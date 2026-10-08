Энн Карсон Фото: REUTERS.

«Герион был чудовищем всё в нем было красным

Высунул рыльце из-под одеяла утро было красным

Как суров красный край где коровы его трутся

О путы на красном ветру

Зарылся в красное рассветное желе Герионова сна

Герионов сон начался красным выскользнул из чана и помчался

В паруса рассеребрился выстрелил вверх из корней Гериона как щенок

Тайный щенок на пороге еще одного красного дня».

Это первые строки «Автобиографии красного», романа в стихах, написанного Энн Карсон в 1998 году, одного из немногих ее произведений, переведенных на русский. В целом, понятно, что массовой такая литература никогда не будет. Но Нобелевский комитет и не стремится награждать авторов бестселлеров (особенно после Боба Дилана, победившего 10 лет назад). В списке самых вероятных кандидатов на премию, составленном букмекерской конторой Ladbrokes, большими литературными звездами, чья слава докатилась до России, были только японец Харуки Мураками, француз Мишель Уэльбек, еще одна канадка Маргарет Этвуд (автор «Рассказа служанки»), американец Томас Пинчон (это по мотивам его «Винляндии» была снята «Битва за битвой», в марте получившая «Оскара»). Ну, и признанная иноагентом Людмила Улицкая. Но первое место в рейтинге Ladbrokes занимала именно Карсон, которая выдвигается на премию уже много лет подряд (она делила это первое место с китайской писательницей-авангардисткой Цань Сюэ, но той, вероятно, придется подождать еще годик).

Карсон родилась в Торонто в июне 1950 года, в старших классах увлеклась Древней Грецией и ее литературой, потом занялась этим очень всерьез: стала специалистом по античной философии, переводила на английский Эсхила, Софокла, Еврипида, Сафо. Первый собственный поэтический сборник, «Canicula di Anna», она выпустила в 1984-м, сборник эссе «Горько-сладкий эрос», в котором изучалась концепция эроса в Древней Греции - в 1986-м. Всего она написала около 20 книг и стала лауреатом множества премий. О личной жизни распространяться не любит (в ее книгах информация об авторе сводится к строке «Энн Карсон родилась в Канаде и зарабатывает на жизнь преподаванием древнегреческого»), но вообще известно, что она замужем за художником Робертом Карсоном, страдает от болезни Паркинсона, диагностированной в 2024-м, а с 2022-го является гражданкой Исландии.

Именно в Исландию ей и дозвонились из Нобелевского комитета, чтобы сообщить о награждении. Секретарь Шведской академии Ингрид Карлберг заявила собравшимся в Стокгольме журналистам: «Она сказала, что в данный момент слушает ветер. Для нее присуждение премии очень неожиданно, но она была счастлива, я слышала это в ее голосе». Карсон получит 12 миллионов шведских крон - это примерно 1 млн 200 тысяч долларов.

Нобелевский комитет раньше критиковали за то, что премию слишком часто присуждают мужчинам: меньше 15% лауреатов были женщинами. В последние годы там изо всех сил стараются соблюдать равенство полов, только за последние 10 лет премия присуждалась польке Ольге Токарчук, американке Луизе Глюк, француженке Анни Эрно, кореянке Хан Ган и вот теперь - Карсон, то есть соотношение теперь 50/50.

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