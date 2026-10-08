Как Анатолия Кашпировского похоронят на Украине: Перевозка тела могла обойтись семье в 300 тысяч рублей

Анатолия Кашпировского похоронят на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ.

8 октября 2026 года на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с психотерапевтом и экстрасенсом Анатолием Кашпировским. Только целителя так и не похоронили. После прощания его тело увезли с кладбища. Могилу Кашпировского так никто и не увидел.

По информации KP.RU, мага похоронят на Украине. Такой была его последняя воля, которую родственники решили исполнить. В ближайшее время тело Кашпировского доставят в Винницу, где была похоронена его мать. Там же в 2018 году Анатолий Михайлович похоронил дочь Елену, трагически погибшую.

Церемония прощания с Анатолием Кашпировским состоялась в Москве В Большом зале Троекуровского кладбища в Москве состоялась церемония прощания с Анатолием Кашпировским

Несмотря на политическую ситуацию, такое действительно возможно. Об этом KP.RU рассказали в одной из ритуальных служб. Подобная процедура будет стоить от 300 тысяч рублей. Куда дешевле перевезти урну с прахом – от 30 тысяч рублей. Тело обещают доставить в течение 7 дней после передачи груза ритуальному агенту. Прах же будет ехать около месяца, так как может храниться дольше.

Прощание с Кашпировским прошло в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ.

Важный нюанс: в конечной точке груз должен встретить кто-то из родственников или доверенных лиц. Они же обязаны заранее отправить в Россию документы о том, что готовы это сделать.

Также для перевозки должны быть основания, например, принимающая страна может быть указана местом рождения в документах умершего. Также основанием может стать наличие гражданства принимающей страны когда-либо.

- У каждого гражданина любой страны есть право быть погребенным там, где он изъявил желание. И не важно, Украина это или любая другая страна. Это обычная практика. Есть нормативные акты, которые регламентируют перевозку тел из страны в страну, есть таможенные нормы и правила. Такое происходит регулярно, - отметила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

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