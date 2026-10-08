Зеленский раскритиковал администрацию Трампа за переговоры об экономическом сотрудничестве с РФ и нежелание выполнять все запросы Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский на фоне руин в Прилуках, где украинская ракета от ЗРК «Пэтриот» развалила жилой дом, и куда он приехал вместе с главой МИД Британии Эдом Милибэндом почтить память погибших от этого удара и возложить игрушки к месту гибели детей, разразился перед журналистами целой речью, рассказав, что и как должен делать американский президент Трамп с европейскими союзниками Киева, дабы Украина смогла победить Россию.

«Просроченный» прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, заявившего, что война оказалась в «стратегическом тупике», и раскритиковал администрацию Трампа за переговоры об экономическом сотрудничестве с РФ и нежелание выполнять все запросы украинского президента, разъяснив, что тупика нет, а есть «нежелание» США помогать Украине..

- Мы слышали много разных заявлений и оценок. Очень много говорили о безвыходных ситуациях, сложных обстоятельствах и так далее. Мы сами — люди, лидеры, политики — загоняем себя в угол. Понимаете? Нельзя договариваться с русскими с одной стороны о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике, - упрекнул «просрочка» американскую администрацию Трампа в двойных стандартах.

Марко Рубио заявил, что война оказалась в «стратегическом тупике» Фото: REUTERS.

После чего «просрочка» потребовал от Трампа ни больше, ни меньше, а «не сидеть на двух стульях».

- Были большие надежды на то, что нас будут поддерживать. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте Путину всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие, - решительно заявил Зеленский, красуясь перед журналистами. - Откройте «Старлинк» Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть, когда оно вам нужно, значит оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил – дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе.

- Ужесточение экономических ограничений против России, прекращение поставок компонентов для производства российского вооружения и расширение технологической поддержки Украины, - перечислил он свои требования к Вашингтону и призвал США предоставить Киеву «дополнительные технологические возможности, которые, по его мнению, позволили бы Украине эффективнее защищаться от российских ударов». По его словам, прекращение поставок компонентов вооружения Москве — одна из главных задач.

Другой аспект грядущего успеха «просрочка» видит не просто в ликвидации дефицита средств ПВО у Украины, но в предоставлении Киеву прорывных технологий в области вооружений. При этом, Зеленский начал пугать американцев Китаем точно так же, как до того он пугал Южную Корею Северной. Правда, о том фиаско, которое он потерпел на этом пути, «просроченный» умолчал.

- Китай разрабатывает альтернативные Starlink технологии, которые в перспективе могут быть переданы России. А мы ждем, когда китайцы разработают аналог и передадут россиянам, - заявил Зеленский, явно проигнорировав тот факт, что Россия развертывает в ближнем космосе собственную группировку спутников, которая будет выполнять аналогичные со Starlink функции, и снова не обошлось без упреков в адрес Трампа. - Ну так где тут правда, где здесь честность? Где здесь тупик? Какой тупик? Это называется нежеланием.

Зеленский озвучил список требований к администрации Трампа от Украины Фото: REUTERS.

"Просроченный" все больше распалялся, позабыв, чем закончились все его предыдущие планы «перемог» и «незламности», и к каким фатальным и катастрофическим для Украины последствиям привела реализация плана «40 дней давления на Россию» для «принуждения» ее к мирным переговорам. А закончил свою речь, вообще, прямым указанием Трампу, что следует делать американскому президенту.

- Европейцы не могут заставить его, но они могут помочь нам, и это подтолкнет его к переговорам. А вот американцы могут сделать больше. Я думаю, что президент Трамп может сделать больше, и он, как наш союзник, должен сделать больше.

И что теперь прикажете делать Трампу? Попал в украинское колесо генотьбы, хочешь-не хочешь, а беги, крути педали, пока не догнали. А не то Зеленский накажет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Южная Корея не просто отзывает посла с Украины: все может закончиться для Зеленского очень плохо

Пути Зеленского и народа разошлись: украинцы умоляют о мире, но киевская хунта не готова прекращать конфликт

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы бегут из крупных городов в село, чтобы пережить зиму