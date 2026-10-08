Заблокированный на кассах контрафакт и выигранные в судах иски на миллиарды рублей: главные заявления на конференции по защите прав потребителей

На открытии конференции выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг в Москве открылась первая международная конференция «Защита прав потребителей в цифровую эпоху», организованная Роспотребнадзором при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Конференция продлится два дня. В ней принимают участие члены правительства РФ, а также более 400 руководителей компаний и экспертов из стран ЕАЭС, СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

В первый день конференции участники обсудили, какими темпами в ближайшие годы будет расти мировая электронная торговля, как защитить потребителей в эпоху цифровизации и не допустить на полки магазинов контрафакт.

Приложением «Честный знак» пользуются 40 миллионов человек

Как рассказала на открытии конференции вице-премьер Татьяна Голикова, в этом году объем мировой электронной торговли впервые превысит отметку в $5,4 трлн. При этом в общемировом экспорте услуг уже более половины объема (56%) приходится на услуги цифровые.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов привел статистику по России. Так, по итогам прошлого года доля онлайн-торговли в структуре нашего товарооборота превысила 20% или 13,2 трлн. рублей. При этом к 2030 году ожидается, что этот сектор займет около трети розницы.

- Сейчас цифровая торговля – уже не отдельный канал продаж, а неотъемлемая часть инфраструктуры рынка. Поэтому меняется сама логика защиты потребителя. Теперь задача государства, бизнеса и цифровых платформ – предупреждать недобросовестную конкуренцию и нарушения, а не реагировать «пост-фактум», то есть выявлять риск нужно как можно раньше на производстве и логистике, при появлении товара на полке, не допуская его к покупателю, если это нелегальный или небезопасный продукт, - сказал Алиханов.

Он пояснил, что выполнять эту задачу помогает государственная система цифровой маркировки «Честный знак», которая отслеживает товар на всем пути: с момента производства до продажи. Система работает в России с 2019 года и в обязательном или пилотном режиме охватывает уже 52 товарные группы - от продуктов питания и лекарств до радиоэлектроники и автомобильных шин. В системе зарегистрировано свыше 1,1 млн компаний.

Алиханов отметил, что интерес к «Честному знаку» проявляют другие страны. Так, к ней присоединился Узбекистан.

- Москва готова делиться опытом внедрения системы не только со странами Евразийского экономического союза, но и с государствами за его пределами, - сообщил Алиханов.

Министр также напомнил о работе системы общественного контроля через мобильное приложение «Честный знак». С его помощью покупатель может отсканировать код и проверить информацию о товаре, производителе, стране происхождения, сроке годности и разрешительных документах. Если что-то не устроит, через приложение можно сразу же отправить жалобу в контролирующие инстанции. По словам Алиханова, «Честным знаком» уже пользуются 40 миллионов человек. За время работы приложения покупателями отправлено более 470 тысяч жалоб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь напомнила, что с апреля 2024 года на кассах действует разрешительный режим: он автоматически блокирует продажу товара, если на него установлен запрет. За два года на кассах была заблокирована продажа почти 4 млрд. единиц продукции. Речь идет о продуктах с истекшим сроком годности и продукции с признаками контрафакта. По словам Поповой, в частности, среди заблокированных товаров - 103 млн. бутылок минеральной воды и 5 млн. единиц биологически активных добавок (БАД). Маркировка также позволила выявить 402 предприятия с признаками псевдопроизводства обуви. По результатам проверочной работы пресечен оборот порядка 40 млн. пар обуви.

При этом Анна Попова обратила внимание, что число легальных производителей БАД в России после введения обязательной маркировки выросло в 2,5 раза. Аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. Уже в первый год действия требований маркировки число производителей молочной продукции выросло в 1,5 раза, производителей антисептиков - на 3,6%, производителей безалкогольных напитков – на 30%.

«В 80% случаев суды встают на сторону потребителей»

Татьяна Голикова рассказала о судебных процессах с участием пострадавших потребителей. По ее словам, в 80% случаев суды встают на сторону потребителей, ежегодно им удается вернуть более 4 млрд. рублей.

- За десять лет этот показатель вырос в четыре раза, - сообщила вице-премьер.

Голикова напомнила, что уже восемь лет в России реализуется Стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей. Она рассчитана на период до 2030 года. За это время было принято 17 законов, направленных на защиту интересов потребителей. А непосредственно в «Закон о защите прав потребителей» внесено 39 поправок. В регионах действуют 639 консультационных центров по защите потребителей, в которых Роспотребнадзор ежегодно проводит более полумиллиона мероприятий.

По словам Голиковой, Россия является передовиком в этой сфере: не просто учитывает международные подходы при совершенствовании национального регулирования, но и представляет на международных площадках свои практические подходы к защите потребительских прав.

Другое дело, что цифровая эпоха вносит свои коррективы, и требуются новые подходы в области регулирования. Голикова призвала международные институты разработать общие механизмы реагирования по защите прав потребителей в связи с увеличением мировых объемов электронной торговли. Она отметила, что странам важно активнее обмениваться друг с другом данными о небезопасной продукции и недобросовестных производителях и поставщиках, а также укреплять взаимодействие компетентных органов. Отдельных решений требует и защита прав потребителей, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин рассказал, что страны ЕАЭС уже формируют единый подход к защите потребителей в цифровом пространстве. По его словам, в основе подхода лежит три главных принципа: гарантия безопасности товара независимо от канала продаж, полное равенство прав покупателей в онлайне и традиционной рознице, а также непрерывный диалог между странами-участницами ЕАЭС.

- Наша общая задача – выработать понятные и эффективные механизмы защиты граждан в цифровой среде. Мы должны гарантировать, что независимо от того, где совершается онлайн-покупка – в Ереване, Минске, Астане, Бишкеке или Москве – права потребителя будут защищены одинаково надежно, - рассказал Александр Субботин.

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