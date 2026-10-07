Мишустин угостил морковкой коня и напоил молоком бычка: премьер посетил выставку «Золотая осень»

В среду премьер Михаил Мишустин посетил главную агропромышленную выставку страны
«Золотая осень», которая проводится с 1999 года. На выставке показывают достижения регионов в АПК, производители сельхозтехники презентуют свои разработки, а племенные хозяйства привозят на выставку «животину». На этот раз премьер Михаил Мишустин даже покормил морковкой красивого белого коня и напоил молоком бычка.
В основной экспозиции в этом году представлены стенды 19 регионов и 51 организации.
На полях выставки Мишустин вручил государственные награды отличившимся аграриям (в ближайшее воскресенье они будут отмечать профессиональный праздник), а также выступил на пленарном заседании. Премьер отметил, что окончательных итогов уборочной компании пока нет, но уже ясно, что пшеницы, рапса, фруктов в этом году собрано больше, чем в прошлом.
- Есть прирост по рыбоводству и производству свинины и яиц, - сообщил премьер, отметив, что Доктрина продовольственной безопасности выполняется, и на нашем внутреннем рынке хватает продовольствия.
Мишустин также рассказал, что Россия стала больше экспортировать сельхозпродукции. За 8 месяцев этого года объем экспорта в АПК вырос более, чем на 15%. Среди заслуг премьер также назвал успешное импортозамещение в АПК. По его словам, уровень независимости сектора вырос на 12%. Он также отметил, что снизилась зависимость от зарубежной селекции. Выросло производство отечественных семян подсолнечника, рапса, сахарной свеклы, сои и кукуруза. В целом показатель самообеспеченности семенами достиг почти 70%.
Премьер отметил, что власти продолжают развитие сельских территорий: улучшаются жилищные условия, развивается социальная и транспортная сферы.
Отдельно премьер остановился на ситуации в новых регионах. Он напомнил, что власти оказывают им дополнительную поддержку.
- На выставке представлена Донецкая Народная Республика, которая уже собрала весомый урожай зерновых, - сказал Мишустин.
Из проблем премьер назвал ситуацию с топливом и трудности с логистикой. Мишустин отметил, что правительство оказывает сельхозпроизводителям помощь по продаже зерна, в том числе было принято решение о закупке его в резерв. Кроме того, выделены дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
Кабмин также принял решение оказать дополнительную помощь крымским аграриям.
- В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, и АПК там требуется серьезная помощь, - сказал премьер.
Решено, что Крым получит более 1,5 млрд. рублей на поддержку птицеводства, производства фруктов и агротехнологические работы.