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В мире15 октября 2026 3:00

На честном слове и на одном крыле: Истории авиарейсов, которые чудом не закончились катастрофой

KP.RU собрал истории авиарейсов, которые чудом не закончились катастрофой
Авторы (2):
Мария БЕРК
Левон АРУТЮНЯН
Командир рейса FZ-1073 Смит Маччхар, получивший ножевое ранение от второго пилота, стал в Индии героем. Фото: Israel Foreign Ministry/REUTERS

Командир рейса FZ-1073 Смит Маччхар, получивший ножевое ранение от второго пилота, стал в Индии героем. Фото: Israel Foreign Ministry/REUTERS

30 сентября 2026 года рейс авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив едва избежал фатального конца. Второй пилот Boeing 737- гражданин Омана - напал с аварийным топориком на командира экипажа и попытался направить лайнер в пике. Самолет меньше чем за минуту снизился с 10-километровой высоты на 5000 метров и продолжал нестись вниз. Раненый капитан, истекая кровью, сумел открыть дверь кабины - и внутрь ворвались пассажиры. Один из них, израильский сантехник, вспомнив телешоу об авиакатастрофах, потянул штурвал на себя и выровнял падающую машину. «Еще 6 - 7 секунд - и мы бы уже не спаслись», - признался он позже. Впрочем, наверняка не обошлось и без помощи автопилота. 180 человек на борту остались живы.

Это не первый случай, когда происшествие в воздухе чудом не закончилось катастрофой. KP.RU собрал истории подобных авиарейсов.

«Нацелился на кусок бетона»

23 июля 1983 года Boeing 767 авиакомпании Air Canada выполнял рейс из Монреаля в Эдмонтон. На высоте 11,5 км у лайнера закончилось топливо: ошиблись заправщики. Оба двигателя остановились, и самолет превратился в 60-тонный планер.

Командир Боб Пирсон и второй пилот направили Boeing к ближайшему возможному месту посадки - заброшенной авиабазе. Пирсон применил прием «скольжение» - резко накренил самолет, чтобы сбросить скорость и высоту. Потом он признавался: «У меня было туннельное зрение, я просто пытался нацелиться на кусок бетона».

Но в тот день на старой взлетно-посадочной полосе должны были начаться автогонки. Сотни людей с изумлением взирали, как лайнер бесшумно планирует на полосу. Когда произошло касание, передняя стойка шасси сложилась, нос самолета уткнулся в бетон. Планер превратился в бульдозер, несущийся прямо на зрителей, но все успели разбежаться. Все 69 человек на борту выжили.

«Правый добавь, левый убери»

19 июля 1989 года авиалайнер DC-10 авиакомпании United Airlines направлялся из Денвера в Чикаго. На высоте 11,2 км у самолета разрушился хвостовой двигатель. Обломки повредили руль высоты и подвижные части крыла - элероны и закрылки. У экипажа не осталось ни одного штатного средства управления. Работали лишь рычаги тяги двух двигателей на крыльях. Варьируя мощность левого и правого моторов, можно было поворачивать самолет и снижать высоту.

Сначала это получалось плохо: самолет раскачивался, проваливаясь каждую минуту на 400 - 500 метров. По счастью, на борту в качестве пассажира находился Деннис Фитч - пилот-инструктор United Airlines. Он предложил помощь. Фитч встал на колени между креслами пилотов и двумя руками управлял тягой двигателей. Командир экипажа Альфред Хайнес командовал: «Правый добавь, левый убери». Фитч двигал рычаги, выравнивая лайнер и направляя его к аэродрому. Так они летели 40 минут.

Нормально приземлиться в такой ситуации было невозможно: без закрылков самолет шел на скорости, почти в полтора раза превышавшей норму. При касании правое крыло зацепило землю, DC-10 перевернулся и разломился на четыре части. Погибли 111 человек, но 184 выжили.

Пилоты стали национальными героями. Когда в 2001 году дочери Хайнеса потребовалась операция, деньги на нее помогли собрать пассажиры рейса, оставшиеся в живых.

«Все сошлось идеально»

15 января 2009 года Airbus A320 авиакомпании US Airways вылетел из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа. Через 90 секунд после взлета на высоте около 850 м в оба двигателя попала стая гусей. Моторы отказали мгновенно.

У командира Чесли Салленбергера было несколько вариантов: вернуться, попробовать сесть в аэропорту соседнего штата или искать другое место. Но он понял, что без двигателей самолет не дотянет до взлетно-посадочной полосы. Единственный шанс - приводниться в Гудзоне. Самолет хвостом коснулся воды под углом, который позволил избежать разрушения фюзеляжа. Лайнер остался на плаву. Все находившиеся на борту 155 человек выбрались на крылья и оставались там, пока их не подобрали спасательные суда.

Салленбергер позже скажет: «Все должно было сойтись идеально - и сошлось».

А КАК У НАС

Заброшенная полоса и кукурузное поле

7 сентября 2010 года самолет Ту-154М направлялся из якутского города Удачный в Москву. На борту - 72 пассажира и девять членов экипажа. На высоте 10 км отказали три бортовых генератора из четырех. Пропало электропитание, вышли из строя топливные насосы. Горючего оставалось на полчаса.

Неожиданно пилоты разглядели взлетно-посадочную полосу заброшенного аэропорта Ижма в Республике Коми. Аэропорт не использовался уже семь лет, но начальник площадки Сергей Сотников поддерживал полосу в рабочем состоянии.

При посадке самолет выехал с полосы в лес, но никто не пострадал. Сотников был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени. Командиру корабля Евгению Новоселову и второму пилоту Андрею Ламанову присвоили звание Героя России.

Airbus A321 летел из Москвы в Симферополь.

Airbus A321 летел из Москвы в Симферополь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

15 августа 2019 года Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек. Один двигатель загорелся, второй потерял тягу. На борту находились 226 пассажиров. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину предстояло посадить лайнер практически сразу после взлета, выпустить шасси самолет бы не успел. Командир принял решил садиться на кукурузное поле. Airbus сел на брюхо и проскользил по земле, но не разрушился. Летчикам присвоили звание Героя России, остальных членов экипажа наградили орденом Мужества.

Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле, стал Героем России.

Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле, стал Героем России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

12 сентября 2023 года Airbus A320 «Уральских авиалиний» вез из Сочи в Омск 161 пассажира. При заходе на посадку обнаружилась утечка из гидросистемы, отвечающей в том числе за работу шасси. Командир Сергей Белов решил уходить на запасной аэродром в Новосибирск, где была более длинная полоса. Но затем решил, что топлива не хватит, надо садиться прямо на пшеничное поле. Лайнер жестко коснулся земли, пробежал около 550 метров и остановился.

Никто серьезно не пострадал, но Белова привлекли к уголовной ответственности: следствие считает, что он мог безопасно посадить самолет в Омске (Airbus пришлось демонтировать). Пилот с обвинением не согласен. Дело вернули на дорасследование.

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА

А что с малайзийским «Боингом»?

История, которая до сих пор остается неразгаданной, - исчезновение Boeing 777 компании Malaysia Airlines с 239 людьми на борту. Самолет пропал ночью 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Через час после вылета связь с бортом оборвалась. Радары показали, что Boeing резко повернул и отправился в отдаленную часть Индийского океана. Он летел несколько часов, пока у него не закончилось топливо.

С тех пор провели несколько поисковых операций. В 2015 году были найдены отдельные обломки самолета. Последняя масштабная операция завершилась в январе этого года: подводные дроны, способные погружаться на глубину до 6 км, обследовали около 15 тысяч кв. км дна в южной части Индийского океана. Не нашли ничего.

Главная версия следователей - действия командира экипажа Захари Ахмад Шаха. Возможно, он намеренно отключил транспондеры и связь, а затем свел счеты с жизнью, направив самолет в полет над океаном до полного истощения топлива. На домашнем компьютере пилота нашли сохраненный маршрут, схожий с этим полетом.

Власти Малайзии не прекращают поисков.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Все эти случаи иллюстрируют в общем-то одно. Почти на все возможные ЧП у летчиков есть инструкции, и все хорошо заканчивается, когда пилоты им следуют. А еще - когда экипаж имеет достаточно мужества и мастерства. Что нужно дополнительно - так это чуть-чуть везения. А вот этому уже никак не научишься и в инструкциях не пропишешь...