Сергей Жуков с семьей и редкий выход в свет Алексея Потехина с женой и детьми: Как прошла премьера фильма «Руки вверх! 2»

Алексей Потехин привел семью на премьеру фильма «Руки вверх! 2». Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Руки вверх! 2» - продолжение байопика о самой популярной отечественной группе 90-х. На этот раз в центре сюжета – не только история раскрутки знаменитого дуэта и путь музыкантов к славе, но и рассказ о личной жизни Сергея Жукова. На экраны фильм выйдет 15 октября.

Главные роли в картине режиссера Алисы Шитиковой исполнили Влад Прохоров (он играет Сергея Жукова), Илья Русь (перевоплотившийся в Алексея Потехина) и Ангелина Стречина (ей досталась роль первой жены Жукова Елены Добындо).

Зрители увидят на экране и Сергея Жукова – он играет самого себя. На премьеру 50-летний солист группы «Руки вверх!» пришел вместе с семьей - женой Региной Бурд и тремя детьми: 17-летней Никой, 16-летним Энджелом и 12-летним Мироном. Самый младший ребенок музыканта, двухлетний Эван, остался дома. Певица Регина Бурд и дети Жукова также снялись в картине в камео.

Сергей Жуков пришел вместе с женой Региной Бурд и тремя детьми: 17-летней Никой, 16-летним Энджелом и 12-летним Мироном. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Одна из сюжетных линий фильма повествует об отношениях Сергея с первой женой – Еленой Добындо. Как рассказал Жуков на премьере, во время съемок его бывшая супруга много общалась с сыгравшей ее в фильме Ангелиной Стречиной. Они вместе составляли психологический портрет героини и разбирались, как бы поступила Елена в той или иной ситуации.

На заре своей карьеры лидер группы «Руки вверх!» переехал в Тольятти, где начал встречаться с дочкой вице-президента компании «АвтоВАЗ» Еленой Добындо. Правда, сначала они общались как друзья. И только когда Жуков переехал в столицу, их приятельские отношения переросли в любовь. Молодые люди поженились, вскоре у них появилась дочь Саша.

Но семейная жизнь не заладилась. Сергей уделял больше времени работе, чем семье: он хотел добиться успеха. Жена же постоянно ревновала его к поклонницам. Тогда «Руки вверх!» были на пике популярности, девушки обожали симпатичного музыканта и дежурили у него в подъезде.

«Лене постоянно угрожали, обещали облить кислотой», - рассказывал Сергей Жуков в программе «Судьба человека».

Влад Прохоров играет Сергея Жукова в молодости. На премьеру актер пришел вместе со своей избранницей, актрисой Натальей Гнеушевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Через четыре года брака у Елены лопнуло терпение, и она потребовала развода. Музыкант тяжело переживал расставание с женой и разлуку с дочкой. После развода Елена Добындо переехала в Америку, где получила работу детского психолога. Она вышла замуж во второй раз за бизнесмена, которому родила четверых детей. Сашу воспитывал отчим, однако девочка никогда не теряла связи с отцом. Сейчас 25-летняя дочь музыканта живет в Чикаго, она стала актрисой.

Алексей Потехин тоже привел на премьеру семью - красавицу-жену Елену и младших детей: 6-летнюю Дарью и 4-летнего Федора. Супруги также воспитывают старшую дочь - 16-летнюю Машу.

Алексей Потехин с женой Еленой, дочкой Дарьей и сыном Федором. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Не секрет, что после распада группы между Жуковым и Потехиным долгое время были натянутые отношения. На показе Елена рассказала журналистам, что с трудом уговорила мужа прийти на премьеру. Тем не менее, в интервью Алексей всегда тепло отзывается о Сергее.

«Когда Серега стал собирать многотысячные площадки, я вообще не удивился. Потому что за прошедшие 20 лет ничего лучше, чем «Руки вверх!», не появилось. Говорю честно: я рад за Жукова. Меня часто спрашивают: «Почему Сергей собирает залы, а ты не собираешь?» Мы просто разные люди. Ему это до сих пор нравится, а я сейчас боюсь большой толпы», - рассказывал Потехин в интервью KP.RU.

Режиссер фильма «Руки вверх! 2» Алиса Шитикова. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Нынешняя супруга артиста по образованию ветеринар. Алексей и Елена поженились в 2009 году, у них родились трое детей. На премьере Елена призналась, что они с мужем подумывают и о четвертом.

«Как Бог даст, я считаю так, свыше только дети даются на самом деле. У нас восемь лет не получалось», - рассказала супруга 54-летнего Потехина.

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