Кадровый резерв из воздуха: стартовал проект «На высоте»

Лучшие гонщики дронов в России Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

БЕСПИЛОТНИКИ КАК АТОМНЫЙ ПРОЕКТ

Зал был похож на черный куб со светящимися конструкциями, экранами мониторов и кислотно-зеленой надписью «На высоте». Вроде бы обычный геймерский клуб. Но перед началом «игр» заиграл гимн России, а открывал их заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Так стартовал федеральный проект «На высоте!», запущенный «Народным фронтом». Цель проекта — привлечь молодых россиян к развитию беспилотных технологий. Соревнующиеся юные пилоты БПЛА в будущем станут кадровым резервом страны. Не только для военных задач, но и гражданских. В том числе для профессий, которых ещё нет, но появятся с развитием технологий.

В обращении к собравшимся Сергей Кириенко заметил, что точно так же в XX-м веке конкурентоспособность и обороноспособность страны определялась людьми, совершавшими прорыв в космическом и атомном проектах.

С приветственным словом выступил Сергей Кириенко Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Сравнение беспилотников с упомянутыми проектами поначалу кажется слишком сильным. Ведь ещё недавно «управляемые вертолетики» считались не более чем игрушками, собранными в кружке авиамоделистов. Но учитывая, что сейчас в буквальном смысле идёт война беспилотных систем и от их быстрого развития зависит будущее нашей страны, возможно такое сравнение достаточно точное.

В речах выступающих прозвучало любопытное. Оказывается, в Московской области управление беспилотником включили в нормативы ГТО. А золотой значок ГТО даёт дополнительные баллы для поступления в главные ВУЗы страны. И есть уже чемпионы, пролетающие трассу за 17 секунд.

ДВА АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ПИЛОТОВ

Журналистов и гостей попросили очистить площадку для соревнований. Таких площадок было две. Одна представляла собой несколько мониторов для виртуальных гонок на беспилотниках. Обычный симулятор, компьютерная «леталка» с очками и пультом. Причем среди пилотов оказались две девушки. С другой стороны зала в таких же очках сидели ребята управляющие реальными беспилотниками, похожими на чайные блюдца.

Разноцветные «блюдца» носились прямо по залу со страшной скоростью, пролетая сквозь светящиеся ворота и выделывая фигуры высшего пилотажа. Иногда они сталкивались, падали на пол. Но пожужжав и попрыгав на месте, как большие майские жуки, снова взлетали и продолжали носиться, едва не задевая зрителей, толпящихся у ограждения.

Дроны, похожие на крошечных цветных жуков с огромной скоростью пролетают через светящиеся ворота Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Время от времени, они подлетали к столам «пит-стопов» на сервисное обслуживание прямо в руки технического персонала. Механики выхватывали садящиеся аккумуляторы и вставляли новые, чтобы дроны могли продолжать соревнования. Точность и четкость полётов запредельная.

Проект «На высоте» — это сеть классов для подготовки пилотов БПЛА в учебных заведениях страны, реалити-шоу на ТНТ и всероссийские соревнования с призами для победителей. Как сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, в призовом фонде — 10 миллионов рублей, два автомобиля и возможность пройти стажировку в компаниях, занимающихся беспилотниками.

Он отметил, что раньше беспилотники применялись в сельском хозяйстве, а сейчас в логистике и для военных задач. Скоро появятся беспилотные такси и автобусы, доставка грузов. Ребята из «ЛизыАлерт» уже ищут с помощью дронов потерявшихся людей в лесу, а пожарные тушат пожары с помощью дронов.

СО СКОРОСТЬЮ ПУЛИ

Пока юные пилоты совершали немыслимые кульбиты на крошечных беспилотниках, за ними следил их наставник Вадим Дзёма, вице-президент Федерации гонок дронов и главный тренер сборной России. Всего в сборной 43 спортсмена. Это они прошивали стежками светящиеся в темноте зала ворота. Впрочем, через две недели будет новый чемпионат России по гонкам, и состав сборной возможно обновится.

Вадим Дзёма - главный тренер сборной России по гонкам дронов Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Федерация гонок активно участвует в проекте «На высоте», чтобы выявить лучших. Гонки начинаются с симулятора, а в финале спортсмены летают на настоящих FPV-дронах. Категории дронов разные. От крошечных «блюдец» 75-го класса (это расстояние в мм от мотора до мотора), полеты на которых Вадим сравнил с картингом, до скоростных дронов 200-го и 330-го класса, к которым можно прицепить полезный груз. Дроны, конечно, летают налегке, развивая бешеные скорости. «Блюдца» — до 65 км/час, более взрослый класс — до 250 км/час. Рекорд, который удалось установить спортсменам под руководством Вадима — 700 км/час, что кажется невероятным, ведь это почти скорость пули, выпущенной из револьвера.

Мелкая моторика как ключ к победе Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Но главное — не скорость, а маневренность. Вы пробовали ловить руками залетевшую в комнату муху? Примерно с такой резвостью кружились дроны, выписывая спортивные круги и восьмерки.

Один из самых юных членов сборной России — Мирон Черемных. Ему 10 лет, а летает он с 7 лет, то есть с первого класса школы. Тренируется каждый день по 1,5 часа на симуляторах и настоящих дронах. В первенствах России он уже занимает призовые места. В будущем Мирон мечтает заниматься коммерческой аэросъемкой.

10-летний Мирон Черемных - в числе лучших гонщиков дронов Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Самым возрастным спортсменам — до 40 лет. В целом же это спорт юных. А чемпионам, по словам тренера — от 16 до 18 лет. После получения навыков, к которым относится не только классное пилотирование, но инженерное дело (дроны часто собирают сами), и программирование (полетных задач), ребята получают предложения работы в сфере транспорта и промышленности. Хороших специалистов всегда не хватает. И проект «На высоте» помогает подготовить таких специалистов.