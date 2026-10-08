Пешее путешествие Карла Бушби продлилось 28 лет. Фото: Murat Sengul/Anadolu via Getty Images

Карл Бушби пешком преодолел 48 тысяч км и 29 стран

Когда британец Карл Бушби отправился в кругосветное путешествие, на дворе был 1998 год. Вернулся в Англию путешественник только сегодня, через 28 лет. Дело в том, что он совершал кругосветку исключительно пешком и вплавь, запретив себе использовать транспорт.

За это время Карл пересек континенты, Берингов пролив по льду и Каспийское море вплавь, пробирался через джунгли, пережил коронавирус и арест, который едва не поставил крест на его экспедиции «Голиаф» (название он выбрал из-за гигантского размера задачи, которую предстояло решить).

В конце эпопеи 57-летнему британцу пришлось переплыть Ла-Манш. 6 октября Бушби вышел на берег у Дувра, где его ждали родственники и друзья.

Кругосветку Карла в интервью KP.RU оценил путешественник Матвей Шпаро.

КАК БУШБИ РЕШИЛСЯ НА ПУТЕШЕСТВИЕ

За очередной кружкой пива в пабе кадровый десантник разговорился с друзьями о приключениях. Слово за слово, и вот уже Карл Бушби бил себя в грудь и уверял: с его-то подготовкой он способен пешком обойти весь мир.

Кончилось тем, что десантник составил план путешествия и даже вроде бы договорился с начальством: он подписывает очередной контракт на военную службу, но приступит к ней через несколько лет, потратив аванс на приключение.

В отказ в итоге пошло начальство, но не Бушби - он уволился из армии и отправился в кругосветку с 500 долларами в кармане.

Стартовал британец из чилийского города Пунта-Аренас, добравшись до Южной Америки самолетом. Это было единственное большое «транспортное допущение» в его походе.

В тот момент Карлу было 29 лет.

Пока он шел в Штаты, перебивался с хлеба на квас. Еду и ночлег ему давали добросердечные латиноамериканцы. За собой пассионарий тянул (или перед собой толкал) тележку на велосипедных колесах под кодовым названием «Зверь» с 40-80 кило груза, от палатки до запасов воды.

Когда Бушби пересек границу Мексики и США, о нем раструбила американская пресса и он получил первых спонсоров - канадскую IT-компанию и американского производителя спортивной обуви. Подключился и National Geographic, купив у британца права на съемки фильма о нем.

ПЕРЕЙТИ БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

Бушби преодолел около 48 тысяч км и побывал в 29 странах. Его маршрут по идее должен стать самым длинным непрерывным пешим путешествием в истории.

На момент старта британцу было 29 лет. Кадр из видео youtube.com/@KarlcBushby

В Южной Америке Карл преодолел одно из самых опасных мест на планете - Дарьенский пробел, участок джунглей между Колумбией и Панамой, где нет автомобильной дороги и путешественникам приходится отбиваться от диких животных и вооруженных банд. Протяженность этого участка около 100 км. Остаться в живых, по признанию Бушби, ему помог армейский опыт.

Британский десантник Карл Бушби. Кадр из видео youtube.com/@KarlcBushby

На Аляске в марте 2006 британец познакомился с франко-американским путешественником Дмитрием Киффером (у него есть русские предки, кстати). Эти двое, что называется, нашли друг друга: Карл понимал, что преодолеть Берингов пролив, чтобы добраться до России, в одиночку для него будет проблематично. А Дмитрий искал адреналина в приключениях.

Пролив был покрыт дрейфующими ледяными полями, которые перемежались полыньями. Лед трескался и двигался.

Тележку Бушби, естественно, оставил на берегу: мужчины взяли в переход 180-килограммовые сани-амфибии со снаряжением.

Льдины несло течением, путешественники отклонились от прямого маршрута. Вместо 90 км им пришлось преодолеть 240, на это они потратили две недели. Помогло, что температура резко упала и течение развернулось.

Карл и Дмитрий добрались до российского берега у поселка Уэлен на Чукотке.

В РОССИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПОГРАНИЧНИКИ

У Бушби имелась российская виза, однако они с Киффером случайно миновали пограничников и пересекли границу не через пункт пропуска. К тому же для посещения этой части Чукотки требовалось особое разрешение, которого у мужчин не оказалось.

Пограничники задержали путешественников, у них нашли револьвер Colt Magnum, который Бушби, по его словам, взял для защиты от белых медведей.

Чукотский суд оштрафовал иностранцев и постановил выдворить их из России с пятилетним запретом на въезд. Для экспедиции решение суда могло стать фатальным. Но Бушби подал апелляцию, и уже в мае окружной суд в Анадыре отменил решение об экстрадиции. Британцу и его напарнику помог тогдашний губернатор Чукотки Роман Абрамович.

Кадр из видео youtube.com/@KarlcBushby

За несколько лет Бушби прошел от Уэлена через тундру и тайгу к Билибино, а затем к Среднеколымску и Якутску. Некоторые участки приходилось преодолевать только зимой, летом земля превращалась в болото, а реки становились непреодолимыми.

Визовые ограничения заставляли ставить экспедицию на паузу: Карлу приходилось время от времени возвращаться за новой визой в США, ведь он дал клятву не появляться в родной Британии до окончания экспедиции, и возобновлять вояж с точки, где он оставлял маршрут.

Так должен был выглядеть маршрут Бушби. Кадр из видео youtube.com/@KarlcBushby

ЗАПЛЫВ ЧЕРЕЗ КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

В 2017 году Бушби пересек границу с Монголией и дошел до Улан-Батора. Там присоединился к другой экспедиции - караван из десяти двугорбых верблюдов повторял путешествие по Шелковому пути. Британец прошел рядом с караваном больше тысячи километров.

Следующей страной стал Китай. В 2018 году Бушби вошел в провинцию Синьцзян, где проживают уйгуры. Там он привлек внимание полиции, путешественника останавливали на блокпостах, конфисковали фотоаппарат и карты памяти. Однажды британскому посольству пришлось вызволять Бушби из заключения и получать для него особое разрешение для похода по региону.

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, граница с Ираном... В Исламскую республику британца не пустили. Кроме того, началась пандемия коронавируса. Бушби несколько лет ждал возможности продолжить путь, коротая время в Мексике.

Еще одним ярким эпизодом кругосветки стал заплыв из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море на почти 300 километров.

Как такое стало возможно? Карла сопровождали суда поддержки, на которых от отдыхал между заплывами, самостоятельно преодолевая в день от 10 до 16 км по воде. Так что формально условие «двигаться без транспорта» было соблюдено. Власти Азербайджана даже выделили британцу в поддержку двух профессиональных пловцов. Сам он был облачен в гидрокостюм и пользовался гребными лопатками для рук.

В Колумбии британский путешественник Карл Бушби встретил Каталину, ставшую его возлюбленной. В 2011 году они расстались. Кадр из видео youtube.com/@KarlcBushby

В ЛА-МАНШЕ СВЕЛО НОГИ

К апрелю прошлого года Бушби добрался до Стамбула и он наконец снова оказался в Европе, получив специальное разрешение перейти Босфор по мосту.

В этом году оставался последний большой водный барьер - Ла-Манш.

Первоначально британец планировал воспользоваться служебным тоннелем под проливом, но получил отказ. Оставался единственный вариант - вплавь.

- Зайдя в воду, я подумал: «Не слишком ли я рискнул?» Но нужно собраться с силами, двигаться вперед. И тогда найдешь свой ритм, - говорил Карл.

Уже через час в воде у путешественника свело ноги. Но все завершилось благополучно, и бывший десантник наконец ступил на родную землю. 9 октября Бушби намерен двинуться в сторону своего дома в Халле, где ждет его мать. Британец надеется, что доберется туда к началу ноября. Впереди - последние 429 км.

МНЕНИЕ МАТВЕЯ ШПАРО: НЕ СТРАШНО, ЧТО ПУТЕШЕСТВИЕ ПРЕРЫВАЛОСЬ

Об эпопее Карла Бушби мы поговорили с путешественником Матвеем Шпаро.

- Насколько реально обычному человеку преодолеть такой путь?

- На самом деле подобное путешествие можно совершить. В нашей стране сейчас развиваются различные национальные тропы, об этом много говорят. А в Европе, в Северной Америке таких троп вообще очень много, и они многокилометровые. Идея в том, что идти приятно: каждые 200–300 километров существуют понятные населенные пункты.

Но, чтобы пройти такой маршрут, нужно очень хорошо продумать логистику и, конечно, иметь много денег.

- А можно без специальной подготовки преодолеть тот же Берингов пролив?

- Мне сложно сказать. Если ты до этого прошел, к примеру, 9 тысяч километров по национальным тропам и не только, то ты, наверное, уже стал хорошим путешественником. Конечно, у тебя нет опыта преодоления ледяных препятствий, льдов, торосов. А в этом есть определенная специфика, ее, конечно, хорошо бы понимать.

- Карл не приукрасил рассказ об этой части маршрута?

- Бушби и Киффер все-таки оказались на Чукотке, значит, действительно перешли пролив. А вот насчет того, что после этого их задержали пограничники…. Я придерживаюсь установки: если совершаешь путешествие, нельзя нарушать законодательство страны, где ты оказался. В этом и заключается профессионализм путешественника - хорошо сработать логистически. Если хочешь идти, сообщи об этом, договорись обо всем с властями.

- Какими качествами должен обладать человек, который надолго отправляется в пешее путешествие?

- Если кто-то долго путешествует один, для меня это непонятно. Мы все-таки социальные существа. Нужны друзья, с которыми делишься радостями, горем, удачами-неудачами. Если человек на 28 лет принял для себя такую одиночную историю, значит, он как монах погружен в себя.

Если же говорить о группе людей, идущих вместе, они должны создавать команду: кто-то должен быть хорошим навигатором, кто-то - медиком и так далее.

- Бушби не шел непрерывно. Например, коронавирус застал его на границе Казахстана, на время пандемии он уехал в Мексику, а после снятия ограничений вернулся к той же точке и продолжил маршрут. Можно ли считать такую экспедицию самым длительным пешим путешествием?

- Тут все зависит от того, кто и как засчитывает. Думаю, британская Книга рекордов Гиннесса засчитает его путешествие, поскольку этот парень из Англии.

Мне кажется, в этом ничего страшного нет. Если бы он изначально поставил цель «хочу совершить кругосветку без прерываний», тогда да, должен был бы так делать. Но поскольку он этого не сказал, то вполне мог прерывать путешествие.

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