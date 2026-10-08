Баскетболист, айтишник и автомеханик: кем стали внуки Леонида Куравлева

Василий Куравлев (слева) с сыновьями Григорием и Фёдором и женой Марией. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На уличных стендах Арбата – Леонид Куравлев в разных образах и ракурсах. Вернисаж под открытым небом в память о знаменитом и очень талантливом артисте. Здесь и фото рабочих моментов со съемок, кадры из фильмов и жанровые снимки из семейного альбома, кинопробы в исторических образах: Куравлев-Николай II, Никита Хрущёв и даже Гитлер… И рядом - трогательная фотография уже пожилого Леонида Вячеславовича с внуками. У него их трое. Молодой Куравлев с красавицей женой Ниной. Несколько детских фотографий, где будущая кинозвезда ещё в коляске, а рядом отец - Вячеслав Яковлевич. На другом снимке, вероятно, сделанном в конце 40-х в фотоателье, - подросток Лёня Куравлев с мамой Валентиной Дмитриевной. Она была дамским парикмахером, болтушкой и хохотушкой (это видно даже по фотографии). Мать он очень любил. Есть его фотокарточка, которую Куравлев подписал матери с пожеланием «всего доброго в жизни». А жизнь у Валентины Дмитриевны и вправду была непростая. В 1941-м её арестовали по 58-й статье УК РСФСР («контрреволюционные преступления»). И только в 1953-м, после смерти Сталина, выпустили - она вернулась по амнистии в Москву. Пока была в ссылке сын к ней приезжал в Мурманскую область (вероятно, там и была сделана их совместная фотография).

Молодой Леонид Куравлев с женой Ниной.

Леонид Куравлев с внуками

Родители Леонида Куравлева не имели отношения к искусству. Отец работал слесарем высшего разряда на авиазаводе «Салют». А единственный сын стал знаменитым на всю страну артистом. Кстати, дети и внуки Леонида Вячеславовича не пошли по его стопам. Сын Василий закончил автодорожный институт (МАДИ). Дочка Екатерина, хоть и закончила Щукинское театральное училище и несколько раз снялась в кино, но быстро поняла, что актерская профессия - не её дело жизни.

Леонид Куравлев с мамой Валентиной Дмитриевной.

Маленький Лёня Куравлев с отцом Вячеславом Яковлевичем.

На выставку на Арбат пришли сын Леонида Куравлева - Василий с женой Марией, их средний и младший сыновья Фёдор и Григорий. Григорий – школьник, 10-й класс, профессионально занимается спортом – надежда российского баскетбола. Фёдор учится в колледже на айтишника. Старший внук Куравлева Степан работает автомехаником.

Пришел на выставку друг Василия Куравлева – Андрей Караченцов, он сын другого легендарного артиста. Кстати, подружились Андрей Караченцов и Василий Куравлёв не благодаря своим родителям, а из-за любви к большому теннису. Они часто встречаются на корте.

Василий Куравлев и Андрей Караченцов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На выставке я увидела кадры из фильмов, хорошо знакомых и позабытых, а некоторые картины почти неизвестны широкому зрителю. Неожиданная роль Куравлева в музыкальной комедии «Пока безумствует мечта» по сценарию Василия Аксенова. Куравлев играл священника и поэта. Яркое перевоплощение. Кстати, Николай Караченцов играл в этом же фильме главную роль.

Леонид Куравлев в образе поэта из фильма «Пока безумствует мечта».

Леонид Куравлев не просто много, он очень много снимался. Простоев не было. По 5-7 фильмов в год. Сценарии, которые ему присылали в огромном количестве, сперва читала его жена Нина Васильевна (преподаватель английского языка, работала завучем в школе). И только потом за них брался Леонид Вячеславович.

- Дело было не в мамином одобрении или неодобрении сценария. У папы времени не хватало на всё. Если отец работал над ролью, новый сценарий он не читал, чтобы не сбить настрой на нужный образ, - рассказал мне Василий Куравлев. - Именно поэтому сценарии сперва читала мама. Ей было интересно. Когда отец репетировал дома, это не было «испытанием» для близких. Он не требовал особых условий или абсолютной тишины, его можно было отвлечь, он не сердился.

На съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

- Зато Леонид Вячеславович сердился на журналистов, когда его спрашивали про Афоню, которого он сыграл в комедии Георгия Данелии. В народном восприятии он ассоциируется именно с этой ролью, а ему не нравилось… Почему? - спросила я Василия Куравлева.

- У отца с Афоней были сложные отношения,- рассказал мне Василий. - Он и любил, и не любил своего героя, хотя понимал, что это настоящий народный персонаж. Афоня - прогульщик, пьяница, обманывает девушек… Эти черты отцу не нравились. Он просил Георгия Данелию сделать другую концовку в фильме, мол, не надо, чтобы к Афоне приезжала героиня Евгении Симоновой – влюбленная медсестра Катя. Лучше бы она не приезжала, считал отец. Пускай Афоня будет наказан и одинок. Но Данелия такую концовку не принял. Снял финал, вселяющий надежду. А вот кого отец безоговорочно любил – своего Пашу Колокольникова из «Живет такой парень» (автор сценария и режиссер фильма Василий Шукшин). Он считал лучшей ролью…

Василий затруднился назвать свой любимый фильм с участием Леонида Куравлева. И я не смогла. Их так много всенародно любимых фильмов и ролей в исполнении гениального артиста, получился бы длинный-предлинный список. Часть ролей из этого списка можно увидеть на выставке на Арбате.

Кинопробы

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