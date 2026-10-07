Как Владимир Путин изменил Россию: президент празднует 74-й день рождения

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает день рождения, ему исполнилось 74 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что это очень личный праздник, а для Владимира Владимировича главное, что его поздравляют все его родные и близкие.

«Комсомолка» тоже присоединяется к поздравлениям национального лидера. Желаем здоровья, простого человеческого счастья и, конечно, победы. И просто хочется добавить - спасибо. Наша страна стала, Владимир Владимирович, вашей жизнью.

Сколько сил, работы, веры вы в нее вложили - говорят цифры. Смотрите сами: