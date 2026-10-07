Одна челюсть у ВСУ уже выбита: что Россия сделала с первым украинским ракетным проектом «Сапсан»

Россия разрушила планы ВСУ, поразив заводы по производству "Фламинго" Фото: REUTERS.

Как оказалось, Киев давно пытался наладить производство собственных ракет - еще до появления частной военной компании Fire Point, которая собирает на Украине самые жирные заказы на производство дальнобойной баллистика и дронов. Однако этого не произошло из-за уничтожения Российской армией заводов, пытавшихся делать ракеты. В этом признался известный на Украине военный эксперт Валерий Романенко. По его словам, удар Россия нанесла по заводам-производителям ракет и твердотопливных двигателей, запасному заводу и 2-3 поставщикам основных компонентов. Но о чем конкретно разговор?

А вот о чем. Речь зашла о проекте оперативно-тактического комплекса «Сапсан». Его разработка началась еще в 2006 году конструкторским бюро «Южное». Комплекс предназначался для поражения целей на дальности от 280 км до 700 км. Макет комплекса был показан еще в 2018 году. А в январе 2025 года в новогоднем обращении Зеленского впервые был показан пуск ракеты из ОТРК «Сапсан». А летом того же года Минобороны РФ сообщило о поражении места испытаний «Сапсана» и цехов его сборки.

Оперативно-тактический комплекс «Сапсан» показывали на военном параде в Киеве. Фото: предоставлено ФСБ России

Романенко печально признался, что после этого «программа закрылась сама собой».

Может, и «Фламинго» ждет теперь та же участь? Инструменты для «сюиты» у нас имеются. Что за «сюита»? Рассказываю:

7 октября 2026 по военным целям на Украине были нанесены массированные ракетные удары. Наше Минобороны ехидно назвало их «ракетной сюитой».

Такого густого и комбинированного ракетно-дронового града за все время СВО еще не было. Применялись баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также одновременно 250 ударных БПЛА. Плюс – 278 корректируемых авиабомб.

Но есть тут и другие любопытные особенности могучей атаки: украинские СМИ отмечают, например, что почти все российские крылатые ракеты шли к целям на предельно малых высотах - 50–100 метров. Объяснить это можно только тем, что за время боевых действий наши ракетчики нащупали те дыры в системе ПВО Украины, где радары противника не видят низколетящие цели.

А высокая концентрация боеприпасов (до 12 ракет на одну цель!!!) вызвана прежде всего желанием добиться 100% поражения объекта, и лишить противника возможности восстановить его. Короче – сравнивали с землей.

Но есть тут и еще одна тактическая особенность, на которую нельзя не обратить внимание: почти весь вал наших ударов пришелся на ракетные предприятия Украины. А такие заводы «разбросаны» по всей ее территории. Как раз чтоб их не накрыли разом.

Комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и баллистических FP-9 делают на 25 предприятиях Украины. Фото: REUTERS.

Скажем, комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и баллистических FP-9 делают аж на 25 предприятиях. Но на этот раз досталось им всем!

На севере Киева, например, целью стал завод «Умные боеприпасы», где и производились крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Также под ударом оказался цех «Фанплит», где собирали ударные БПЛА FP-1 и FP-2. В Обухове (Киевская область) был поражен Киевский картонно-бумажный комбинат, где под весьма «мирной» крышей производили и хранили ракеты «Фламинго».

Идем дальше.

В Черниговской области под ударом оказался завод «Пластмасс-Прилуки», где тоже производили «Фламинго».

В Кировоградской области сразу 12 ракет авиационного базирования Х-101 ударили по заводу «Александрия». Там до нынешнего дня производились БПЛА средней и большой дальности.

В Днепропетровске под ударом оказалась территория завода «Южмаш», где производили «Фламинго» и БПЛА FP-1 и FP-2.

В Кременчуге наши ракеты и дроны ударили по заводу «АвтоКрАЗ», там делали специализированные шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Еще один завод «Фламинго» был поражен в Лозовой (Харьковская область).

Как видим, цель «сюиты» - выбить у украинского дракона самые опасные зубы. А «Фламинго» - опасный зверь: дальность его ударов — 3000 километров, вес боевой части — 1000 кг. К тому же украинцы решили производить по одной такой ракете в день (27 в месяц). Мы разрушили эти амбициозные планы. Фактически ликвидировали опасность и беду, которые могли принести России эти «Фламинго», достающие до всей европейской территории России. Вот в этом — стратегический эффект наших ударов (к тому же в день рождения Верховного Главнокомандующего, - своего рода подарок армии).

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