На Троекуровском кладбище простились с Анатолием Кашпировским Фото: Иван МАКЕЕВ.

8 октября 2026 году на Троекуровском кладбище в Москве собрались те, кто десятки лет замирал у телеэкранов и мониторов компьютеров ради исцеления, похудения или омоложения. Они пришли проститься со своей легендой – Анатолием Кашпировским.

Известного экстрасенса не стало 3 октября. Он умер в возрасте 87 лет. Несмотря на солидный возраст целителя, по словам близких, для них это стало неожиданностью. Еще недавно он планировал очередные выступления, но в этот раз зрители собрались не в концертном, а в траурном зале. Рассказываем, как прошло прощание с Анатолием Кашпировским.

ПОКЛОННИКИ ЦЕЛИТЕЛЯ

Близкие не скрывали места прощания. Понимали, что те, кто еще с 90-х следил за работой экстрасенса, захотят проводить его в последний путь. Поэтому стекаться к входу на Троекуровское кладбище поклонники начали еще с утра, хотя саму церемонию планировали начать в 12 часов дня.

- У моей сестры было бесплодие, а через пару сеансов Кашпировского все рассосалось. Родила мальчика, - говорит одна из поклонниц целителя.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Рядом тот самый мальчик лет 14, «чудом» появившийся на свет. На прощание они пришли, чтобы поблагодарить экстрасенса. И не только они.

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- Я с помощью Анатолия Михайловича похудела на 30 килограммов, до сих пор вес держится, - рассказывает еще одна поклонница. – Но что говорить… Те, кто не верил в его способности при жизни, не поверят и после смерти.

Одна из женщин и вовсе «оживила» фотографию Кашпировского с помощью нейросети, чтобы главный экстрасенс СССР «жил вечно». Она, как и некоторые другие фанаты мага, была уверена, что он перевалит за 100 лет.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Жаль, что он только других мог лечить, сам себя не мог, - вздыхают обожатели.

Им в утешение в соцсетях Кашпировского остались сотни видео его выступлений и сохраненных прямых эфиров, которые экстрасенс вел в последние годы вместо передач на телевидении. На его канал подписано 486 тысяч человек.

«ПЕРЕДАЛ СВОЙ ДАР ЖИРИНОВСКОМУ»

Пришли проститься с Анатолием Михайловичем и «коллеги по цеху». Один из них участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. Он заявил, что Кашпировского следовало бы похоронить втайне от широкой общественности.

Никита Турчин Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Мне очень хочется попросить родственников, чтобы это была либо кремация, либо похороны где-то втайне, потому что огромное количество адептов, мракобесов могут его могилу осквернять. Например, на могиле Жанны Фриске крем заряжают на красоту и молодость... Не хочется этой ужасной истории, - отметил Турчин.

Также экстрасенс заявил, что Кашпировский еще при жизни успел поделиться своим даром. Приемником якобы стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Именно этим, по словам Турчина, объясняются многочисленные сбывшиеся прогнозы о международной и внутренней российской политике легендарного политического деятеля.

- Кашпировский же был участником партии ЛДПР и после этого как раз Жириновский стал человеком, который предсказал огромное количество событий, которые сбылись, - заверил Турчин.

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ЖЕНЫ И ДЕТИ

Многие в своих речах вспоминали, что Кашпировский был не просто магом. Он был врачом, телеведущим, депутатом, переговорщиком с террористами во время захвата больницы в Буденновске и даже музыкантом. Именно в его исполнении песня «Две звезды» звучала в траурном зале во время прощания. На экранах в это время крутили записи выступлений экстрасенса.

Близких на прощании было немного. В зале не оказалось ни одного из детей Анатолия Михайловича. Сын Сергей не приехал – он давно живет в Америке. Дочь Елена погибла еще в 2018 году. Еще одна дочь Эллина слишком маленькая. Она появилась на свет год назад, когда целителю было уже 86 лет. Есть у Кашпировского еще внебрачный сын – Алексей Фуштей. Он тяжело переживал смерть отца и хотел приехать, но не смог (он также живет в другой стране).

Пришла проводить экстрасенса в последний путь его бывшая жена Ирина. В 90-е она сама была поклонницей Кашпировского. Познакомились они как раз на его выступлении. Очарованная женщина оставила мужа и двоих детей ради нового возлюбленного. Вскоре они поженились. Но брак оказался недолгим. Кашпировский встретил новую любовь – свою помощницу Гулизар Чалбашову, которая была на 30 лет младше. С ней он прожил больше 20 лет, но официально расписалась пара только в 2023 году.

Вдова Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Бывшая жена Анатолия Кашпировского пришла на похороны

Во время прощания Гулизар была в темных очках и отрешенно смотрела в пол. За всю церемонию она не проронила ни слова. С прощальной речью выступали коллеги, друзья и поклонники Кашпировского, но никто из родных публично так и не высказался. Зато они позволили всем желающим подойти к гробу, чтобы прикоснуться, попрощаться с экстрасенсов и поблагодарить его.

Вдова Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова идёт за гробом Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вторая жена Анатолия Кашпировского Ирина Фото: Иван МАКЕЕВ.

После церемонии гроб с телом Кашпировского увезли с кладбища. На Троекуровском могилы экстрасенса не будет. По информации KP.RU, перед смертью он завещал родным положить его рядом с мамой - на Украине в Виннице. Именно там Анатолий Михайлович похоронил и дочь, которая умерла в Америке. Вероятно, родные решили исполнить его последнюю волю и перевезти тело.

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