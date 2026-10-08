В Европе построили музеи ненависти к русским и СССР: в них Сталин приветствует фашистские войска, а «параша» и «воронок» стали экспонатами

Посетитель музея советского террора, перешагнув порог, должен осознать: в Советском Союзе не было ничего, кроме лагерей, конвоя, решёток и колючей проволоки. Фото: Federico Fioravanti/Shutterstock/Fotodom

Вам не хочется поговорить с простым европейцем? Спросить: как ты поверил в пропаганду, которой тебя кормят из газет, с экрана, интернета и смартфонов, что русские завтра придут тебя убивать? Как на танках, с дронами к тебе могут прикатить потомки тех, кто 81 год назад вытащил твою прабабку из Аушвица? Кутали ее в одеяло, делились пайком?!

Русофобию, захлестнувшую сегодня Европу, подкармливали и прихорашивали годами. Заставляли забыть все хорошее, что дал народам Советский Союз. Пришивали ему фашистский оскал. Почти в каждой столице бывшего соцлгеря сегодня высится «музей советской оккупации». Алые и черные лозунги отпечатываются на сетчатке глаз: «хроника коммунистической инквизиции», «забвению не подлежит», «летопись террора». Уликами по экспозициям разложены алюминиевые ложки, ржавые утюги, плакаты про труд, мир и май. Советский быт препарирован по винтикам. Втоптан в грязь и помещен рядом с гитеровской чумой, от которой освободил мир. Их экспозиции почти всегда соседствуют.

Мы рассмотрели все улики «оккупации». Собрали впечатления посетителей этих музеев. И многое встало на свои места…

ВОРОНОК ПРОТИВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Четырехэтажное здание конца XIX века в Будапеште, как фотография траурной лентой, обрамлено черным козырьком. В его металле вырезано слово «Террор», сквозь которое видно облака. Рядом коммунистическая звезда и скрещенные стрелы - символ венгерского фашизма. В солнечную погоду тень козырька ложится на здание, высвечивая клеймящую надпись…

Здание, как фотография траурной лентой, обрамлено черным козырьком. В его металле вырезано слово «Террор», сквозь которое видно облака. Фото: Altug Galip/Shutterstock/Fotodom

На входе - две таблички в виде могильных плит: рядом «похоронены» нацизм и коммунизм. Фашисты с концлагерями и газенвагенами, и победившие их Советы со своими стройками века и равноправием здесь поставлены в один ряд.

На входе - две таблички в виде могильных плит: рядом «похоронены» нацизм и коммунизм. Фото: Powerlightss/Shutterstock/Fotodom

С тарантиновским драматизмом подается местная «изюминка» - стоящий в полумраке «воронок»: кровавая подсветка, загробная музыка. Машина, как гласит экспозиция, приезжала за «неугодными». В подъезде раздавался долгий звонок в дверь. «Иные от этого звука сходили с ума, не дождавшись ареста»…

Местная «изюминка» - стоящий в полумраке «воронок». Фото: terrorhaza.hu

Конечно же, не обошлось без лозунга - огромного граффити: «Русские - домой!»

А вот как венгерские музейщики описывают скачок промышленности в разоренной войной республике: «...СССР использовал оккупированные им страны как колонии, грабя их ресурсы. В Венгрии форсировали производство алюминия. Это загрязняло окружающую среду. Алюминиевая посуда стояла на кухне почти каждой венгерской семьи - ее называли «венгерским серебром». Для наглядности ужаса в ряд выставлены алюминиевые кастрюльки.

Но стыдливо умалчивается о грандиозных стройках - металлургическом комбинате «Дунай», ТЭЦ имени Гагарина, стадионах, поликлиниках, домах культуры, не говоря уже о жилье…

Текст на черной стене в самом верху гласит: «Давайте поучимся классовой борьбе у фашистского правосудия». Фото: EQRoy/Shutterstock/Fotodom

«Зал советской агитации» метко описали сами венгры: «Светлую комнату с пропагандой СССР почему-то назвали «абсурдной и смешной». Я ничего смешного не увидела, может, не все рассмотрела? На плакатах - призывы к труду и спорту. На старых фото ни одного полного человека. Мне одной кажется, что агитировать за спорт и труд похвальнее, чем как сегодня - блогерство и легкие деньги?».

В этом музее о фашизме - почти ни слова. Вся грязь вылита на Советы. Фото: EQRoy/Shutterstock/Fotodom

И все посетители хором говорят: музеем заявлены выставки «фашистской и советской оккупации». Но о фашизме - почти ни слова. Вся грязь вылита на Советы.

Так старались, что даже Парад Победы 1945 года перевернули с ног на голову - Сталин на нем изображен приветствующим фашистские войска, вместо солдат-освободителей Красной Армии…

КОШМАР С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

«Коммунизм: мечта, реальность и ночной кошмар», именно так называется выставка в Чехии. Ее задача - наглядно показать, за что и как свергали «тоталитарный режим». Ужас социализма демонстрируют в виде школьных классов с аккуратными партами и горой учебников, коллекцией советских автомобилей и мотоциклов. Естественно, не обошлось без зала «сопротивления» с камерами и пыточными приборами.

Но, пожалуй, апогей выставки - стенд с обличением: «Нигде в мире сборные жилые дома не возводились в таких ужасающих масштабах. С 1953 по 1991 годы в Чехословакии было построено 80 тысяч панельных многоэтажек с 1,2 миллионами квартир».

Ужас социализма демонстрируют в виде школьных классов с аккуратными партами и горой учебников, коллекцией советских автомобилей и мотоциклов. Фото: Ariadna22822/Shutterstock/Fotodom

Ретро-прилавок продуктового магазина в рамках выставки Музея коммунизма в Праге. Фото: Ariadna22822/Shutterstock/Fotodom

Представляете, какая жуть – жестокие оккупанты расселяли чехов после войны в отдельные квартиры с теплым туалетом и ванной, кухней и балконом! Видимо, надо было оставить в полуразрушенных домах и трущобах позапрошлого века — без центрального отопления, канализации и воды. Зато с историческим шармом…

Музей коммунизма в Праге. Фото: Photo Oz/Shutterstock/Fotodom

Музей коммунизма в Праге. Фото: Photo Oz/Shutterstock/Fotodom

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА И «ПАРАША»

Огромное серое здание в центре Риги, напротив ратуши. Вход — бесплатный. Этот музей любят посещать высокие гости - главы государств и еврочиновники — их фото ядовитым плющом расползлись по стенам.

Огромное серое здание в центре Риги, напротив ратуши - музей оккупации Латвии. Фото: brunocoelho/Shutterstock/Fotodom

Мрачные залы и стенды обмотаны для эффекта колючей проколкой. Грязная, расколотая посуда, таблички со строгим предупреждением: «Стой! Запретная зона. Стреляем без предупреждения», письма узников ГУЛАГа. Для «полного погружения» воссоздан в натуральную величину барак с деревянными нарами. Чтобы подчеркнуть «кровавое нутро режима» уроженку Риги Мать Марию (Елизавету Скобцову), замученную нацистами в концлагере, приписали к жертвам советского террора.

Кухня в подвале со старой дровяной печью с углублениями на верхней части для приготовления пищи. Фото: Henk Vrieselaar/Shutterstock/Fotodom

Для «полного погружения» воссоздан в натуральную величину барак с деревянными нарами. Фото: Diego Grandi/Shutterstock/Fotodom

Но самое запоминающееся - отдельный стенд, посвященный «параше». Ей отвели обширную пояснительную надпись, звучащую почти как поэма:

«Параша» — это передвижной, всегда отвратительно пахнущий комод, используемый в русских тюрьмах и «концентрационных лагерях». С глубокой иронией ее называли «Красная Москва» (известные духи советского производства). Заключенные были вынуждены пользоваться «парашей», хотя латыши не привыкли справлять нужду таким образом, особенно в общественных местах». И это лучший пример - вся мерзость здесь собрана с пугающей скрупулезностью.

Картину венчают стенды: «Это история о заговоре между СССР и нацистской Германией, а также о трех оккупациях, которые разрушали латвийское государство в течение полувека и поставили его на грань исчезновения». О великом освобождении и подвигах Красной Армии, естественно, ни слова… Как и о восстановленных городах, заводах, Рижской Плявиньской и Кегумской ГЭС, электротехнической и автобусной фабриках, вагоностроительном заводе, портах и нефтепроводах.

Воссозданная комната для допросов и административная канцелярия. Фото: Radowitz/Shutterstock/Fotodom

Кстати, 25 сентября мэр Риги торжественно проехался на первом в Прибалтике уличном эскалаторе. «Ощущение, будто ты в Европе», - смаковал он. На что ему тут же напомнили, что СССР собирался построить в Риге самое дорогое в стране метро - 33 станции, сотни эскалаторов. Но латышские националисты запротестовали, ведь строить чудо прогресса приехали бы русские.

Теперь в Риге только чудо бедности с недалекостью - уличный эскалатор, и вранья с неблагодарностью — музей оккупации…

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ПАМЯТИ

В Вильнюсе музей в самом центре, в здании бывшего КГБ. У входа - крест в память о жертвах режима, лежат цветы, горят свечи. Внутри — прогулочные дворики со следами пуль на стенах и дорисованной кровью. Фото и личные вещи рассказывают о жизни «лесных братьев» - литовских бандеровцах-головорезах.

У входа в музей - крест в память о жертвах режима, лежат цветы, горят свечи. Фото: Birute Vijeikiene/Shutterstock/Fotodom

- Жертвам Холокоста, евреям, замученным в годы нацистской оккупации, уделен минимум внимания, - возмущается житель Литвы Жильвинас Буткус. – Почему? Этого теперь что, не было?!

Музей оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе. Фото: EvaL Miko/Shutterstock/Fotodom

Не понимает, наивный, что на правду заказа не было. Вот экспозиция трагически рассказывает о неравной борьбе с советской оккупацией, которая образовала Литовскую ССР, подарив ей сам Вильнюс (отрезав его у поляков) и Клайпеду (отняв город-порт у немцев). И ни намека на построение десятков крупных предприятий, скоростной железной дороги, Игналинской АЭС, снабжавшей энергией всю Прибалтику. В довесок - крупнейший в Европе (!) рыболовецкий порт и более 500 судов.

Камера со столом и старыми книгами на полке, вид сквозь тюремные решетки. Фото: Luca Rei/Shutterstock/Fotodom

Тюремный коридор с открытыми дверями камер. Фото: Dmitriy Drozd/Shutterstock/Fotodom

В людях еще нагляднее: до 1940 года в Литве было 623 ученых и 6 тысяч студентов. В 1980-м: 10 тысяч ученых и 43 300 студентов - по этим показателям на душу населения Литва обгоняла Германию, Британию и Японию. Где сейчас эти ученые? Наверное, историю переписывают...

БЮСТЫ ВОЖДЕЙ И ПАЧКИ СИГАРЕТ

Музей в Эстонии — откровенное издевательство над советской эпохой. Чего стоит хотя бы расположение бюстов вождей: их с педантичной аккуратностью расставили в подвале, у дверей туалета. Символизм, как говорится, без комментариев.

В центре зала — два фанерных паровоза. Один выкрашен в коричневый цвет и символизирует почему-то советскую власть, другой — серый, достался фашистам. Хотя, как известно, все как раз наоборот. Но, как вы поняли, об исторической точности тут никто не переживает.

Один паровоз выкрашен в коричневый цвет и символизирует почему-то советскую власть, другой — серый, достался фашистам. Хотя, как известно, все как раз наоборот. Фото: Tallinn Museum of Occupation

Остальные экспонаты — по сути, обычные предметы советского быта. Пачка сигарет «Таллин» - визитная карточка, которую когда-то знал каждый житель Советского Союза. Эту пачку, кстати, до сих пор используют в рекламе – почему-то маркетологи совсем не считают ее отталкивающей. Наоборот - ностальгия... Бутылки из-под спиртного, повидло в тюбике - точь-в-точь как упаковка зубной пасты. Ничего особенного, если не подписи, рассказывающие о простых предметах, как об уликах с места преступления…

Советский торговый автомат в музее Эстонии, с помощью которого можно было приготовить газированную воду. Фото: Henk Vrieselaar/Shutterstock/Fotodom

В музее реконструировали типичную советскую кухню. Фото: Henk Vrieselaar/Shutterstock/Fotodom

МОЛОДЫЕ «ЖЕРТВЫ»

В Грузии и Молдове «музеи оккупации» появились позже Прибалтики. В Тбилиси, например, только в 2006 по личному распоряжению Саакашвили. И смешно, как 2000 экспонатов старательно обходят стороной один неудобный факт: и Иосиф Сталин, и Лаврентий Берия были из Грузии. Они подписывали расстрельные списки, но вся вина за репрессии перекладывается на Москву…

Кишинев последним догнал моду на обличение всего советского, музей открылся в 2016-м. Он был создан по инициативе тогдашнего министра обороны Анатола Шалару. Выступая на церемонии открытия, он сказал, что «пришёл поклониться предкам, которые стали жертвами преступного режима». Экспонаты все те же.

ГОЛОДОМОР ПО ПРОТОКОЛУ КОНГРЕССА США

В Киеве музей оккупации открылся в мае 2007-го, руками вдохновлённого грузинским опытом Ющенко. Но зарождался еще с 2001-го - в виде небольшой экспозиции «Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции».

Концепция как под копирку - «вся правда» о Голодоморе. Любопытно, что вместо советских документов, рассказавших бы правду, «доказательством» служат материалы, подготовленные в 1983 году спецкомиссией Конгресса США. В музейных витринах лежат два экземпляра ее протокола, рядом — перечень из 19 пунктов, утвержденных американским парламентом.

ПУТЬ РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ

Все эти «реликварии страха» выстроены по единому лекалу. Посетитель, перешагнув порог, должен осознать: в Советском Союзе не было ничего, кроме лагерей, конвоя, решёток и колючей проволоки.

Музей оккупации в Риге. Фото: Diego Grandi/Shutterstock/Fotodom

Второй психологический прием – наложение негатива. Не зря почти везде подсовывают нехитрую мысль: два тоталитарных режима, коммунизм и фашизм – братья-близнецы. А потом добавляют: «советская оккупация» тянулась дольше немецкой, а значит, и вреда принесла больше…

Третья общая черта — «предметы советского быта» в экспозиции. Они подобраны с явным расчётом — вызвать омерзение: если утюги - то ржавые, мебель - затертая и убогая, одежда - бесформенная, разбитый автомат с газировкой, покосившаяся телефонная будка. В Таллине «советский автопром» представлен ушатанными до состояния развалюх - «инвалидкой» и «Жигулями».

Ряды ржавых советских автомобилей, представленных в Эстонии. Фото: JSeppenen/Shutterstock/Fotodom

И ни слова в музеях о вкладе СССР в победу над фашизмом, о великих стойках, о судьбах простых людей - тех, кто бесплатно получал прекрасное образование, проходил путь от заводского цеха до ученого или руководителя целой отрасли. Причина ясна: факты не вписываются в заказ.

А он прост: чтобы посчитать другого человека врагом, нужно его расчеловечить. Унизить до состояния животного. Обвинить в преступлениях. Сделать настолько отвратительным, чтобы его не стыдно было ненавидеть. Не страшно убивать…

Справедливости ради, далеко не все жители бывших соцстран и союзных республик приняли музеи на ура. Двадцать, десять лет назад люди выходили на пикеты. Били в этих домах мерзости стекла. Обливали лживые экспонаты краской. Но установка на снос правды о великой стране больших светлых людях оказалась упорней. И сегодня «реликварии советского террора» получают второе дыхание, новый смысл и задачу - готовить население к войне с русскими. На место истории идет мрачный театр. Хотя за дверями музеев еще обычная жизнь, стоят советские дома, закрыты не все фабрики и АЭС, а алюминиевые ложки попадаются на бабушкиных кухнях… и ничего страшного в этом нет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

История по криминальным сводкам

- Я бывал в некоторых из этих музеев, а в рижском, особенно грандиозном, не раз, — рассказал KP.RU президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. — На 80% они наполнены псевдоисторическими фантазиями. Это всё равно, что писать историю Москвы исключительно по криминальным сводкам. На самом деле, в советское время Прибалтика и республики Закавказья обеспечивались товарами даже лучше, чем другие регионы, и уж тем более чем сама РСФСР. Зарплаты были выше, нормы выработки - ниже. Делалось все, чтобы у людей было меньше поводов для недовольства. Как показала жизнь - напрасно.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ

Из помоек уши торчат

Но чей замысел упорно создает культ ненависти к советскому и русскому? На чьем столе лежит типовой проект «музея оккупации»? Уж больно они одинаковые — как пельмени из одной пачки…

Ищем - откуда деньги:

Литва. Музей вроде бы государственный: бюджет, отчётность. Но сотрудники то и дело всплывают на конференциях Фонда Сороса*. Все связи с ним аккуратно спрятаны за формулировкой «поддержка образовательных программ».

Латвия. Музей оккупации — частный, живёт на «пожертвования». Говорят, что диаспоры. Но даже в открытых данных - гранты того же Сороса.

Эстония. Музей в Таллине построила эстонская эмигрантка Ольга Кистлер-Ритсо — врач из США, которая в 1944 году сбежала от «советов» и всю жизнь мечтала воткнуть им ответку. Вложила 2,5 миллиона евро «личных денег». Снова из США. Но на этот раз транш задрапирован формулой: «богатая тётя из-за океана финансирует музей национальной травмы».

Грузия. Саакашвили выделил деньги из президентского фонда, то есть из кошелька, который контролировала его администрация. Формально - никакого Сороса, но откуда тогда финансировались прозападные политики и половина творческой интеллигенции Грузии, мы прекрасно понимаем…

Молдова. Тут пытались красиво скрыть. Музей открыл местный экс-министр обороны, но на торжественную церемонию почему-то пригласили… американского посла. Совпадение? Ну, конечно.

* Признан в России нежелательной организацией

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