Офис президента Украины потребовал от граждан забыть про мир Фото: REUTERS.

Утро началось с веселых новостей из Киева. Нет, не про удары, не про расколошмаченные склады боеприпасов и производственные площадки по выпуску украинских ракет и беспилотников. Украинские власти это стараются замалчивать, предлагая нейтральные формулировки «удар был нанесен по нежилому зданию». И ведь даже не врут, потому что на складах с ракетами или в цехах сборки беспилотников жить могут только самые конченые идиоты.

СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЕМ

Новости оказались совершенно из иной оперы. Из сферы борьбы с коррупцией. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в суд дело народного депутата Анны Скороход по обвинению ее в получении взятки в 250 тысяч долларов США от одного украинского бизнесмена за обещание ввести санкции СНБО против его конкурента в бизнесе.

Удивительно не само по себе обвинение - впервые Анне Скороход предъявили «пидозру» в совершении этого преступления еще 5-го декабря прошлого года (по версии следствия, «преступная группа во главе с народным депутатом уже получила половину суммы, обещая подкупить чиновников СНБО (а это высшее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским)», но вот вторую половину получить не сумела по той причине, что не выполнила обещанного.

- На самом деле деньги остались у злоумышленников, ведь они не смогли найти человека, который бы согласился совершить незаконные действия, - заявили в НАБУ, и даже смогли найти одного из членов группы, который согласился пойти на сделку со следствием и раскрыть все нюансы и всех участников. Он дал обличительные показания в отношении остальных соучастников, в том числе и в отношении Скороход. Его, кстати, в июле осудили на пять лет лишения свободы (условно) и выплату 700 тысяч гривен в фонд помощи ВСУ.

ОТВЕТИТ ПРЕЗЛЫМ ЗА ПРЕДОБРЕЙШЕЕ

Сама Скороход все обвинения в свой адрес отрицает и называет дело политическим. Было — не было, нам отсюда неизвестно. Действительно ли брала, или это специальный оговор, а если брала, то не было ли это подставой и провокацией — неизвестно. Напомним, Скороход в 2019-м исключили из фракции партии Зеленского «Слуга народа» после того, как другие формы давления на нее (в том числе, арест мужа) не принесли желаемого результата, и она продолжила в Раде, не учитывая «линию партии».

Так вот, удивительно не само по себе обвинение и даже не передача дела в отношении нее в суд, а то, что это произошло буквально на следующий день после того, как она внесла в Верховную раду законопроект о внесении в Конституцию поправок, которые вернули бы Украине статус нейтральной страны. Напомним, курс в ЕС и НАТО был принят по инициативе Петра Порошенко* во время его президентства, и данные поправки были внесены в Конституцию. А Скороход предложила, оставив курс в Евросоюз, отказаться от цели вступать в НАТО. Собственно, требование о возвращении нейтрального внеблокового статуса Украины является одним из условий Москвы для заключения мирного соглашения.

Сейчас многие эксперты расценивают передачу дела Скороход в суд не в качестве очередного коррупционного скандала, а как месть «команды с Банковой» и самого «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского за политический жест депутатки, который можно счесть вызовом официальной политике Киева.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в суд дело народного депутата Анны Скороход Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

ЗЕЛЕНСКИЙ? ДА ОН ПРОСТО УЗУРПАТОР

Но Скороход не унимается. Более того, уже после известия о внесенном ею законопроекте она поставила под сомнение полноту власти Зеленского и рассказала, что адресовала «президенту» (как они до сих пор называют на Украине «просроченного») предложение подключать парламент к переговорному процессу с РФ, но на ее письменное предложение по этому поводу получила ответ от главы Офиса Кирилла Буданова* , что «эти вопросы определяет президент».

- Интересно, когда у нас стала президентская республика, и когда у нас ключевые вопросы решает исключительно президент? Я буду на этой неделе, которая будет следующая сессионная, пытаться всё-таки как-то вернуть ВР в это русло. А вдруг там есть хотя бы люди, которым не все равно и которые понимают, что войну нужно заканчивать, - напомнила она, что Украина парламентско-президентская республика, тем самым косвенно обвинив Зеленского в узурпации власти, и заявила, что не признает обвинений в «зраде» (измене). - Зрада - это продолжать войну, уничтожать собственное население, терять земли. Вот это зрада. Это на самом деле прямая зрада - заставлять людей выезжать, рассказывать людям, что зима будет сложной и покиньте Киев. Видеть, как гибнут тысячи людей, как у нас забыли вообще человеческие права. Вот это зрада. Если цель - уничтожить украинское население, а потом эти земли заселить, привести миграционную политику в Европе в порядок и переселение сделать большое из Европы мигрантов сюда, тогда, да, мы идём к этой цели

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА — НЕОДИНАКОВЫ С ЛИЦА

Инициатива Скороход и ее выступления после заявления другого депутата Верховной рады Алексея «белойслизи» Гончаренко* о необходимости «договариваться с Россией везде, где возможно» выглядит уже совершенным вызовом курсу Зеленского на продолжение войны. Причем, если известный своим умением «переобуваться в прыжке» политический перевертыш Гончаренко* был изгнан за свое заявление из парламентской фракции Петра Порошенко* «ПЕС» (но не из партии - !) и помещен на скандально известный сайт «Миротворец» в качестве врага нации, то для Скороход припасли уголовное преступление в сфере коррупции. Следующим шагом может стать лишение ее депутатской неприкосновенности и реальный срок лишения свободы. Это вам не «свои» Миндич и Ермак, одному из которых позволили сбежать из страны, а второго выпустили под залог.

Несмотря на целый ряд заявлений, что, мол, и Скороход, и Гончаренко* «играют картами, сданным им» Банковой, то есть в полном согласии с командой «просроченного», замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук тут же дала гневную отповедь этим «миротворцам».

МИРА НЕ БУДЕТ!

- В обозримом будущем мира не будет. Независимо от того, насколько мы этого хотим. Надо принять эту реальность и, соответственно, строить жизнь, заявила Верещук. - Мир наступит. Но не в ближайшее время. А сейчас нужно настраиваться на продолжение борьбы. Говорю это не потому, что я хочу продолжения войны. Говорю это, потому что не хочу лгать.

После чего объяснила, почему она стоит на такой позиции.

- Хочу, чтобы люди исходили из реалий, а не жили от иллюзии к иллюзии. Правда не всегда приятна. Но она дает силы сражаться, - заявила Верещук после пространных рассуждений, что вместе с украинцами не желает быть в «подчинении у русских», и решила настроить на продолжение жесткого противостояния с Россией. - В войне на истощение решающее значение имеет прочность тыла. В частности, гражданская защита и общественная стойкость. В этой войне начинается битва тылов. Нам придется многое изменить – если мы не хотим, чтобы у нас посыпался тыл. Нужны реализм без иллюзий, пафоса и лжи. Собранность и профессионализм в действиях. Плюс наше украинское упорство.

На заявлении Верещук еще не успели, как говорится, просохнуть чернила, как украинские пользователи Сети насовали ей «полную панамку» негативных для нее комментариев, многие из которых обычно пишут на заборах, когда рядом нет свидетелей. Но они ничего не изменят. И, если выразить ответ Офиса Зеленского Гончаренко* и Скороход к какой-то модели, то ее можно свести к одной-единственной фразе: «Забудьте слово мир!»

А кто вспомнит, тому будет худо. Пока на Украине правит «зрадник» Зеленский.

* - внесены в России в перечень террористов и экстремистов.

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