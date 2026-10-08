Владимир Путин во время прибытия в международный аэропорт Туркменбаши перед саммитом глав государств СНГ. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Вечером 8 октября президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению. Здесь российский лидер примет участие в саммите СНГ.

Как Владимира Путина встретили в Туркмении

Первый вечер российского президента на саммите сложился без пауз: от торжественного приема до коротких встреч, что называется, «на ногах», до заметных разговоров и двусторонних встреч с президентами других стран.

В Авазе, где Туркмения принимает саммит СНГ, Владимир Путин успел за один вечер побывать и на торжественном приеме, и на краткой встрече на ногах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и на беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, и на отдельном разговоре с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи перед саммитом глав государств СНГ. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В дипломатическом расписании это выглядело как плотная череда контактов, где каждый эпизод добавлял свой вес к общей картине саммита.

Хозяева встречи сделали ставку на восточную щедрость. На торжественном приеме гостям подали самсу с мясом, тыквой и зеленью, плов с индейкой, суп из ягненка, бараньи ребрышки, стейк из телятины, салаты с брынзой, телятиной и семгой. Завершили ужин фруктами и мороженым. Меню получилось таким же насыщенным, как и сам вечер, — с размахом, без спешки и с явным желанием подчеркнуть гостеприимство туркменской стороны.

Рабочие встречи президента

На встрече с Алиевым затрагивались вопросы двусторонней повестки. Разговор с Пезешкианом касался российско-иранских отношений. Отдельно Путин попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время двусторонней встречи. Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Беседа с Бердымухамедовым была посвящена развитию российско-туркменских отношений и дальнейшему взаимодействию двух стран.

Саммит СНГ

При этом, основная деловая часть саммита, по сути, еще впереди — она намечена на завтра. В повестке ожидаются заседание Совета глав государств СНГ, обсуждение ключевых направлений сотрудничества, а также согласование решений по политическому, экономическому и гуманитарному взаимодействию в рамках Содружества.

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