Ученые проверили радионуклиды рядом с затонувшей атомной подлодкой «Комсомолец»: Есть ли опасность

АПЛ "Комсомолец" перед походом. Фото: Сергей Смольский/ТАСС

Ученые Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук (РАН), их коллеги из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Морского гидрофизического института РАН исследовали донные отложения в Норвежском море, образцы которых – так называемые колонки – были отобраны в рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Одну колонку получили в районе гибели АПЛ «Комсомолец» (трагедия случилась в апреле 1989 года), другую – для сравнения - на удалённой станции в западной части Норвежского моря, сообщили в Минобрнауки РФ.

- Изучая слои осадков и сравнивая два участка Норвежского моря, мы смогли восстановить историю накопления плутония и проверить, есть ли в образцах признаки его дополнительного поступления от затонувшей подлодки, – говорит руководитель исследовательского проекта, кандидата биологических наук Артем Параскив.

"Комсомолец" ставил мировые рекорды погружения

Радионуклиды, конечно, нашлись, но в мизерных количествах. И в пропорциях, которые «согласуются с влиянием источников глобальных «атмосферных выпадений и переноса сбросов европейских предприятий по переработке ядерного топлива».

«Мы не выявили признаков различимого вклада «Комсомольца» в накопление плутония, - заверяют авторы отчета, опубликованного в международном научном журнале Chemosphere.

По содержанию изотопов плутония и свинца был определен возраст слоев и рассчитана скорость их накопления, которая составила чуть меньше миллиметра в год. Что позволило восстановить хронологию поступления радионуклидов в осадки примерно за 60 лет.

Заключение ученых: «содержание радионуклидов в поверхностных донных отложениях не превышает контрольных уровней, используемых для оценки потенциального воздействия на морские организмы».

СПРАВКА KP.RU

Пожар и гибель

- Атомная подводная лодка «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года после пожара, который вспыхнул в кормовом отсеке в то время, когда судно находилось на глубине в несколько сотен метров. Воспламенилось электрооборудование.

- «Комсомолец» лежит на глубине 1658 метров в 180 километрах от острова Медвежий.

- На борту АПЛ находятся заглушенный ядерный реактор и торпеды с ядерными боеголовками.

- Район гибели «Комсомольца» находится под постоянным радиоэкологическим мониторингом.

- В период с 1989 по 1998 годы российские ученые на аппаратах «Мир» провели серию сложнейших операций по герметизации носовой части и торпедных аппаратов, чтобы предотвратить вымывание радиоактивных элементов.

- Причина пожара до сих пор остается загадочной.

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