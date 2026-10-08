Финтех представил новое поколение банковского приложения с расширенным функционалом мультибанкинга

Фото: представлено Т-Банком

Т-Банк представил новое поколения супераппа в рамках своей концепции дофамин-банкинга: сделать так, чтобы пользователь получал максимально приятный опыт от продукта. Впервые компания представила концепцию в 2024 году. Ключевая идея приложения нового поколения заключается в простоте и снижение когнитивной нагрузки на пользователя, сообщили в банке.

— В рамках нового этапа развития наше приложение строится вокруг простой идеи: только самое главное и минимум того, что отвлекает. Клиент должен зайти в банковское приложение и сразу понять, что ему важно сделать сейчас, а не искать нужное среди рекламы, сторис и других механик. Поэтому мы сделали интерфейс спокойнее и прозрачнее, — объяснил вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов.

Фото предоставлено Т-Банком

Среди большого списка нового функционала — объединение в приложении счетов нескольких банков в рамках концепции мультибанкинга. Так в качестве фокусного счета (т.е. того, за балансом которого пользователь хочет следить в первую очередь) можно выбрать счет в другом банке. На главной странице приложения будет отображаться баланс этого счета. Можно пополнить счет, не открывая несколько приложений, или проверить баланс карты все на одном экране.

Также пользователь может видеть историю транзакций по счетам в других банках прямо в супераппе. Все операции отображаются в единой ленте, где клиент может отслеживать все свои траты и поступления. На старте такой функционал доступен для карт Сбера, в будущем появятся и для счетов других банков.

Фото предоставлено Т-Банком

Также в супераппе появилась «Аналитика финансов», которая с помощью моделей машинного обучения ежедневно изучает динамику расходов, выявляет финансовые привычки и формирует персональные рекомендации по эффективному управлению капиталом.

Кроме того в супераппе появились новые Сферы — так в банке называют разные разделы и сценарии жизни клиентов, которые компания запустила в 2024 году. Добавились Сферы «Бизнес» для предпринимателей и «Кредиты», обновилась Сфера «Накопления» — теперь там можно видеть вклады, накопительные счета, инвестиции и золото. В планах — добавить Сферу «Семья», которая объединит в себе продукты и сервисы для управления семейными финансами.