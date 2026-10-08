Число противников военных поставок в момент принятия решения об их начале в 2022 году тоже составляло более 50 процентов Фото: REUTERS.

Как показал последний социологический опрос, проведенный телеканалом "LA7", 61 процент итальянцев выступает за немедленное прекращение поставок вооружений на Украину. При этом, в отличие от предыдущих исследований, вопрос респондентам задавался именно в такой, категоричной, форме. Интересным получилось и распределение ответов в зависимости от политических предпочтений опрашиваемых: среди избирателей правящей коалиции, в которую входят "Братья Италии" Джорджи Мелони, всячески поддерживающей Киев, сторонников идеи радикального решения вопроса с оружием оказалось больше, чем среди оппозиционеров. В среднем за такой сценарий выступает 52 процента из этой категории, а среди последователей "Лиги" Маттео Сальвини таких и вовсе 74 процента.

Больше всего ярко выраженных антимилитаристов нашлось у представителей "Национального будущего" Роберто Ванначчи (83 процента) и "Движения пяти Звёзд" Джузеппе Конте (77 процентов).

А вот каждый второй (53 процента) симпатизирующий "либеральной" Демократической партии наоборот категорически против прекращения "смертоносной" помощи.

Стоит отметить, что число противников военных поставок в момент принятия решения об их начале в 2022 году тоже составляло более 50 процентов. Но тогда правительство это не остановило. Так что надежды на то, что в этот раз в Риме прислушиваются к мнению народа, к сожалению, крайне мало.

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