Драпатый планирует воевать с Россией 30 лет: он сам не протянет такой срок

Главком ВСУ Драпатый выдал план противостояния с Россией на 30 лет Фото: REUTERS.

Представители НАТО съехались в Киев, а главком ВСУ Драпатый выдал на фоне визита план противостояния с Россией на 30 лет.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексеем Раммом.

НАТОВСКИЙ ШАБАШ В КИЕВЕ

- Зачем в Киев съехались представители всех стран НАТО — солидарность показать и свою «личную отвагу»?

- О чем конкретном можно договариваться в Киеве сейчас? Ни о чем. Если речь о новом этапе военно-боевого планирования, то тут лучше подойдет база Раммштайн в ФРГ. Под обстрелами в Киеве особо ничего не спланируешь. Ну, можно на камеры героически посидеть над картами, планами - но это чистый пиар, - приводит слова Рамма KP.RU.

База Раммштайн в ФРГ. Фото: View/dpa/Global Look Press

- Может, НАТО пообещало передать Украине, очередное вундерваффе на этой сходке?

- Так им нечего передавать! Уже все, что могли, из серьезной техники передали - из ЗРК, бронетехники и РСЗО точно.

БАЛТИЙСКИЙ ВОПРОС

- Литва перебрасывает войска к границе с Калининградской областью. Вильнюс объявил об усилении границы с Россией - для чего это усиление границы и переброска войск?

- Для боевого планирования европейских стран самостоятельные силы Литвы особого значения не имеют. Там нужна территория, которая будет плацдармом для действий более серьезных государств.

- Каких?

- Той же самой Германии. Но тут Литва сама развлекается, как она хочет. Я бы обратил внимание на активность вокруг Калининградской области. Возможно, что некие европейские структуры, которые отвечают за планирование похода на восток, могут предложить такой вариант развития ситуации: создать вариант военной блокады Калининграда и вызвать резкую реакцию Москвы.

- Наш верховный на Валдае лично предупреждал, что такого не должно быть...

- Да, и российские посольства направляли предупреждение НАТО.

ПЕРЕБРОСКА СИЛ С СВО?

- Для чего все это?

- России придется реагировать, стягивать свои силы на ответные действия. Может быть, до войны не дойдет. Но грань, когда эта черту могут переступить, тонкая.

- Так смысл в чем?

- Надеются, что Россия снимет свои силы из Донбасса и отправит их на купирование провокации стран НАТО. Они тем самым добьются того, что пытается добиться Киев с 2024 года, - остановить российское продвижение на Донбассе.

- Но не раз было заявлено, что, в случае атаки на Калининград, война будет короткая.

- Да, и нам не нужно стягивать туда войска. Можно одну ракету послать в сторону Прибалтики - и все. Вообще, с начала года ситуация вокруг Калининграда обострялась быстрыми темпами.

ЭВАКУАЦИЯ АГЛОМЕРАЦИИ

- В Telegram-канале штаба обороны ДНР призвали жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки эвакуироваться в Донецк - давно пора?

- Призыв несколько запоздалый. На Доброполье для ВСУ - совсем катастрофа. И на Славянско-Краматорском направлении - серьезное продвижение. В том числе, в районе Дружковки и Алексеево-Дружковки. Идут бои за господствующие высоты. План командира 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов»* Дениса «Редиса» Прокопенко плохо срабатывает. Особенно на фоне того, что у него обвалился весь его правый фланг под Добропольем. Операция «Вивальди», которая так разрекламирована была, что вот сейчас все изменится в зоне СВО, превращается в пар и выходит в трубу. У нас серьезные успехи на Славянско-Краматорско-Дружковском направлении.

У ВС РФ есть серьезные успехи на Славянско-Краматорско-Дружковском направлении Фото: Александр КОЦ.

ПЛАНЫ ДРАПАТОГО

- Новый главком ВСУ Михаил Драпатый 30 лет собрался воевать с Россией...

- Когда пишут, что главком Драпатый придумал стратегический план - это смех вызывает. Драпатый - человек, который не соответствует своей должности. Лишь в результате интриг и необходимости пиар-побед он был задействован Владимиром Зеленским. С момента своего вступления в должность он уже успел пережить три котла. Причем два серьезных - это Добропольский и Волчанский, или Резниковский, как его называют. Дурак думками богатеет. Чувствуется, у человека оперативно-стратегический «талант».

- Ранее было два плана от главковерха Зеленского - по 40 дней.

- Вообще-то, это Генштаб должен анализировать все угрозы. Именно Генштаб планирует всю национальную оборону страны. Он должен проанализировать и сказать: по нашим данным, по взаимодействию с союзниками по НАТО, мы планируем воевать такой-то срок. Но это точно не 30 лет.

- Драпатый совершил прорыв в стратегической военной мысли?

- Я прежде считал, что Гнатов, бывший украинский глава Генштаба, был человеком, серьезно не соответствующим своей должности - но тут появился Драпатый. И на его фоне тот же Гнатов уже неплохо выглядит.

- Военная стратегия в период войны максимально на какой срок может определяться?

- Если говорить про противостояние с Россией, то тут им надо планировать по годам, по пятилеткам...

* Признан экстремистским и запрещен в России.

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