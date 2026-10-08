Зеленский с трибуны ООН рассказал о передаче Сеулу двух пленных северокорейских военных Фото: REUTERS.

Очередной безусловный успех Криворожской школы дипломатии – Южная Корея отзывает своего украинского посла. Ранее Зеленский с трибуны ООН рассказал о передаче Сеулу двух пленных северокорейских военных, которые воевали в Курской области и, тем самым, нарушил данное президенту Ли Чжэ Мёну обещание не публичить эту информацию. Тот отреагировал крайне резко и потребовал извинений. В противном случае пригрозил понизить статус дипотношений. И желаемого, судя по всему, не получил.

Южная Корея, напомним, с начала СВО оказывала Украине помощь. Оружие не передавала, но поставляла каски, бронежилеты, генераторы и трансформаторы, медицинское оборудование. В 2024-м Киеву подарили 148 единиц тяжелой техники – грузовики, пожарные машины, техника для разминирования, краны, бульдозеры. Кроме того, Сеул передал США около 500 тысяч артиллерийских снарядов из своих запасов, которые потом передали Киеву. К 2026-му общий объем помощи, оказанной Южной Кореей Киеву, составил почти полмиллиарда рублей.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён Фото: REUTERS.

Но Зеленский не был бы Зеленским, если бы смачно не харкнул в кормящую руку. Он в очередной раз доказал, что для него пиар и шоу важнее политической целесообразности, дипломатических приличий и соблюдения условий закулисных договоренностей. Ну ладно, нарушил данное слово – так позвони южнокорейскому коллеге, извинись, чтобы в дальнейшем проблем не было. Но нет. Кто такой этот Ли Чжэ Мён, чтобы сам Зеленский, фактически реинкарнация Черчилля, перед ним извинялся?

Пацаны не извиняются. Эталон криворожской дипломатии, из швейцарской палаты мер и весов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев подорвал доверие партнеров: Южная Корея отказывается от помощи и требует объяснений

Украина извинилась перед Южной Кореей. Но сделала это «без уважения»