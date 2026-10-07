49-летняя звезда «Глухаря» Наталья Гнеушева ждет ребенка от 28-летнего актера Влада Прохорова

Наталья Гнеушева и Влад Прохоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В Москве прошла премьера фильма «Руки вверх! 2» - продолжения байопика о популярной группе 90-х. Главную роль в фильме сыграл Влад Прохоров: на экране он предстает в роли молодого Сергея Жукова. На показ 28-летний актер пришел вместе со своей избранницей – 49-летней Натальей Гнеушевой. Пара ждет ребенка, и на показе стало известно, что у Натальи родится девочка.

Счастливое событие случится уже в декабре. На красной дорожке Наталья позировала в просторном платье, не скрывавшем ее животик. Влад признался журналистам, что давно хотел стать папой, правда, думал, что это произойдет попозже – когда ему будет лет 35. Сейчас же молодой актер сосредоточен на карьере.

«Я ничего почти не успеваю, но Наташа, она меня ждет дома, не злится на меня, принимает мою занятость, полностью меня поддерживает, всегда приготовит мне очень вкусную еду, полезную, которая мне необходима для спорта. Я понимаю, что семья будет держаться на тебе, Наташ», - обратился Прохоров на премьере к своей спутнице.

В декабре Наталья родит Владу дочку. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Наталья уже долгое время является агентом Влада. Начинала она как актриса: Гнеушева снялась в сериалах «Глухарь», «Склифосовский», «Ищейка», а позже переключилась на работу с артистами, став кастинг-директором и продюсером.

Для Влада этот ребенок будет первенцем, у Натальи уже есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений.

О том, что актера и его агента связывает не только работа, стало известно в 2025 году. Пара с 21-летней разницей в возрасте долго не афишировала свой роман. И лишь в прошлом году влюбленные признались, что они вместе.

По словам Прохорова, роль Сергея Жукова стала одной из самых значимых в его карьере.

«Я, наверное, до старости буду Сергею благодарен. Он говорит, что мы внешне не похожи, но внутренне он меня почувствовал. Мог утвердить медийного артиста, который еще и кассу бы принес. Но выбрал меня. Для меня «Руки Вверх!», безусловно, одна из самых значимых работ. Еще «Универ. Молодые»: после него я получил очень много откликов от зрителей», - рассказал артист журналистам.

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