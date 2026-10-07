На Украине всё громче раздаются голоса о стремлении к перемирию. Но на условиях, выгодных Киеву... Фото: REUTERS.

Из Киева понеслись заявления о том, что Украина согласная на все. Ну, почти. Верить не стоит, потому что на самом деле это «все» - только те варианты перемирий, которые устраивают Киев. О мире речь не идет, кто бы в Киеве ни открывал рот.

Вот, к примеру, представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова рассмотреть все предложенные посредниками варианты прекращения огня.

Ой, какие же это варианты? Речь идет о следующих форматах перемирия:

- безусловное и полное прекращение огня по всей линии фронта;

- перемирие в Черном море при посредничестве Турции и Египта;

- прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и продовольственное перемирие при посредничестве Индии;

- на худой конец, хотя бы просто энергетическое перемирие при посредничестве США.

По словам источников, знакомых с ситуацией не понаслышке, текущее предложение США сосредоточено только на прекращении ударов по энергетике, а предложения Египта и Турции касаются только перемирия в Черном море. Прекращение огня по всей линии фронта — это надежды, которые в данном случае питают не юношей, а одного киевского наркомана, узурпировавшего власть и ставшего «просроченным» главарем нацистского бандеровского режима. Правильно, того самого Владимира Зеленского.

Найдите во всех этих предложениях хотя бы одно слово «мир» или, если уж на то пошло, «вывод войск ВСУ с административных границ ДНР», то есть с Донбасса — поскольку в ЛНР ни одного ВСУшника, кроме как в качестве военнопленных или раскиданных по полям и оврагам тел, не осталось. Не нашли? Правильно — их там нет.

- Мы имеем четыре предложения. Наиболее широкое - предложение Индии. Впервые Индия предложила сыграть свою роль, - объявил давеча непосредственный шеф Жоры Тихого, глава МИД Незалежной пан Андрий Сибига.

Глава МИД Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

Подробности предложенного Индией Украине и РФ мирного соглашения, которое Сибига назвал «наиболее широким», сообщила индийская газета Hindustan Times. В частности, Нью-Дели предлагает прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоресурсов через черноморские порты, а также прекращение ударов по коммерческому судоходству. То есть, Индия объединила, по сути, все ранее предложенные разными странами инициативами и сделала в итоге свой вариант. Правда, пан Сибига неловко помявшись и рассказав, что Киев готов хоть на все, хоть на любой из предложенных вариантов, добавил, что теперь все зависит от ответной реакции Москвы на это.

Все же удивительно, насколько можно быть то ли глухим, то ли тупым (и это относится не только к Киеву, но и ко всякого рода «миротворцам»), чтобы до сих пор не понять, что Москва предлагает не какое-то перемирие, хоть маленькое, хоть всеобъемлющее, а только и исключительно мир. Окончательный и бесповоротный.

А зачем нам сохранять дальше эту ядовитую клоаку, в которую превратилась Украина. Если там даже предложивший переговоры с Россией террорист Алексей «белаяслизь» Гончаренко* откровенно признается: «Я ненавижу Российскую Федерацию, я хочу, чтобы горела Москва, но не ценой того, чтобы горел Киев. Мне это не подходит». То есть, он предлагает договариваться о мире от безысходности, сознавая, что бандеровский режим приперт к стенке и ради его сохранения. И, стоя у стенки в ожидании залпа расстрельной команды, он кричит: «Я согласен на помилование!» А оно нам уже не надо. Вам много предлагали, вы от всего отказались. Померла, так померла.

Кто-нибудь может объяснить, зачем России нужно сохранить змею на своей груди? Чтобы она набралась сил, напиталась и нанесла потом смертельный укус? Ведь все предложения о любых вариантах перемирия с Украиной преследуют именно эту цель.

Нет, ребята, как говорил в «Белом солнце пустыни» таможенник Верещагин: «Пулемет я вам не дам».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

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