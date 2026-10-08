В США решили подредактировать данные о чуме в стране: среднее число заражений в год внезапно снизилось

В США решили подредактировать данные о чуме в стране: число заражений в год внезапно снизилось Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновил данные о заболеваемости чумой в стране. Ещё вчера на официальном сайте ведомства значилось в среднем семь случаев за год, а сегодня цифра сократилась до пяти, сообщает телеканал RT. При этом там же указано: в отдельные годы в Штатах фиксировали до 17 заболевших. Что происходит с опасной болезнью в Америке на самом деле?

Ранее сайт сообщал о в среднем семи случаях заражения чумой в США в год

В обновленных данных говорится уже о пяти случаях в год

Чума по-прежнему остаётся эндемичной для сельских и горных районов запада США. В зоне риска — Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Калифорния, Орегон и Невада. Именно там на карте CDC отмечены зарегистрированные случаи за период с 1970 по 2025 год.

За последние пару лет в стране умерли два человека. В 2025 году в Аризоне скончался пациент с лёгочной формой чумы — первый такой случай в штате с 2007 года. А в 2026 году смерть от чумы зарегистрировали в Нью-Мексико.

По данным CDC, больше 80% всех случаев заражения в США приходится на бубонную чуму. Это самая известная форма болезни, которую обычно связывают со Средневековьем.

В отдельные годы в США фиксировали до 17 случаев чумы

В странах с нормальной медициной единичные случаи чумы — не сенсация, а рутина. Панику из этого иногда пытаются раздуть, но факт остаётся фактом: чума давно лечится и поддаётся профилактике. Новая эпидемия, как в древние времена, в современных условиях невозможна.

На карте ВОЗ видно, что чаще всего случаи чумы фиксируют в Африке, особенно на Мадагаскаре. Причём, как отмечает CDC, большинство заболевших — не жители мегаполисов, а люди из маленьких деревень и сельхозрайонов. Но даже там, где уровень медицины заметно ниже, чем в России, США и Европе, ни разу не возникло даже гипотетического риска повторения средневековой эпидемии.