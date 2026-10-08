Генеральный директор онлайн кинотеатра Wink Антон Володькин про «Трудно быть богом», тренд на фантастику, ИИ в сериалах и цену на подписку

Генеральный директор онлайн кинотеатра Wink Антон Володькин Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сотни сериалов в год

- Антон, поздравляем вас с большой премьерой на Wink — сериалом «Трудно быть богом». Скажите, как часто онлайн кинотеатру нужно выпускать хиты такого уровня?

- Спасибо! Сериал «Трудно быть богом» снят на основе повести братьев Стругацких, но, конечно, с определенными дополнениями. Это фантастический блокбастер. Для нас это самая масштабная премьера этого года и, наверное, самый масштабный по объему и качеству производства проект за все время существования Wink. С огромным количеством графики, спецэффектов, со съемками и в России, и в Иране, с огромной международной командой.

Именно так сейчас выглядит индустрия. Платформы являются двигателем таких флагманских проектов, которые раньше не могли существовать, потому что это не совсем телевизионный формат, это другие масштабы. Это сериал, поэтому он не может попасть в кинопрокат.

Сколько нужно таких проектов? Чем больше, тем лучше, естественно, но здесь остро стоит вопрос экономики. Они должны, конечно же, окупаться, что и происходит. Сейчас и мы, и наши партнеры по рынку производим, как мне кажется, очень интересные проекты. И за последние 3-5 лет качество их очень сильно улучшилось, - приводит слова Антона Володькина KP.RU.

- Флагманский проект по-прежнему увеличивает аудиторию он-лайн кинотеатра? Или аудитория платформ уже плюс-минус сформировалась?

- Пять лет назад проникновение онлайн-платформ было гораздо меньше, и часто приток новых клиентов казался невероятно большим. Но он и сейчас достаточно велик.

При производстве проектов требуется учитывать и то, что любой проект не только привлекает новых клиентов, но и удерживает существующую огромную аудиторию. Главное, что подписчики от тебя не ушли.

А если проект большой и интересный, всегда найдется публика, которая по каким-то причинам в последние несколько месяцев не пользовалась онлайн кинотеатром.

Не секрет, что онлайн-кинотеатры – это все-таки ситуационный продукт.

Это еще молодой рынок, он начал вставать на ноги после ковида и окончательно набрал вес, наверное, в 2023-2024 году, когда произошло колоссальное импортозамещение, ушли западные правообладатели, и на этом фоне онлайн-платформам пришлось выкручиваться. Но сделали они это красиво, масштабно и достаточно неплохо заместили ушедший контент. Сейчас снимается по 100-150 оригинальных сериалов в год только онлайн-платформами, а есть еще проекты, совместные с телеканалами, поэтому в совокупности счет идет на сотни.

Спорт — дорого, но интересно

- Несколько онлайн-кинотеатров активно вкладываются в спортивные трансляции, покупают права на крупные турниры. Это наверняка привлекает подписчиков, но цена таких трансляций очень высокая, это разумная стратегия?

- Модель спортивного контента является дискуссионной во всем мире. Мы видели разные кейсы в этой сфере. Сразу скажу, что совсем глубоко мы не заходили в эте историю потому, что это безумно дорого. Тем не менее, когда-то у нас блистал телеканал UFC. Сейчас у нас есть популярный канал «Удар», тоже пример работы с определенным сегментом. Да, единоборства по охвату меньше, чем футбол или олимпийские игры, но точечную историю всегда можно проработать.

Есть нишевые истории. В свое время у нас был телеканал, посвященный гольфу, и там было всего лишь 10 тысяч подписчиков. Этот телеканал был доступен только в самой дорогой подписке, и каждый подписчик приносил по 10 тысяч рублей в год. Если ты хочешь зарабатывать с не очень высокой долей риска, то надо работать с определенным сегментом аудитории. Или рисковать, что тоже вполне нормальная история, и некоторые наши партнеры по рынку так делают, а мы внимательно за этим следим. Но то, что спорт интересен клиентам, это абсолютно очевидно. Важен баланс стоимости и отдачи инвестиций.

- Как опытный продюсер, вы сразу понимаете что из проектов получится, а что нет? С опытом уровень риска снижается?

- Сначала прокомментирую насчет опытных продюсеров. У нас очень молодая индустрия. И я бы не решился назвать кого-либо в этой индустрии настолько опытным, чтобы со стопроцентной вероятностью предсказать результат того или иного проекта. Есть большой элемент риска в любой истории. Создание сериала – это коллективное творчество, тут многое нельзя спрогнозировать. Но, применяя системный подход, можно эти риски снизить.

И мы, и наши коллеги по рынку смотрим на проекты как на портфельные инвестиции.

Если ты приходишь в казино с одной фишкой, то ты, конечно, проиграешь. Но онлайн-кинотеатры – это не казино. Ты изучаешь своего клиента, понимаешь сегменты аудитории, сезонность, инсайты, накладываешь на это исследования, собираешь команду по принципу: кто может сделать результат, близкий к тому, что бы тебе хотелось.

Наконец, распределяешь этот портфель. Здесь такое правило - 20% сериалов тебе дадут 80% результата. Но точно нельзя спрогнозировать на уровне конкретного проекта. Можно иметь ожидания, можно иметь желание, можно максимально застраховаться, но это такая история… Лучше всего работает то, что противоречит всем правилам. И команда менеджеров должна в какой-то момент остановиться и сказать: давайте рискнем, давайте сделаем ставку. Вот этот момент мы чувствуем, он тоже присутствует. Сухой подход к творческому бизнесу не работает.

Менеджерская мудрость

- У вас есть два шикарных кейса – «Ландыши» и «Фишер». Эта история – это те самые неожиданные ходы?

- Вы абсолютно правы, два чрезвычайно успешных сериала - «Фишер», который уже отыграл три сезона, «Ландыши» два сезона. На входе «Фишер» - это, казалось бы, понятная история, достаточно надежная, потому что триллеры у нас любят, плюс сильная документальная основа. По всем параметрам тебе остается просто классно снять.

А вот «Ландыши» это сериал то ли о любви, то ли о военных, то ли о приключениях. И вот здесь у нас не было завышенных ожиданий, но у нас была та самая менеджерская мудрость.

Мы попросили авторов: слушайте, сделайте задорно, сделайте интересно, сделайте так, чтобы зритель захотел это смотреть, чтобы любовь была настоящая, чтобы не было никакой ванильности. Проект успешен, когда есть сложные, интересные герои, когда в нем создана какая-то новая вселенная, новый мир… Мы попросили авторов не сдерживать себя, покреативить. У них получилось. Чья это заслуга? Конечно, авторов. Проект попал в точку и в запросе о каком-то новом герое нашего времени, и в других вещах. И он, очевидно, будет продолжаться.

- Раньше боссы телевидения учили, что у каждого канала должно быть свое лицо и свой зритель с точными аудиторными показателями. Онлайн кинотеатры живут по другим законам?

- Здесь ответ очень простой. Если ты хочешь быть большим, тебе нужно удовлетворять потребности многих. В этом смысле платформы отличаются от телеканалов, они реально могут одновременно удовлетворять потребности нескольких аудиторий – и детей, и молодежи, и взрослых, и семей. Уникальность онлайн-платформы в том, что у нее есть рекомендательная система, действующая индивидуально, в отличие от телеканалов, где всем выдается один вариант программирования.

Во-вторых, ты можешь производить контент с учетом запроса аудитории. Если предположить, что рынок делится хотя бы на 3-4 сегмента (а на самом деле больше), одна платформа – это на самом деле 3-4 разных платформы. Большие платформы умеют адаптироваться, они не заточены под какую-то определенную узкую аудиторию.

Сейчас у нас в стране 10 онлайн-платформ, и пока что каждая из них учится работать для больших аудиторий. Возможно, будет какая-то специализация, но, опять же, это зависит от развития рынка.

Сколько надо заплатить?

- Есть версия, что через некоторое время одни платформы поглотят другие, так как зрителю не хочется иметь 10 подписок. Вы как к такой версии относитесь?

- В качестве подтверждения этой теории можно вспомнить, что три года назад Wink объединился с сервисом More.tv. А еще, что в этом году в контур нашего бизнеса вошел видеосервис «Смотрешка». Поэтому какой-то тренд на укрупнение существует.

И факт, что клиенты точно не могут одновременно оплачивать10 подписок. Но напомню, что Россия – уникальная страна, по многим параметрам опережающая время, в частности, например, по развития экосистем.

У нас необязательно платить за все 10 онлайн-кинотеатров. Зачастую клиент может получить доступ, просто пользуясь сим-картой своего мобильного оператора, или, покупая банковскую подписку… Поэтому у нас доступ к контенту у клиентов гораздо шире, чем кажется.

- Объективно, цены за подписку на наши онлайн-кинотеатры довольно умеренные. Зарубежные сервисы значительно дороже.

- Если сравнивать с ценой на зарубежные онлайн-кинотеатры, то у нас, конечно, коммунизм. У нас очень недорогие подписки, их средняя стоимость – от 200 до 350 рублей, редко что-то стоит больше. В настоящий момент цена определена жесткой конкуренцией между онлайн-кинотеатрами, и с этой точки зрения явно занижена по сравнению с тем, что клиент мог бы заплатить. Да, есть проблема в том, что если я хочу купить 10 подписок даже по 300 рублей, это уже какая-то непомерная сумма. Но и 10 онлайн-кинотеатров одновременно смотреть никому не нужно.

- Да, сложновато.

- У среднего пользователя 1-2, реже 3 подписки. Из них, как правило, одна, условно бесплатная, достается через другие каналы (через своего мобильного оператора, через свой банк), одна подписка, за которую он платит свои деньги, ну, и одна какая-нибудь ситуационная, которая иногда даже покупается внутри другого онлайн-кинотеатра. Вот так выглядит рынок. Если бы онлайн-кинотеатров было меньше, а качество контента оставалось бы таким же, наверное, при меньшей конкуренции цены могли быть выше. Но у нас уникальная страна, где 10 онлайн-кинотеатров борются за пользователей, поэтому в выигрыше остаются только пользователи.

5-7 лет назад это было что-то новое, зрители скорее предпочитали купить один фильм и посмотреть его, потом оказалось, что за те же деньги можно купить подписку, и эта подписка с каждым годом все лучше наполняется.

Нужны новые миры

- У онлайн-кинотеатров есть потенциал роста по аудитории? Или все, кто хотел, уже подписались?

- Аналитики каждый год говорят, что рост должен замедлиться. Но рост значимо не замедляется. Конечно, предел есть, и конкретно в людях этот предел почти достигнут. Почти все плюс-минус взрослые люди смотрят кино на онлайн-платформах хотя бы раз в год. Дальше возникают детали – как часто они смотрят, на одной или на двух, а, может быть, и на трех платформах, а смотрят ли дети, смотрят ли пожилые родители. И вот эти, казалось бы, не очень большие сегменты по сравнению с основным сегментом все еще двигают рост. А в совокупности там потенциал еще на 50% роста.

И я бы сказал, что потенциал роста на 50% - это счастье. В общем, если бы онлайн-кинотеатры торговались на бирже, я бы сказал покупать.

- Много говорят о том, что по качеству наши сериалы точно недооценены в мире. Можно сказать, что это еще одна точка роста для индустрии?

- Совершенно очевидно, что наш контент сейчас недооценен на мировом рынке по разным причинам. Это и засилье англоязычного контента, и определенные вопросы с переводом этого контента, с одной стороны. С другой стороны, есть определенные препятствия с доступом к иностранным рынкам, хотя они преодолеваются, и контент продается. Но есть еще третья составляющая. Несмотря на масштабность наших проектов, они зачастую ориентированы на внутреннюю аудиторию и отражают чаяния, переживания нашего российского зрителя, что зачастую непонятно иностранной аудитории. Наша эстетика 80-х и ковры на стенах им непонятны, у них не возникает ностальгии при этом, и никакого интереса тоже не возникает.

Нужно продавать новые интересные миры, которые они не видели. Либо создавать международные истории, которые понятны всем. В этом смысле, конечно же, нам интересен опыт таких стран, как Турция или Корея, их сериалы продаются на весь мир. Они сумели создать международный формат с собственным вкусом. С моей точки зрения, конечно же, это задача индустрии на будущее. 150 миллионов жителей России, плюс несколько десятков потенциальной аудитории СНГ и русскоговорящая аудитория в других странах – это не та амбиция, которая могла бы быть у нашей индустрии. Можно продавать контент, который будут смотреть сотни и сотни миллионов. Для этого нужно и на государственном уровне подобные задачи ставить. В ближайшие годы придет момент, когда мы начнем осознанно производить гораздо больше контента с расчетом на мировые продажи. Но здесь, повторю, нашим уважаемым создателям нужно искать какую-то изюминку.

От Стругацких до Лукьяненко

- У меня создалось впечатление, что в последнее время немножко снизилась зависимость сериальной продукции от звезд. Уж не обязательно в каждом проекте снимать Александра Петрова, чтобы зритель захотел этот проект посмотреть. Согласитесь?

- Хочу напомнить, что главную роль в «Трудно быть богом» играет относительно новый персонаж – сербский актер Александр Радойичич. Как мы к этому относимся? Как к здоровому эксперименту. Иногда полезно, чтобы новое лицо появлялось на экранах. Некоторые сериалы, такие как «Слово пацана», вывели в топ ряд молодых талантливых актеров. И это означает, что у нас запас талантов все еще достаточно большой.

Но еще действует логика: возьми звезду, поставь ее на постер – и у тебя будет счастье. Но счастье не гарантированное. Иногда новые лица имеют преимущество перед уже завоевавшими популярность актерами. Но и то, и другое – риск. У тебя звезда может стоить дороже, это риск, ты можешь заплатить и не получить отдачи. Но это звезда, с большей вероятностью она сыграет так, как хочет режиссер. Сплошной стартап. Кино – это абсолютный венчур, с которым надо уметь работать, иначе получается бардак.

- Этой осенью вышли сериалы «Трудно быть богом» и «Полдень», в работе фильм «Отель «У погибшего Альпиниста». Откуда такой спрос на Стругацких и почему появился такой спрос на фантастику?

- Можно сказать, что у нас был дефицит таких проектов. Не хватало ни производственных, ни творческих, ни финансовых возможностей этот дефицит удовлетворять. Все, что связано с фантастикой, с фэнтези, требует огромной технической проработки. У индустрии такой возможности не было, а сейчас она появилась. Индустрия прошла несколько экспериментальных этапов, стало ясно, куда двигаться дальше. И сейчас, вы правы, огромное количество проектов появилось, и не только Стругацкие, в частности, Wink переосмысливает Лукьяненко, у нас выходит «Рыцари сорока островов», уже трейлер доступен. Это только начало. Публика этого ждала. Это точно не какой-то рискованный ход. Раньше выходили проекты, и они визуально не нравились, и зритель говорил: слушайте, я же сравниваю это с тем, как снимают там, у вас не получается. Сейчас такого нет, люди смотрят и говорят: слушайте, это офигенно, как вы это сделали? Так что – вперед, смотреть все новые фантастические проекты.

Скромные успехи ИИ

- Возможности частично предоставляет и искусственный интеллект. Насколько появление ИИ повлияло на индустрию?

- Искусственный интеллект, как и во многих сферах, это пока темная немножко лошадка. Используется много где, в основном в продакшене, в отдельных элементах. И сейчас ощущение, что в ближайшем будущем поможет, конечно же, улучшить компьютерную графику, поможет в планировании. Не секрет, что на съемках немалая доля бюджета тратится впустую просто потому, что все плохо спланировано.

К вопросу о стоимости проектов, да есть эффекты, созданные ИИ, но они не кардинальные, не фатальные.

Следующий момент – перевод на другие языки при помощи ИИ. Он позволяет сделать так, чтобы это было нативно, чтобы движения губ совпадали с любой речью. Это тоже вариант выхода на международный рынок, где с эти пока есть проблемы.

- Так чем ИИ плох?

- Все, что рисует сейчас ИИ, сразу можно узнать, видно, что это ИИ. Зрителю это не нужно, зритель хочет смотреть картинку, не думая о том, как она была произведена, он хочет видеть натуральность. Когда этот вопрос будет решен, я не знаю. Будет ли он решен на сто процентов, тоже не знаю, все внимательно следят за ситуацией. Насколько это перевернет индустрию, будем смотреть.

ИИ и творчество – сложный вопрос. Есть сейчас какие-то примеры, что вроде бы неплохие книги, написанные на иностранных языках. Со сценарием чуть сложнее. Сценарий создается на кончиках пальцев, там каждая секунда важна, важна проработка каждой детали и рефлексия того, как конкретно эта сцена ляжет в общую канву. В этом смысле у ИИ пока что достаточно скромные успехи. Ну, если когда-нибудь искусственный интеллект достигнет такого уровня, значит, какая-то уже сингулярность уже произошла, интеллект не отличить от человека… Это позитивно, это отлично.

- Антон, понятно, что отличии от телевидения, у онлайн платформ начало сезона понятие относительное, и все-таки, что ждать нам от Wink этой осенью?

- Вы правы, сезон сейчас идет круглый год. Раньше считалось, что лето – не сезон. Этим летом сумасшедшие совершенно проекты вышли на рынок. Сериал «Холод», например, просто порвал эфир, и он тоже доступен на Wink, сейчас – сериал «Трудно быть богом». Это то, ради чего стоит оформить подписку. Как правило, мы ближайшие объявления не делаем. У нас точно готовятся вторые, третьи сезоны интересных проектов, но за ними лучше следить в ближайшее время. Если вы не смотрели Wink до этого, лучше пересмотреть то, что уже снято - три сезона «Фишера», «Слово пацана», два сезона «Ландышей» и много всего интересного, этого хватит на несколько месяцев. Да и на других онлайн-платформах есть, что посмотреть, но начать, конечно, надо с Wink.

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