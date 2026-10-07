Нобелевские лауреаты по химии-2026 создали защиту от "молекул-убийц”: талидомидовая катастрофа больше не повториться

Открытия Нобелевских лауреатов по химии-2026 Анри Кагана и Кэнсо Соаи помогли выстроить надежную научно-технологическую стену Фото: REUTERS.

Разгадка тайны “химической асимметрии” - за это Нобелевскую премию по химии-2026 получили Анри Каган и Кэнсо Соаи. Непонимание учеными этого механизма привело к трагическому событию - талидомидовой катастрофе, которая разразилась в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Тогда в аптеках появился талидомид - препарат, который рекламировали, как “безопасное и эффективное успокоительное и снотворное средство”. Позже выяснилось, что непредсказуемый побочный эффект привел к появлению на свет более 10 000 детей с тяжелыми врожденными пороками (отсутствием конечностей, деформацией органов). Причина в том, что молекула талидомида могла существовать в двух хиральных формах - одна форма обеспечивала терапевтический эффект, а вторая - калечила. Как Нобелевское открытие по химии помогает избежать повторения подобных трагедий? Об этом KP.RU рассказал Кирилл Базаров, доцент кафедры теоретической физики имени Ландау МФТИ

- Хиральные молекулы — это такие, которые не могут быть переведены в своё зеркальное отражение поворотом. Это значит, что в теории они могут быть в двух вариациях: левые и правые, - объясняет Кирилл Базаров. - Например, аминокислоты, из которых построены белки живых организмов, бывают только левые. В природе всё работает хорошо: организмы, состоящие из левых аминокислот, синтезируют левые белки. Проблемы начинаются, когда мы пытаемся синтезировать такие молекулы, например, хотим сделать лекарство в виде каких-то аминокислот. В случае, если мы, грубо говоря, возьмём ингредиенты и наивно смешаем всё в пробирке — мы получим смесь рацемат: 50% условно левых молекул, 50% условно правых. Проблема в том, что иногда левые оказываются лекарством, а правые ядом. В таком случае давать такую смесь человеку нельзя. Тут перед химиком встаёт трудная инженерная задача: как заставить химический процесс идти так, чтобы с существенным преимуществом получалась нужная зеркальная форма? Ответ на этот вопрос и искали нобелевские лауреаты.

Открытия Нобелевских лауреатов по химии-2026 Анри Кагана и Кэнсо Соаи помогли выстроить надежную научно-технологическую стену, которая защищает пациентов от повторения подобных трагедий. Методы, разработанные учеными, помогают с помощью направленного синтеза получать на 100 процентов чистый и безопасный препарат. Лишняя, потенциально опасная зеркальная копия молекулы, просто не может появиться в реакторе.

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