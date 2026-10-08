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Наука8 октября 2026 13:45

Она спасла первых людей на Луне: скончалась Маргарет Гамильтон, программист космической программы "Аполлон"

Умерла Маргарет Гамильтон - программист, чей код спас первых астронавтов на Луне
Евгений АРСЮХИН
1969 год, Маргарет Гамильтон рядом с распечатками текста программы, которую она и её команда в MIT создали для миссии «Аполлон-11». Фото: Wikipedia + Cheriss May / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

1969 год, Маргарет Гамильтон рядом с распечатками текста программы, которую она и её команда в MIT создали для миссии «Аполлон-11». Фото: Wikipedia + Cheriss May / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В возрасте 90 лет скончалась Маргарет Гамильтон – это она разрабатывала компьютерный код для лунной программы «Аполлон». И вы ее наверняка видели: это та самая «девушка со стопкой перфокарт» из интернет-мема (правда, на фото не перфокарты, а распечатка собственно кода, что сути не меняет). Как девушка из глухой провинции стала одним из первых программистов, еще и космическим, и почему именно благодаря ей не разбился первый лунный экипаж?

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО

Маргарет (в девичестве Хифилд) родилась в 1936 году в сущей глуши, в городке Пейоли, штат Индиана. И быть бы ей парикмахером или маникюршей, но ее отец, склонный к философии и поэзии, внушил любовь к возвышенному.

Маргарет закончила местный, не топовый вуз (университет Эрлхэм в штате Индиана) и получила мутную специальность «математик и философ». С таким багажом ее без вопросов взяли «математичкой» в среднюю школу, и это было кстати, потому что ее свежеиспеченный муж, Джеймс Гамильтон, учился на юриста и денег не было вообще (но они потом и развелись быстро).

Зарплата учителя была нищенской, Маргарет искала подработку, и ткнулась в лабораторию метеорологии Массачусетского технологического института. И тут происходит везение всей жизни, потому что она попадает в оборот к энергичному профессору Эдварду Лоренцу, автору «эффекта бабочки» (бабочку в прошлом раздавишь – историю поменяешь). Лоренц увлечен программированием, и, глядя на лаборантов, говорит: а давайте вместе его изучать. Маргарет быстро уловила суть и скоро писала сложные программы для моделирования погоды.

ПРИШЛА ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Программистов тогда было наперечет, а Гамильтон явно была хороша. Ее быстро заприметили военные, и посадили писать коды для ПВО.

И тут происходит везение номер два: она видит в газете объявление, что ищут программистов «для лунных полетов». Она дико загорелась. Сама мысль, что можно быть причастным к историческому делу, пьянила. Наняли мгновенно: военные дали хорошие отзывы.

«Железо» разрабатывали сплошь мужики, и она переживала, как ее примут. Но Гамильтон оказалась девушкой контактной, и тут же завоевала авторитет. Впрочем, высшее начальство смотрело на девочку свысока, и ей поручили написать аварийный код, хотя были уверены, что он никогда не пригодится. Пусть займется хоть чем-нибудь. У Америки лучшая техника, и она не подведет.

Он пригодился. Но об этом позже.

Гамильтон за работой как ведущий разработчик полётного программного обеспечения миссии «Аполлон»

Гамильтон за работой как ведущий разработчик полётного программного обеспечения миссии «Аполлон»

Фото: ru.wikipedia.org.

В МИЛЛИОНЫ РАЗ СЛАБЕЕ СМАРТФОНА

«Железо», тем временем, было нестандартным. В те годы компьютеры на лампах занимали целые этажи. Такой на борт не возьмешь. Инженеры в итоге произвели на свет чемоданчик весом в 32 килограмма. Без ламп, на только входящих в практику транзисторах. Два килобайта оперативки, 36 килобайт жесткой памяти, 85 тысяч операций в секунду – смартфон мощнее в несколько миллионов раз.

Для простоты и быстроты для космонавтов придумали специальную клавиатуру, куда вводили команды вида «глагол + существительное», например, «отобрази координаты». Маргарет отучила машину виснуть: «ящик» мгновенно перезагружался, если его хилая память переполнялась. Когда космонавт вводил явно что-то не то, на экране мигало красным VERB 05 NOUN 09, то есть «ты уверен?» Защита от дурака, как видим, тоже была.

Именно тогда фотограф снял Маргарет рядом со стопкой кода высотой в 1,6 метра. Сотни тысяч строк. 40 килограммов бумаги. И всего 72 килобайта. Любая современная игра весит на порядки больше.

Код с бумаги вводили в память компьютера… на ткацкой фабрике. Ткачихи смотрели в бумагу и вышивали медными нитками строки кода, продевая медь через ферритовые колечки. Программисты прозвали ткачих LOL (англ. «маленькие старые леди»). До сих пор LOL на сленге означает что-то милое и смешное.

ХЬЮСТОН, МЫ ПАДАЕМ

Девушка на фото еще не знает, что эта стопка бумаг спасет жизнь Нилу Армстронгу и его команде.

1969 год. Когда «Аполлон-11» находился на высоте 10 км над Луной, Базз Олдрин смотрит в шпаргалку, и вводит команду RR. Шпаргалка была битой. Эта команда предназначалась для взлета с Луны.

Компьютер мгновенно выдает 1202-1201, что значит «критическая ошибка».

- Хьюстон, что такое 1201? – орет в микрофон Олдрин, тут же понимая, что на Луне он, конечно, окажется. Но немного не в том виде, в каком рассчитывал.

Олдрин в панике вводит VERB 16 NOUN 68 (рассчитай высоту), и делает только хуже.

Тут и сказочке конец, но помните, что Маргарет писала аварийный код, который «никогда не пригодится»? Он сработал автоматически. Компьютер мгновенно ожил, все сели на Луну и сделали «маленький шаг для человека, огромный для человечества».

СЛАВА ПРИШЛА К СТАРОСТИ

После этого авторитет у Маргарет взлетел выше Луны, правда, только в профессиональной среде. НАСА не могло скрыть инцидент, ведь вся катавасия шла в прямом эфире. Но люди у экранов просто не поняли, что случилось.

Маргарет какое-то время поработала на космос, потом подалась в коммерцию, основав несколько фирм – и не без успеха. А в наши дни стала интернет-звездой, и тут для всех дошло, что на самом деле она сделала для человечества. На пожилую женщину посыпались награды.

В своем последнем интервью она рассказала:

- Знаете, я случайно открыла книгу профессора Лоренца, так он, оказывается, меня в ней благодарит. Как трогательно, я не знала.

Она и сама, похоже, только в последние годы поняла, что совершила.

Маргарет Гамильтон в 1989 г. Фото: NASA

Маргарет Гамильтон в 1989 г. Фото: NASA

КСТАТИ

Уникальный компьютер и вышитый вручную ткачихами-LOL код в итоге оказались на свалке. Когда лунную программу закрывали, НАСА наняло подрядчиков по вывозу хлама. Один компьютер спас некто Джимми Лукк, впрочем, он валялся у него в гараже. К 50-летию миссии в 2019-м его выкупили и отмыли. А чуть раньше блогер Франсуа Раутенбах рылся в хламе у торговца цветметом в Хьюстоне и нашел куски «чемодана» и длинные нитки вышитой памяти. И он смог из этих ниток извлечь код. Система оказалась неубиваемой. И не только на Луне.

КОММЕНТАРИЙ

СССР – страна аналоговых роботов?

Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики, историк космонавтики:

- На первых спутниках из вычислительной техники не было ничего. Затем стали появляться программно-временные устройства и таймеры. Их можно сравнить с арифмометром на новом технологическом уровне.

В целом аналоговая техника творила чудеса. Скажем, Луна-3 сделала первое фото обратной стороны нашего ночного светила (1959 год). Но как? Камера снимала на пленку, и ее автоматически проявляли прямо на борту. Проявленные фотографии сканировались лучом, светочувствительный элемент преобразовывал градации серого в электрический сигнал. И он уже шел на Землю. Почему же Луну не снимали сразу телекамерой? Разрешение телекамер было ужасным. Установку (она называлась «Енисей») разрабатывали в ленинградском НИИ телевидения и в шутку называли «банным трестом».

На кораблях серии «Восток» стояло то, что современные восторженные блогеры называют «советским компьютером» (устройство «Взор»). Они опознаются по встроенному в панель глобусу. Но они не имели отношения к вычислительной технике.

Лишь с появлением «Союзов», кораблей нового класса, можно условно говорить, что там наконец компьютеры стали применяться. И у нас, и в США это случилось в конце 1960-х годов. Кстати, я бы не назвал и устройство, посадившее американцев на Луну, полноценным компьютером. Для этого гордого звания ему не хватает памяти, интерфейса и возможности решать сложные задачи.

Сегодня много говорят о том, что аналоговая техника возвращается на новом уровне. Дескать, она не требует питания, надежна, и почему бы не задействовать ее в космосе. Мне кажется, этого не произойдет. Скорее на борту окажутся квантовые компьютеры – но тоже не завтра.

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