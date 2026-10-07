«Маловато будет!»: Пашинян нашел ржавые туалеты и требует отдать железную дорогу Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян словом и делом доказывает, что для армянского политика нет никаких ограничений или каких-либо табу, если он действительно стремится к поставленной им самим перед собой цели. Он то говорит о необходимости открыть для экспорта армянской агропродукции российский рынок, то невзначай закидывает провокационное предложение о российской военной базе в Гюмри, тут же подчеркивая, что Ереван сам не поднимает вопрос о выводе российской группировки, базирующейся на базе. То начинает мечтать о том, чтобы отобрать концессию на управление Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) у Москвы. Напомним, ЮКЖД, которая пролегает по территории Армении, по условиям концессионного соглашения находится в управлении дочерней компании ОАО «Российские железные дороги».

Напомним, в феврале 2008 года между ОАО «РЖД» и республикой Армения был подписан договор о передаче концессии сроком на 30 лет с право пролонгации еще на 10 лет по истечении срока договора. Стоит ли уточнять, что с момента прихода Пашиняна к власти в 2018-м году все, что как-то связано с Россией, вызывает у него раздражение, которое на данном этапе он уже не считает нужным скрывать.

С прошлого года он или члены его команды периодически поднимают тему концессии ЮКЖД, предлагая раз за разом продать концессионные права какой-либо третьей стороне. Нет, конечно, не Армении, у нее нет таких денег даже теоретически. Ну, например, Казахстану. Или, возможно, Турции. Хотя в Турции ширина колеи европейская — 1435 мм, а это ухудшает совместимость железных дорог. А, может, тогда новому другу Азербайджану — у него и колея подходящая, российская — 1520 мм.

Но это все далеко идущие планы, а пока Никол Воваевич старается сделать все, чтобы отобрать концессию у России. Плевать, что дочка «РЖД» в 2021 году приобрела современные пассажирские вагоны, новые электропоезда для внутреннего транспортного сообщения, грузовые полувагоны. По мнению Пашиняна, который солидарен здесь с персонажем мультфильма «Падал прошлогодний снег», этого всего «маловато будет».

Сейчас премьер-министр Армении заявил, что Ереван может в одностороннем порядке расторгнуть концессионное соглашение с Россией, но считает, что действующее соглашение создает препятствия для перспективы подключения Армении к новым международным железнодорожным маршрутам. Ереван, мол, не может бесконечно оставаться в ситуации, при которой новые транспортные коридоры доходят до Армении, но затем могут вновь ее обойти.

- У правительства есть и инструменты, и все необходимые основания для расторжения концессионного договора. Когда придет время, мы об этом сообщим, - заявил Пашинян в интервью Infocom о том, что Армения может разорвать соглашение и тут же немного отработал задним ходом. - Мы не хотим идти этим путем. Мы хотим решить вопрос по-дружески. Мы просили и продолжаем просить наших российских партнеров продать право концессии третьей стране.

Какие же аргументы и основания? Оказывается, Никол Воваевич добыл доказательства ненадлежащего состояния подвижного состава железной дороги. В частности, пассажирских поездов.

- Я выкладывал на стол фотографии поездов, работающих в Армении — их внешний вид, состояние внутри, состояние туалетов и так далее. И говорил — это неуважительное отношение к нам, - рассказал Пашинян журналистам о том, чем он занимался во время переговоров с российской стороной. Помня, как Никол Воваевич старательно делал селфи во время игры на ударных, во время разного рода поедания гамбургеров (получи, Трамп, доказательство преданности Америке) и прочих перекусов, можно предположить, что и фотографии ненадлежащего состояния сортиров в поездах он также делал лично.

Но совершенно логичным тогда выглядит вопрос, а кто тогда гадил в этих вагонах? Или, выражаясь языком Людвига Аристарховича из комедийного сериала «Наша Russia»: «А кто же это сделал?». Не исключено, что в результате испортившейся агропродукции, которую запретили к ввозу в Россию.

А, Никол Воваевич?

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