Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире8 октября 2026 7:55

Более 60 процентов итальянцев выступают за немедленное прекращение поставок оружия на Украину

Среди сторонников правящей коалиции противников поставок оружия оказалось вдвое больше, чем среди представителей оппозиции
Евгений СУЧКОВ
Число противников военных поставок в момент принятия решения об их начале в 2022 году тоже составляло более 50 процентов

Число противников военных поставок в момент принятия решения об их начале в 2022 году тоже составляло более 50 процентов

Фото: REUTERS.

Как показал последний социологический опрос, проведенный телеканалом "LA7", 61 процент итальянцев выступает за немедленное прекращение поставок вооружений на Украину. При этом, в отличие от предыдущих исследований, вопрос респондентам задавался именно в такой, категоричной, форме. Интересным получилось и распределение ответов в зависимости от политических предпочтений опрашиваемых: среди избирателей правящей коалиции, в которую входят "Братья Италии" Джорджи Мелони, всячески поддерживающей Киев, сторонников идеи радикального решения вопроса с оружием оказалось больше, чем среди оппозиционеров. В среднем за такой сценарий выступает 52 процента из этой категории, а среди последователей "Лиги" Маттео Сальвини таких и вовсе 74 процента.

Больше всего ярко выраженных антимилитаристов нашлось у представителей "Национального будущего" Роберто Ванначчи (83 процента) и "Движения пяти Звёзд" Джузеппе Конте (77 процентов).

А вот каждый второй (53 процента) симпатизирующий "либеральной" Демократической партии наоборот категорически против прекращения "смертоносной" помощи.

Стоит отметить, что число противников военных поставок в момент принятия решения об их начале в 2022 году тоже составляло более 50 процентов. Но тогда правительство это не остановило. Так что надежды на то, что в этот раз в Риме прислушиваются к мнению народа, к сожалению, крайне мало.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы бегут из крупных городов в село, чтобы пережить зиму