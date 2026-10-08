Дмитрий Дюжев удивил новой работой: Актер стал соведущим «Модного приговора»

Актер Дмитрий Дюжев в студии «Модного приговора» Фото: Первый канал.

Как стало известно сайту KP.RU — c пятницы 9 октября 2026 года в суде «Модного приговора» на Первом канале появится новый защитник: и это актер Дмитрий Дюжев. Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев легко вписался в коллектив коллег-соведущих в самом популярном проекте-долгожители о преображении — в «Модном приговоре» с ним будут помогать меняться участницам Эвелина Хромченко (обвинитель) и Александр Рогов (модный судья).

Дмитрий Дюжев — новый защитник в «Модном приговоре» Фото: Первый канал.

По утрам Дмитрий Дюжев будет выступать в роли защитника участниц, которые пришли в студию «Модного приговора» за переменами. На съемках отметили, что актер справился с новой ролью — сумел найти нужные слова для участниц, и дать себе грамотные советы. Дюжев элегантный джентельмен — всегда «с иголочки одет», можно даже сказать, что в отличии от многих коллег он умеет и любит хорошо одеваться, выдерживает собственный стиль. Всегда хорошо выглядит — в его гардеробе безупречные костюмы.

Зрители помнят яркие роли из молодости Дюжева — Космос из «Бригады» 18+, Саймон из «Жмурок» 18+ и другие. Сейчас артист расширил амплуа, одна из его последних заметных ролей — в новом историческом фильме «Романовы: преданность и предательство» 16+, где он играет Григория Распутина.

Теперь Дмитрий Дюжев примиряет на себя абсолютную новую роль — еще и в популярном телепроекте: узнаем будет голосовать актер за классику модного жанра или одобрит эксперименты со стилем и гардеробом.

Как работает и судит Дмитрий Дюжев в «Модном приговоре» увидим по будням в 9.25 на Первом канале, начиная с 9 октября . Как нам стало известно, с Дмитрием Дюжевым отснято несколько ближайших выпусков передачи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Преображение педагога Вероники Романовой Фото: Первый канал.

Показываем самый обсуждаемый в Сети выпуск «Модного приговора», который уже вышел в эфир на этой неделе. В День учителя на Первом показали преображение, которое до сих пор обсуждают в Сети. Эксперты проекта меняли образ Вероники Романовой — заслуженного педагога, преподавателя истории и обществознания. Школа занимает в жизни женщины настолько важное место, что ее муж шутит: «У тебя ен профессия, а диагноз». Романовой 60 лет, но она не собирается на пенсию, планирует еще долгие годы оставаться интересной своим учениками и верной профессии. Но однажды случайно сказанная учеником фраза: «Вы так похожи на мою бабушку!» — заставила педагога задуматься о переменах во внешности. Героиня решила идти в ногу со временем не только в профессии, но и внешне. Отправила заявку на «Модный приговор» — и посмотрите каким стильным педагогом стала теперь Вероника Романова. Женщина смеется: «Как Дженнифер Лопес!»

Учительница Вероника Романова в этом ярком образе в шутку сравнила себя с Дженнифер Лопес Фото: Первый канал.

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