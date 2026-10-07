Один из поклонников певицы в свой день рождения специально приехал из Москвы в Лимасол, чтоб встретить Пугачеву Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях в соцсетях появились свежие фотографии Аллы Пугачевой, вернувшейся из Латвии на Кипр. Один из поклонников рассказал, что в свой день рождения он специально приехал из Москвы в Лимасол, чтоб встретить певицу.

«Рано утром мы поехали туда, где бывает Алла Борисовна. Четыре часа ходили, ждали, надеялись — и уже почти смирились, что сегодня не судьба. И вдруг… я вижу ее. У меня в этот момент просто все» внутри замерло», - рассказал фанат.

Он добавил, что Пугачева согласилась дать его автограф и сфотографироваться, а он смог немного рассказать о себе. Кстати, на фотографии многие заметили, что у 77-летней Аллы Борисовны что-то случилось с левой рукой. Пока артистка на пенсии не рассказывает о своей травме, хотя буквально летом делилась, что не так давно она сломала ногу и думала, что «уже не встанет». Позже она начала передвигаться, правда, опиралась на палочку. И вот теперь даже может выгуливать собаку – на радость немногочисленным фанатам, которых может встретить на Кипре.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Оказывается, этот поклонник, который ради снимка с Пугачевой приехал на остров в свой день рождения, давно фанатеет по творчеству певицы. Парня зовут Егор, ему исполнилось 27 лет. В соцсетях она признавался в любви к Пугачевой и даже пытался исполнять ее песни.

В июне Егор рассказывал, что у него было несколько мечт, связанных с артисткой. Сначала он хотел увидеть Пугачеву на сцене, и ему это удалось на премьере ее фильма-концерта. Потом он мечтал о том, чтобы Алла Борисовна увидела его исполнение своей песни и оценила его. И вот у него сбылось последнее желание – встретить певицу лично и взять ее автограф. Правда, для этого фанату пришлось лететь несколько часов от российской столицы, так как исполнительница решила уехать из страны, в которой она выросла.

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