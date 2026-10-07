«Кашпировский ночью вызвал меня в гостиницу и заговорил об изнасиловании»

Завтра в полдень на Троекуровском кладбище попрощаются с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который скончался в 87 лет в московской больнице. Фото А.Гордиевича/Фотохроника ТАСС.

Завтра в полдень на Троекуровском кладбище попрощаются с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который скончался в 87 лет в московской больнице. Если прощание будет открытым, то церемония погребения - тайной.

Бывшая помощница целителя и мать его внебрачного сына Светлана рассказала KP.RU: он хотел быть похороненным на Украине, где родился, рядом с матерью.

Автору этих строк пришлось встречаться с Кашпировским при весьма необычных обстоятельствах: ночной вызов в гостиницу, разговор об изнасиловании и вороненый ствол. Так что образ Анатолия Михайловича у меня в памяти остался более чем ярким.

Февраль 1990 года. Cовсем зеленая журналистка-студентка, дежурю поздним вечером в службе информации московской газеты.

Звонок: «Вашему изданию хочет дать интервью Кашпировский».

- По каком поводу?

- Про обвинение в изнасиловании.

- Куда приехать?

- В гостиницу «Украина». Прямо сейчас.

Дело об изнасиловании тогда гремело. Жена моряка дальнего плавания, 48-летняя мать троих детей гражданка В. написала заявление в прокуратуру: после сеанса массового гипноза в Мариуполе Кашпировский пригласил ее к себе в отель «Старт» для полного исцеления мастита. Ввел в транс и надругался…

Кашпировский хорошо владел гипнозом. Фото: ИТАР-ТАСС

В «Украине» целитель занимал многокомнатный люкс с видом на Москву-реку. За столом в гостиной, играя в карты и тасуя пачки десятирублевок, гремели золотыми шейными цепями его подручные. Огромного роста братки. На вопросы, где же Анатолий Михайлович, коротко отвечали: «Жди».

К трем ночи из недр люкса возник Сам в халате. Оставалось лишь надеяться, что я не повторю судьбу гражданки В.

Сверля меня распутинскими глазами, Кашпировский стал пространно объяснять: никого он не насиловал, это был шантаж.

Готовый текст попросил привезти на сверку завтра. Вот распишется на каждой странице - и можно публиковать.

На заре я была обратно как штык с распечатанным интервью.

- А шеф передумал, считай, вашего разговора, не было, - встретил меня браток. - Кассета с диктофона где?

- В редакции, в сейфе…

- Знаю, что врешь. Сейчас мы тебя отвезем домой (браток назвал мой адрес и демонстративно поправил пистолет под мышкой), отдашь запись.

Два амбала втиснули меня на заднее сиденье лимузина и сопроводили до квартиры. Такой роскошной тачки — кажется, это был «Линкольн» - наш двор отродясь не видел.

Расставшись с кассетой, я ринулась на работу. Конечно, писать обо всем этом статью. Кашпировский тем временем успел улететь в Штаты.

А что же гражданка В.? До суда дело не дошло, следы ее затерялись.

Кто жил в лихие девяностые - тот в цирке больше не смеется.

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