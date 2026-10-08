В Европе осталась всего одна страна, готовая укрыть военнообязанных украинцев: остальные спят и видят их на передовой

Европейские страны одна за другой ужесточают правила пребывания украинских беженцев. Фото: Bonsales/Shutterstock/Fotodom

Обычным украинцам становится все труднее жить и все тяжелее лавировать между угрозами, с которыми они встречаются практически каждый день. И они все чаще начинают объединяться, чтобы дать отпор «людоловам» из ТЦК. Уходящий день принес, как минимум, сразу три известия о таком противостоянии — в Хмельницком люди объединились, чтобы отбить молодого человека у ТЦК и патруля полиции, и им удалось это сделать. Аналогичный случай с таким же исходом произошел и в Одессе. Столкновения с ТЦК, правда, с неясным исходом зафиксированы в Харькове, Кривом Роге. А в Одессе двое мужчин, находясь в здании ТЦК, напали на сотрудников военкомата, угрожая перерезать горло, связали их и сбежали, спустившись по веревке. В итоге их объявили в розыск, но население болеет за сбежавших.

Собственно, у тех, кто не намерен погибать, просто не остается другого выхода. Европа, которая сама заинтересована в продолжении войны Зеленским, пока еще не начала охоту за украинцами, которым предоставила убежище, но отказалась предоставлять его новым «беженцам». И искать защиты в Евросоюзе «ухилянтам» теперь почти бесполезно. За одним исключением.

Правительство Литвы сообщило, что продлило программу временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, но одновременно ввело дополнительные условия для мужчин призывного возраста. Военнообязанным гражданам Украины, бежавшим от войны, потребуется подтвердить прохождение военной службы или освобождение от нее. Таким подтверждением будут считаться законное пересечение границы при выезде из Украины, выездной штамп в паспорте либо официальный документ о прохождении службы или освобождении от нее.

Аналогично и Германия автоматически продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. То есть, украинцы, которые уже находятся в Германии на основании временной защиты, смогут оставаться в стране до указанной даты без подачи нового заявления. А вот тем, кто прибыл на территорию Германию после 31 июля нынешнего 2026 года, надо будет подтвердить либо выполнение воинских обязанностей, либо наличие законных оснований для выезда из Украины. То есть, все те же штампы в загранпаспорте или воинские документы.

Ужесточились и условия пребывания украинских беженцев в Польше. К тому же, именно в этой стране проявились самые яростные настроения у населения. По последнему опросу сейчас лишь 9% поляков согласны со вступлением Украины в Евросоюз. Напомним, в 2022-м году таких было 60% среди населения.

Как ни парадоксально, но для украинцев осталась только одна страна, которая согласна предоставлять им защиту. И это при том, что Будапешт не оказывал Киеву военной помощи. А отношения с Зеленским у Венгрии не сложились изначально.

Венгрия в результате сообщила Евросоюзу о намерении по-прежнему предоставлять защиту военнообязанным из Украины. Будапешт намерен воспользоваться своим правом на неполное применение директивы ЕС о временной защите, чтобы продолжать предоставлять убежище тем, кто выезжает из Украины, имея статус военнообязанного.

- Государства-члены имеют возможность проявлять определенную свободу усмотрения, когда речь идет о применении рамок решения Совета ЕС и директивы о временной защите, - заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт. - Это предусмотрено статьей 7 директивы о временной защите, и Венгрия сообщила нам в этой связи, что она пользуется этой возможностью.

Пор сути, Венгрия осталась единственной возможностью для украинцев спасти свои жизни, не вступая в конфликт с ТЦК. Есть еще вариант сдачи в плен, но до него еще надо дожить.

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