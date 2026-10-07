Инстасамка после заявления об отъезде из России осталась без бизнеса и концертов

Скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) Фото: Даниил ОПАРИН.

Скандальная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) решила отказаться от бизнеса с газировкой. Артистка объяснила, что теперь хочет сосредоточиться на музыке, продюсировании и создании собственного лейбла, где планирует выпускать новых исполнителей. По словам Дарьи, работать с артистами будут преимущественно над англоязычной музыкой.

О решении рэп-исполнительница рассказала в соцсетях. По ее словам, продолжать развивать бренд напитков она больше не захотела из-за условий сотрудничества, а практически одновременно у команды появилась возможность заняться музыкальным проектом. В итоге Инстасамка решила выбрать направление, которое ей ближе.

«И в целом название бренда отражает всю философию, которую мы хотели вам передать, а именно становитесь артистами, выделяйтесь, будьте яркими, делайте музыку. И теперь, учитывая тот факт, что мы делаем свой собственный музыкальный лейбл, я поняла, что у меня не хватит на это ресурсов, а то, что я действительно люблю делать и делаю лучше всего в своей жизни, это музыка, продвижение, маркетинг и все, что относится к медийной деятельности. Поэтому я выбрала делать свой музыкальный лейбл», — рассказала Дарья.

Рэп-исполнительница Инстасамка объявила о закрытии своего бренда газировки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом закрытие не означает, что команда полностью распускается. Блогеры, которых ранее представляли как амбассадоров напитка, теперь должны стать артистами нового лейбла, а креативный отдел продолжит работать уже непосредственно с Инстасамкой. Сама исполнительница также заявила, что вместе с командой занимается другими творческими проектами, в том числе созданием одежды и нового офиса лейбла в Дубае. В Сети же заподозрили, что бизнес Зотеевой просто не пошел и напитки никто не стал покупать.

Параллельно Дарья решила провести большой онлайн-концерт. По ее словам, после отмены выступлений в Казахстане и Лондоне найти подходящую площадку для офлайн-шоу с нынешним материалом оказалось непросто, поэтому артистка выбрала продавать билеты на… онлайн-концерт. Прямо как в ковидные времена.

«Сначала мои концерты отменили в Казахстане. Потом мои концерты отменили в Лондоне. Друзья, мне, вот мне, вот лично мне, найти сейчас площадку для выступления с тем материалом, который я хочу, и с тем материалом, который любите вы, очень сложно. Вы себе даже не представляете, насколько. Поэтому я приняла решение сделать онлайн-концерт, к которому вы сможете подключиться из любой точки планеты», — объяснила Инстасамка.

Судя по информации на сайте, онлайн-шоу продлится около трех часов. Главным событием станет премьера альбома «Rich Witch», его Дарья обещает исполнить за неделю до официального релиза. Кроме того, в программу войдут ее прежние хиты, в том числе самые провокационные композиции. Билеты разделены на три категории. Standard за 1490 рублей дает доступ к прямой трансляции и ранней премьере альбома. VIP за 2990 рублей дополнительно включает закрытый чат во время концерта. Самый дорогой Premium стоит 9990 рублей, к трансляции и чату добавляются afterparty и запись шоу, которую можно будет пересматривать.

Напомним, недавно Инстасамка уже устроила вброс. Сначала она заявила, что навсегда уезжает из России, хочет перевести свои песни на английский и сосредоточиться на зарубежной аудитории, однако вскоре призналась, что история с отъездом была частью продвижения нового трека. Тогда артистка заявила: «Не думала я, не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем».

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