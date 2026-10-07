Пока в Киеве записывали Москву в покойники, наши методично разбирали украинский тыл Фото: Александр КОЦ.

«Москва ляжет ещё до следующей жатвы». Это начало июля. А ещё в июне командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, он же «Мадьяр», даже сроки назначил: успеть «закрепить результат» к 14–18 сентября. «1812 vs 2026, когда Москва пылала и когда снова будет закреплять власть выборами», — мечтал командующий, мня себя Наполеоном.

Жатва прошла. Выборы прошли. Москва на месте. Раздутые планы «Мадьяра» провалились — как и у первоисточника.

Зато МИД Украины сегодня выкатил меню перемирий на любой вкус. Полное и безусловное. Морское — при посредничестве Турции и Египта. Продовольственное — с Индией. Отдельное энергетическое — с американцами. Можно по отдельности, можно комплексным обедом.

А летом на Банковой говорили другим языком. 25 июня просроченный утвердил СБУ «40-дневную операцию влияния на государство-агрессора», которую и в Киеве, и на Западе тут же окрестили «принуждением России к миру». Удары по НПЗ Зеленский нежно называл «дальнобойными санкциями». Глава МИД Сибига хоронил «дух Анкориджа». Отчитываясь в августе об итогах, Зеленский насчитал России «триллион рублей» потерь и снисходительно предупредил: «Я бы не советовал России продолжать наносить удары по украинской логистике».

Россия совету не вняла.

Пока в Киеве записывали Москву в покойники, наши методично разбирали украинский тыл. С августа в порты Большой Одессы не зашёл ни один контейнеровоз, экспорт зерна упал втрое. Железная дорога дышит на ладан. С 1 по 4 октября «Герани» били по Южному и Северному мостам Киева. 6 октября в столицу вернулись графики отключений. Снятый ещё в июле главком Сырский напоследок уверял, что передаёт преемнику «армию в состоянии наступления». Михаил Драпатый, видимо, наступление так и не нашёл.

Теперь присмотритесь к меню украинского МИДа. Чёрное море, порты, энергетика, зерно. Ровно то, что горит у них сегодня. Безусловное прекращение огня — по нынешней линии, то есть заморозка с перезарядкой. Перемирие им понадобилось к отопительному сезону.

Самое смешное, что у Киева нет общего мнения даже внутри. 3 октября «Мадьяр» ругает «недобрых людей», которые пытаются «впарить иллюзию быстрого прекращения огня и долгожданного мира», призывает не верить «в иллюзии и чудеса» и обещает, что «предлагаемый шакалами сарай под белым флагом сожгут в первую же тёмную ночь».

А его же МИД в те же дни раскладывает этот самый сарай на четыре варианта, с посредниками от Анкары до Вашингтона. Получается, Сибигу шакалом назвал?

Что до нас, то ни один из четырех вариантов не отвечает целям и задачам СВО. И Чем яростнее Киев просит о перемирии, тем сильнее надо бить в болевые точки. Пока не отключится.

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