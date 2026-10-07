Новые уловки телефонных мошенников: Как обманывают Пересильд, Валюшкину, Бурунова

Как мошенники обманывают Пересильд, Валюшкину, Бурунова. Фото: Ольга ЮШКОВА, Лариса КУДРЯВЦЕВА, Евгения ГУСЕВА

Мошенники не оставляют попытки обмануть звезд. Кажется, что все уже максимально бдительны, но до сих пор откликаются на обман в мессенджерах. Способы развода — разные. Звезды делятся историями, чтобы предупредить других о новых уловках мошенников.

Бурунова «клонировали»

Актер Сергей Бурунов сообщил, что мошенники с помощью ИИ монтируют ролики, где его «двойник» приглашает на платные курсы. Бурунов жалуется: «Используются технологии дипфейка, генерируется мой голос, получается, что я якобы рекламирую курсы, говорю похабные вещи...». Артист переживает, что люди клюют на фальшивку, которую можно вычислить — голос очень похож, но имеет специфическое «металлическое» звучание. Правда, распознать это могут не все и не во время быстрого просмотра.

Актер Сергей Бурунов сообщил, что мошенники с помощью ИИ монтируют ролики, где его «двойник» приглашает на платные курсы Фото: Даниил ОПАРИН.

Валюшкина «прошла по ссылке»

Актриса Елена Валюшкина на этой неделе впервые попалась на уловки сетевых мошенников. Все годы держалась, перестраховывалась, и когда, казалось бы, все предупреждены — Елена Викторовна потеряла бдительность.

Валюшкина сегодня резюмирует: «Многие мне позвонили, написали со словами поддержки. Закрывая тему, признаю — да, я лоханулась. Специально рассказываю, чтобы люди оставались бдительны. Потому что в других мессенджерах ранее кто только мне не писал — и «директор нашего театра», и «Никита Сергеевич»… С этим все было понятно. Но я попалась в Мах. И хотела предупредить людей. Хорошо, что так все закончилось. Понятно, что надо было развести меня на деньги — схема сложная, но каждый раз придумывают что-то новое. Еще раз — будьте бдительны!»

Актриса Елена Валюшкина на этой неделе впервые попалась на уловки сетевых мошенников Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Что произошло? Елене Валюшкина рассказала, что в мессенджер Мах ей пришло сообщение от «судебных приставов». Актриса забеспокоилась, так как подумала, что к концу года могли появится какие-то вопросы, связанные с начислением налогов. В сообщении было указано, что на имя Валюшкиной Е. В. 6 октября пришел документ, чтобы его прочесть необходимо перейти по ссылке...

Валюшкина рассказывает: «В Мах приходит сообщение от якобы судебных приставов, а так как в конце года нужно оплачивать налоги — я его смотрю. На ваше имя пришел документ, чтобы прочитать пройдите по ссылке — я прошла по ссылке. Введите код и вы прочтете документ. Я ввела код шестизначный. Естественно, что тут же взломали мои «госуслуги». Тут же выскочило два телефона — я позвонила, и началось «разводилово»: где вы находитесь — выйдите — вы должны быть в уединенном месте — сядьте на лавочку — в конечном итоге она меня так достала, что я бросила трубку… Сейчас уже было звонков пятнадцать с неизвестных номеров. Я заехала в ближайшие «Мои документы» мы поменяли код на Госуслугах, заблокировала сделки с недвижимостью, поставила самозапрет на кредиты».

Валюшкина быстро поняла, что ее разводят, и тут же отправилась в МФЦ ставить самозапрет на кредит, менять код на «Госуслуги». Певица Наталья Гулькина в ответ на сообщение Валюшкиной, сообщила, что мошенники и ее пытались развести через Мах.

Пересильд испугалась за дочь

Актриса Юлия Пересильд призывает родителей проводить профилактические беседы с детьми на тему мошенников и их способов обмана. Причем, делать это периодически. Потому что, как показала практика — детям надо постоянно напоминать детям о возможной опасности. Юлия поделилась, что она проводила с младшей дочерью беседы на тему мошенников и их приемов, но девочка все равно «попалась» на профессиональные уловки преступников. 13-летняя Мария Пересильд стала жертвой телефонных мошенников на каникулах пока у ее мамы шел рабочий съемочный день.

Актриса Юлия Пересильд испугалась за 13-летнюю дочь Марию, которая стала жертвой телефонных мошенников Фото: Иван МАКЕЕВ.

Весь день ребенка «обрабатывали» мошенники по телефону — пугали, что нельзя сообщать ничего родителям. Юлия Пересильд поделилась способом работы мошенников: « Мою Машу пугали тем, что ни в коем случае нельзя об этом сообщать родителям. Иначе это нарушения статьи уголовного кодекса, их «обвинят по статье экстремизм» и тому подобное. Звонил якобы «следователь из ФСБ».

Ее заставляли постоянно быть на связи, сообщать что она делает. Моя Маша не из робкого десятка, более того — про мошенников мы много раз говорили ей. Скажите детям, что никогда ни сотрудники спецслужб, ни следователи не будут звонить детям и взрослым и просить их о сотрудничестве по телефону. С детьми надо ежедневно говорить. С Машей мы много говорили, но все равно равна она попалась на крючок...». К счастью, Юлия Пересильд вовремя узнала об этом ЧП, поэтому никто не пострадал, и финансы семьи также целы.

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