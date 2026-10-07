Юра Борисов стал новым мемом в Голливуде: на помощь пришел Человек-паук

Ролик с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом с премьеры их фильма обсуждают в сети. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский актер Юра Борисов снова оказался в центре внимания журналистов, но на этот раз забавный случай произошел в Голливуде. На пресс-конференции фильма «Искусственный интеллект» он попытался ответить на вопросы журналистов на английском, однако в какой-то момент зашел в тупик и решил обратиться за помощью к своему партнеру по картине Эндрю Гарфилду, известному по роли в фильмах о Человеке-пауке.

Ситуация моментально напомнила пользователям знакомую сцену с урока английского, когда ученик знает ответ, но никак не может его сформулировать. В Сети также пошутили, что Борисов настолько освоился в Голливуде, что теперь может рассчитывать на самого Человека-паука в качестве помощника. Гарфилд действительно пришел на выручку коллеге и с юмором заступился за него.

До этого Борисов успел по-дружески подколоть Гарфилда во время общения с прессой. Актер заявил, что не способен отвечать на вопросы так же красиво, как его коллега, и именно поэтому Гарфилд играет Сэма Альтмана. На показе в Нью-Йорке Борисов выступил перед зрителями на английском языке и признался, что впервые увидел фильм целиком именно вместе с публикой. Премьера стала для него эмоциональным испытанием: актер сравнил ожидание реакции зрителей с моментом, когда после рождения ребенка ждешь, когда он начнет дышать.

«Как будто только что родился ребенок. И ты ждешь, когда он начнет дышать, — и именно это я сейчас чувствую», — сказал Борисов. Его речь зрители встретили аплодисментами.

Сам «Искусственный интеллект» Луки Гуаданьино посвящен событиям в ноябре 2023 года вокруг компании OpenAI, которой принадлежит, в том числе, ChatGPT. Тогда совет директоров компании неожиданно отстранил Сэма Альтмана от должности генерального директора, но спустя несколько дней тот вернулся на свой пост. В картине Эндрю Гарфилд сыграл Альтмана, а Борисову досталась роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Именно за эту работу российский актер теперь может претендовать на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Пока речь идет лишь о планах кампании по продвижению картины, а окончательный список претендентов будет сформирован позже.

Если Борисов действительно окажется среди номинантов, для него это станет уже второй номинацией на главную кинопремию. В прошлый раз актер претендовал на «Оскар» за роль Игоря в «Аноре» Шона Бэйкера, однако тогда его выдвигали в категории «Лучший актер второго плана». Теперь Борисова планируют представить уже среди исполнителей главных ролей, тогда как Гарфилду отведена категория второго плана.

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