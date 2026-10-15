На честном слове и на одном крыле: Истории авиарейсов, которые чудом не закончились катастрофой

Командир рейса FZ-1073 Смит Маччхар, получивший ножевое ранение от второго пилота, стал в Индии героем. Фото: Israel Foreign Ministry/REUTERS

30 сентября 2026 года рейс авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив едва избежал фатального конца. Второй пилот Boeing 737- гражданин Омана - напал с аварийным топориком на командира экипажа и попытался направить лайнер в пике. Самолет меньше чем за минуту снизился с 10-километровой высоты на 5000 метров и продолжал нестись вниз. Раненый капитан, истекая кровью, сумел открыть дверь кабины - и внутрь ворвались пассажиры. Один из них, израильский сантехник, вспомнив телешоу об авиакатастрофах, потянул штурвал на себя и выровнял падающую машину. «Еще 6 - 7 секунд - и мы бы уже не спаслись», - признался он позже. Впрочем, наверняка не обошлось и без помощи автопилота. 180 человек на борту остались живы.

Это не первый случай, когда происшествие в воздухе чудом не закончилось катастрофой. KP.RU собрал истории подобных авиарейсов.

«Нацелился на кусок бетона»

23 июля 1983 года Boeing 767 авиакомпании Air Canada выполнял рейс из Монреаля в Эдмонтон. На высоте 11,5 км у лайнера закончилось топливо: ошиблись заправщики. Оба двигателя остановились, и самолет превратился в 60-тонный планер.

Командир Боб Пирсон и второй пилот направили Boeing к ближайшему возможному месту посадки - заброшенной авиабазе. Пирсон применил прием «скольжение» - резко накренил самолет, чтобы сбросить скорость и высоту. Потом он признавался: «У меня было туннельное зрение, я просто пытался нацелиться на кусок бетона».

Но в тот день на старой взлетно-посадочной полосе должны были начаться автогонки. Сотни людей с изумлением взирали, как лайнер бесшумно планирует на полосу. Когда произошло касание, передняя стойка шасси сложилась, нос самолета уткнулся в бетон. Планер превратился в бульдозер, несущийся прямо на зрителей, но все успели разбежаться. Все 69 человек на борту выжили.

«Правый добавь, левый убери»

19 июля 1989 года авиалайнер DC-10 авиакомпании United Airlines направлялся из Денвера в Чикаго. На высоте 11,2 км у самолета разрушился хвостовой двигатель. Обломки повредили руль высоты и подвижные части крыла - элероны и закрылки. У экипажа не осталось ни одного штатного средства управления. Работали лишь рычаги тяги двух двигателей на крыльях. Варьируя мощность левого и правого моторов, можно было поворачивать самолет и снижать высоту.

Сначала это получалось плохо: самолет раскачивался, проваливаясь каждую минуту на 400 - 500 метров. По счастью, на борту в качестве пассажира находился Деннис Фитч - пилот-инструктор United Airlines. Он предложил помощь. Фитч встал на колени между креслами пилотов и двумя руками управлял тягой двигателей. Командир экипажа Альфред Хайнес командовал: «Правый добавь, левый убери». Фитч двигал рычаги, выравнивая лайнер и направляя его к аэродрому. Так они летели 40 минут.

Нормально приземлиться в такой ситуации было невозможно: без закрылков самолет шел на скорости, почти в полтора раза превышавшей норму. При касании правое крыло зацепило землю, DC-10 перевернулся и разломился на четыре части. Погибли 111 человек, но 184 выжили.

Пилоты стали национальными героями. Когда в 2001 году дочери Хайнеса потребовалась операция, деньги на нее помогли собрать пассажиры рейса, оставшиеся в живых.

«Все сошлось идеально»

15 января 2009 года Airbus A320 авиакомпании US Airways вылетел из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа. Через 90 секунд после взлета на высоте около 850 м в оба двигателя попала стая гусей. Моторы отказали мгновенно.

У командира Чесли Салленбергера было несколько вариантов: вернуться, попробовать сесть в аэропорту соседнего штата или искать другое место. Но он понял, что без двигателей самолет не дотянет до взлетно-посадочной полосы. Единственный шанс - приводниться в Гудзоне. Самолет хвостом коснулся воды под углом, который позволил избежать разрушения фюзеляжа. Лайнер остался на плаву. Все находившиеся на борту 155 человек выбрались на крылья и оставались там, пока их не подобрали спасательные суда.

Салленбергер позже скажет: «Все должно было сойтись идеально - и сошлось».

А КАК У НАС

Заброшенная полоса и кукурузное поле

7 сентября 2010 года самолет Ту-154М направлялся из якутского города Удачный в Москву. На борту - 72 пассажира и девять членов экипажа. На высоте 10 км отказали три бортовых генератора из четырех. Пропало электропитание, вышли из строя топливные насосы. Горючего оставалось на полчаса.

Неожиданно пилоты разглядели взлетно-посадочную полосу заброшенного аэропорта Ижма в Республике Коми. Аэропорт не использовался уже семь лет, но начальник площадки Сергей Сотников поддерживал полосу в рабочем состоянии.

При посадке самолет выехал с полосы в лес, но никто не пострадал. Сотников был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени. Командиру корабля Евгению Новоселову и второму пилоту Андрею Ламанову присвоили звание Героя России.

Airbus A321 летел из Москвы в Симферополь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

15 августа 2019 года Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек. Один двигатель загорелся, второй потерял тягу. На борту находились 226 пассажиров. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину предстояло посадить лайнер практически сразу после взлета, выпустить шасси самолет бы не успел. Командир принял решил садиться на кукурузное поле. Airbus сел на брюхо и проскользил по земле, но не разрушился. Летчикам присвоили звание Героя России, остальных членов экипажа наградили орденом Мужества.

Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле, стал Героем России. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

12 сентября 2023 года Airbus A320 «Уральских авиалиний» вез из Сочи в Омск 161 пассажира. При заходе на посадку обнаружилась утечка из гидросистемы, отвечающей в том числе за работу шасси. Командир Сергей Белов решил уходить на запасной аэродром в Новосибирск, где была более длинная полоса. Но затем решил, что топлива не хватит, надо садиться прямо на пшеничное поле. Лайнер жестко коснулся земли, пробежал около 550 метров и остановился.

Никто серьезно не пострадал, но Белова привлекли к уголовной ответственности: следствие считает, что он мог безопасно посадить самолет в Омске (Airbus пришлось демонтировать). Пилот с обвинением не согласен. Дело вернули на дорасследование.

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА

А что с малайзийским «Боингом»?

История, которая до сих пор остается неразгаданной, - исчезновение Boeing 777 компании Malaysia Airlines с 239 людьми на борту. Самолет пропал ночью 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Через час после вылета связь с бортом оборвалась. Радары показали, что Boeing резко повернул и отправился в отдаленную часть Индийского океана. Он летел несколько часов, пока у него не закончилось топливо.

С тех пор провели несколько поисковых операций. В 2015 году были найдены отдельные обломки самолета. Последняя масштабная операция завершилась в январе этого года: подводные дроны, способные погружаться на глубину до 6 км, обследовали около 15 тысяч кв. км дна в южной части Индийского океана. Не нашли ничего.

Главная версия следователей - действия командира экипажа Захари Ахмад Шаха. Возможно, он намеренно отключил транспондеры и связь, а затем свел счеты с жизнью, направив самолет в полет над океаном до полного истощения топлива. На домашнем компьютере пилота нашли сохраненный маршрут, схожий с этим полетом.

Власти Малайзии не прекращают поисков.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Все эти случаи иллюстрируют в общем-то одно. Почти на все возможные ЧП у летчиков есть инструкции, и все хорошо заканчивается, когда пилоты им следуют. А еще - когда экипаж имеет достаточно мужества и мастерства. Что нужно дополнительно - так это чуть-чуть везения. А вот этому уже никак не научишься и в инструкциях не пропишешь...