич, вчера Макрон опубликовал видео тестового пуска стратегической баллистической ракеты и назвал эти испытания «громким и четким посланием». Как в Кремле расценивают заявление Макрона?

- Как громкое и четкое послание, так и расцениваем, так, как он сказал, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 7 октября, на вопросы журналистов. - Европа одержима идеей милитаризации, Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза…

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не согласовывался Европа одержима идеей милитаризации ЕС и превращением союза в военно-политический блок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

То есть - экономического блока, по превращению его в военно-политический блок.

То есть - там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, - экономическое и военно-политическое.

Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией.

Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно же, на фоне таких агрессивных действий, на фоне таких планов Россия, как уже и министр наш говорил, Россия начеку. (Речь о министре иностранных дел Сергее Лаврове. - А.Г.)

Мы внимательно это все отслеживаем.

Мы, и президент об этом неоднократно говорил, принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности.

Но при этом, так же как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога. Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Накануне хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда и НПЗ в Джидде… А само воздушное пространство над Саудовской Аравией объявили зоной военной операции. На фоне этого Турция и Пакистан выразили намерение развернуть войска в Саудовской Аравии. Обращался кто-то из участников конфликта к России за посредничеством? И готова ли Россия к оказанию такого посредничества, к содействию в урегулировании между саудитами и хуситами?

Песков:

- Нет, к Российской Федерации никто за посредничеством в этом конфликте не обращался. Ситуация действительно крайне тревожная, напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает. Поэтому мы с обеспокоенностью наблюдаем за происходящим.

Вопрос:

- Индийские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщают о том, что Индия отправила новое трехчастное предложение по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Подтверждаете ли получение такой инициативы от официального Дели? Как Кремль оценивает данное предложение от индийской стороны?

Песков:

- Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины. Мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказывались…