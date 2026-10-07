«Мир ничего мне не обещал»: Звезда «Битвы моторов» Паулина Андреева рассказала о жизни после развода

Паулина Андреева. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Актриса Паулина Андреева дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни после развода с Федором Бондарчуком. 37-летняя актриса и 59-летний режиссер расстались в 2025 году, но продолжают совместно воспитывать сына Ивана.

После развода в жизни Паулины началась новая глава: актриса поступила на философский факультет МГУ и успешно получила диплом. В подкасте «Только попробуй» артистка призналась, что учеба давалась ей нелегко, однако лекции помогали ей отвлечься от собственных проблем.

«Лекция длится три часа с одним перерывом. И после этого всегда какое-то замечательное состояние. Конечно, есть ощущение натруженной головы, но наконец-то на протяжении трех часов я не думала о самой себе. Не думала: я и другие, я и мои проблемы, я и моя страна, я-я-я и мои задач», - рассказала Паулина.

Паулина Андреева на премьере фильма «Битва моторов». Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Главный урок, который она вынесла за это время – ощущение того, что «мир ничего ей не обещал». Актриса, по ее словам, научилась жить в состоянии неопределенности.

«Получилось опираться на неопределенность и вообще принять, что этот мир мне ничего не обещал. Никакой стабильности на самом деле нет и быть не может, все что угодно может случиться в любой момент. Это важнейший этап взросления — прекратить обижаться на этот мир, на то, что он по отношению ко мне лично не таков, как я хотела, мечтала, задумывала», - отметила Андреева.

Диплом философского факультета отнюдь не означает, что актриса решила отказаться от кино. Паулина продолжает сниматься, одна из ее последних работ - фильм «Битва моторов», громкая премьера которого прошла на днях в столичном кинотеатре «Октябрь».

Актриса сыграла лихую автогонщицу. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Действие картины разворачивается в 1908 году, когда в Петербурге встречаются редактор журнала об авто Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев. Они решают совместно создать первую отечественную серийную машину на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге.

Андрея Нагеля в картине играет Иван Янковский, Дмитрия Бондарева – Юра Борисов. Паулине досталась роль возлюбленной Нагеля Лидии – роковой светской красавицы, которая увлеклась гонками и сама лихо водит автомобиль, что для начала XX-го века было исключительной редкостью.

Экранного возлюбленного Паулины сыграл Иван Янковский. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

На премьере «Битвы моторов» появился и бывший муж Андреевой Федор Бондарчук. Правда, на красной дорожке экс-супруги не пересекались – Федор старался держаться в тени. Тем не менее, он пришел поддержать бывшую жену в важный для нее день. После развода они остались друзьями и сумели наладить отношения ради пятилетнего сына.

Федор Бондарчук пришел на премьеру поддержать бывшую жену. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В зрительном зале в этот вечер можно было заметить и старшего сына Бондарчука Сергея. Первенец режиссера родился в браке Федора с моделью Светланой Бондарчук. Супруги развелись в 2016 году после 25 лет совместной жизни. После этого у Федора начались отношения с Паулиной Андреевой.