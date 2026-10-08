Зато нескучно: Собчак в леопардовом «жире» от Сhanel, Водонаева в образе нехорошей школьницы, а Волкова в гусарском жакете

Собчак в леопардовом «жире» от Сhanel, Водонаева в образе нехорошей школьницы Фото: социальные сети.

Мы решили собрать самые интересные и яркие образы звезд за последнее время. Разумеется, в топ попала Ксения Анатольевна Собчак в ее леопардовом total look от Chanel. Добавим, что анималистичные принты, особенно «бэмби», на пике популярности этой осенью. Алена Водонаева примерила на себя кокетливый образ школьницы, а Татьяна Брухунова продемонстрировала розовый костюм.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ксения Собчак

Ксения Анатольевна похвасталась роскошным леопардовым образом от Chanel. «Жирный леопардовый жир», — так назвала свой лук Собчак.

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В этом образе богато все: жакет с золотистыми пуговицами, дополненный украшениями от того же бренда, юбка с цепочкой по подолу и леопардовая сумка — как неотделимая часть аутфита. Отдельно хочется отметить кошачью шляпку и такие же кошачьи очки — разумеется, все от Chanel. По стоимости точно не скажу, но очень-очень дорого.

«Раньше ездили сниматься к дому Noble Row на Остоженке , чтобы сделать вид , что там живут. Теперь все ездят в Oskelly сфоткаться в этом пиджаке. Но мы-то с вами понимаем , что вещи Матье Блази (креативный директор Chanel, — прим. Ред.) лучше всего смотрятся в «Ритце». Заказывала этот full look Chanelofficial на re-see после показа — и вот оно, правильное обрамление», — нескромно сообщила в соцсетях Ксения Анатольевна, блиставшая в леопардовом луке в Париже, куда прилетала на минувшую Неделю моды.

Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Игорь Малышев

Алена любит экспериментировать с образами. Так, блогерша примерила на себя лук с черным прозрачным кружевным комплектом, который дополнила белым фартуком — все от российского бренда Kiri. Позиции есть в наличии на сайте. Блуза стоит 18 900 рублей, а кружевная прозрачная юбка — 15 990 рублей. Цена фартука, который дизайнер назвала «Уроки нехорошего поведения» — 10 900 рублей. «Школьный» лук Водонаева дополнила портфелем из натуральной кожи с тиснением под рептилию от другого отечественного бренда Madame Chatelet за 55 990 рублей.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Молодая супруга Петросяна отдыхает в Марокко и радует фолловеров яркими луками. Я отметила образ с розовым костюмом, состоящим из жакета с объёмными рукавами-фонариками и длинной юбки. Комплект от марки Arapkhanovi Татьяна дополнила соломенной шляпкой и бусами. На ногах можно видеть удобные для прогулок балетки. Конечно, в таком луке по Москве особо не походишь. А вот в марокканских пейзажах образ смотрится очень органично. В данном случае Брухунова больше похожа не на жену юмориста, а на супругу плантатора.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Екатерина продемонстрировала образ с ультрамодным гусарским жакетом (70 000 рублей) от бренда Rudy I Eye, который скомбинировала с белым топом и широкими джинсами от той же марки. Кажется, что гусарских жакетов стало как-то слишком много, но в луке Волковой этот пиджак очень органичен. Мне поправились лоферы с актуальными прямоугольными носами от Ambis за 25 900 рублей. Плюс сумка-мешок Capparel и очки-маска Gucci, которые идеально дополнили новую стрижку звезды под ежика.

Ксения Бородина

Ксения Бородина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Наряду с гусарскими и азиатскими пиджаками не менее популярны модели с мехом. Именно такой жакет от бренда Fantome примерила Ксения. Роскошный замшевый жакет с воротником из куницы за 294 000 рублей звезда сочетала с такой же замшевой юбкой мини за 78 000 рублей. Лук ведущая дополнила Kelly от Hermes.

Образ Ксении очень идет.

МОДА, СТОП!

Фото: km20.ru

Бренд Jenny Fax представил идеальные колготки для осени с советским настроением. Голубые колготки из смеси шести похожи на те, что носили дети в 80-х годах. Они дополнены цветочной юбкой, которую как будто сшили из старого ситцевого сарафана, найденного на даче. Цена — 74 600 рублей. Зато не замерзнете!

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