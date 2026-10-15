Кашпировский просился в космос, чтобы «вылечить всех землян»

В период своей популярности «целитель» просто не знал, куда девать деньги. Фото: Игорь КОСТИН/РИА Новости

Как его только не называли!

Символ перестройки, главный экстрасенс Советского Союза, последний маг СССР, великий гипнотизер, лучший врач всех времен и народов, кумир миллионов, живой гений, агент КГБ, мошенник, шарлатан...

Сам Анатолий Михайлович скромно величал себя психотерапевтом.

Человек в черном

Осенью 1989-го по воскресеньям миллионы людей в СССР усаживались у телевизоров, чтобы получить установку на здоровье, счастье, благополучие от Кашпировского. Сейчас это кажется массовым помешательством. Но так было! На закате СССР многие атеисты самой читающей страны планеты вдруг поверили в чудеса.

Так бывает в эпоху потрясений. Когда вокруг хаос, хочется на что-то опереться. Например, на высшие силы. В начале ХХ века, когда зашаталась Российская империя, народ тоже увлекся оккультизмом, мистикой.

В горбачевскую перестройку жизнь большинства резко ухудшилась. Начались проблемы с продовольствием, инфляция. Поднял голову криминал. И тут на телеэкране появляется Он. Человек в черном. Короткая стрижка, суровое лицо, пронзительный взгляд, внушающий доверие голос. Ну как такому не поверить?

«Прохиндейство чистой воды»

Провинциального врача винницкой психбольницы сделало кумиром телевидение, которому тогда свято верили. В «Останкино» украинского доктора привел Влад Листьев - ведущий сверхпопулярной передачи «Взгляд».

Поначалу Кашпировский показывал в телеэфире «фокусы». Гипнотизировал журналистов. Одному прокалывали ладонь иглой, второй держал в руке стакан с кипятком. И оба под гипнозом не чувствовали боли. Но этого было мало и Листьеву, и доктору.

31 марта 1988-го «Взгляд» провел телемост Москва - Киев. Кашпировский из «Останкино» дистанционно обезболивал Любовь Грабовскую, которой в Киевском институте онкологии без наркоза удаляли опухоль груди. Позже хирурги сообщили, что ввели-таки пациентке небольшую дозу наркоза. Сама Грабовская призналась, что чувствовала боль, но молчала. Но это было потом. Кашпировский же после сенсационной операции стал героем.

2 марта 1989-го «Взгляд» организовал телемост Киев - Тбилиси. Психотерапевт находился на Украине, а Ольге Игнатовой и Лесе Юршовой в Грузии делали полостные операции по удалению застарелых грыж. Без наркоза. Зато рядом с каждой стоял телевизор, откуда Кашпировский внушал женщинам не чувствовать боль. Операции прошли успешно. Спустя несколько месяцев Юршова заявила, что испытывала чудовищную боль, но терпела, чтобы не подводить Анатолия Михайловича. Разоблачение разлетелось по СМИ. Кашпировский созвал пресс-конференцию. Юршова, сидя рядом с гипнотизером, сказала, что журналисты все переврали. В общем, история мутная.

Психотерапевта перевели из Винницы в Киев, дали просторную квартиру в доме ЦК! Он провел на местном ТВ пять оздоровительных сеансов, избавив, по его словам, аж 72% украинских детишек от энуреза (ночного недержания мочи). Кто и как это считал - загадка.

А 8 октября 1989-го после вечерней программы «Время» на Первом канале Центрального телевидения стартовал «Сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Он давал телезрителям установку на исцеление от всех болезней.

«Я смотрел первую передачу Кашпировского и, как все, был пойман на крючок, - писал московский корреспондент The Washington Post Дэвид Ремник в книге «Могила Ленина». - Он рассказывал, что избавил «сотни тысяч, возможно, миллионы» людей от опухолей, грыж, болей в сердце. Говорил медленно, низким голосом, словно угрожая. Хвастался медицинскими успехами, невиданными «за всю историю человечества», излечением людей от различных болезней. А в четырех «задокументированных» случаях - даже от СПИДа. По его словам, на месте ампутированных конечностей и вырванных зубов вырастали новые, седые волосы темнели, у 70-летней женщины вновь началась менструация, а мать Горбачева вылечилась от артрита».

До глубокой старости психотерапевт сохранил свою «фирменную» прическу. Фото: Анатолий Кашпировский/t.me

Сеансы шли раз в две недели по воскресеньям в прайм-тайм. Возможно, власти решили вместо хлеба дать народу зрелищ. Кашпировский мгновенно обрел бешеную популярность. Но в середине декабря, после шестого сеанса, исчез с экранов. Так же внезапно, как и появился. Пошли разговоры, что знаменитого доктора прогнали с ТВ за какую-то провинность.

- Это ложь, - заявил мне позже в интервью Анатолий Михайлович. - Когда меня в 1989 году на Центральном телевидении СССР спросили, сколько нужно провести передач, я ответил: «Шесть». Столько и провел. Почему шесть? В Киеве было пять сеансов, в Москве решил на один больше сделать.

Но тогдашний председатель Гостелерадио СССР Михаил Ненашев утверждал: «В мое время, в период политизации и величайшего раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение, - Кашпировского, Чумака. Но очень скоро пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды».

«У меня было 150 машин»

Я верю Ненашеву. Но не могу представить, что он по собственной инициативе закрыл суперрейтинговую телепередачу.

За три месяца Кашпировский стал телезвездой, затмив по популярности самого Горбачева. Возможно, в Кремле обеспокоились: вдруг психотерапевт призовет скинуть Михаила Сергеевича, а его выбрать президентом? Вот и приказали Ненашеву убрать его с эфира от греха подальше. За эту версию тот факт, что сеансы другого «чудотворца» Чумака на ТВ остались.

Кашпировский говорил, что власть сама шла к нему в руки. Но он о ней не думал. Пользуясь свалившейся на него славой, зарабатывал бешеные бабки, «исцеляя» народ на стадионах, в концертных залах, Домах культуры. «В 1989 году у меня было 150 машин, - хвалился Анатолий Михайлович. - Одна половина - японских, другая - американских. Иногда я зарабатывал по 60 автомобилей в день».

- Мы дали ему возможность взлететь, - говорит ведущий того «Взгляда» Владимир Мукусев. - Сильно пожалели об этом, когда Кашпировский монетизировал свои способности. Он был очень хитрым. Я не сразу это понял, думал, что главная его цель - помогать людям, на что он меня и купил. А на самом деле ему нужны были деньги.

В 1993-м Кашпировский пошел в политику. На выборах в Госдуму был вторым в списках ЛДПР после Жириновского. Партия тогда опередила коммунистов, демократов. Ходили слухи, будто гипнотизер зомбировал электорат. Да и сам Кашпировский заявлял, что партия победила благодаря ему. Через два года он покинул Жириновского. С тех пор ЛДПР на выборах в Госдуму больше не имела подобного успеха.

В Кремле не зря волновались насчет политических амбиций психотерапевта. В 1995-м он решил идти на президентские выборы вместе с Горбачевым. Предложил тому пост вице-президента. «Меня вся Россия любит, вас любит Запад. Третьим возьмем генерала Лебедя. Поставим его главнокомандующим всеми войсками, плюс отдадим ФСБ, милицию. И втроем мы победим!» Но Горбачев сам хотел стать Президентом России. Кашпировский дал заднюю. А Горбачев в 1996 году участвовал в выборах, но набрал менее 1% голосов.

В голове Анатолия Михайловича родился новый план. Фантастический! Он отправился в Звездный городок, к начальнику Центра подготовки космонавтов генералу

Петру Климуку с просьбой отправить его в космос. Чтобы с орбитальной станции «Мир» провести 10 целительных сеансов и вылечить всех землян! Мечтал вновь оказаться в центре внимания - уже мировой общественности. Полет, как мы знаем, не состоялся.

Пригрозил импотенцией

Кашпировский улетел в Америку. Но прижимистые эмигранты платили психотерапевту мало. Он создал за океаном компанию по строительству в СНГ экологичных мусороперерабатывающих заводов. Бизнес не задался. Обещал вместе с Виктором Петриком обеспечить планету чистейшей водой. Но липовые изобретения Петрика разоблачили, и не без помощи «Комсомолки» (серию публикаций подготовил наш спецкор Владимир Ворсобин). Промотав в Штатах миллионы, доктор вернулся в Москву. Однако тут бешеных заработков уже не было. Пришлось продавать на встречах с пенсионерами якобы целебную соль, «заряженные» фотографии, диски.

«Я гол как сокол!» - признавался Анатолий Михайлович два года назад «Комсомолке». Человек, утверждавший, что некогда едва ли не в каждом городе дарил людям машины, четырехкомнатные квартиры, доживал в Митине, за МКАД. В обычной двушке, которую получил в бытность депутатом. Когда покинул Думу, служебное жилье потребовали освободить. Но Кашпировский пригрозил: всех, кто попытается его выселить, он сделает импотентами! И сохранил жилплощадь.

По злой иронии судьбы «целитель», заявлявший, что многих вылечил от рака, сам 3 октября скончался от опухоли желудка. Ему было 87. Простились с Кашпировским на Троекуровском кладбище столицы. Но где его похоронят, родня скрывает. Не исключено, что прах отправят на Украину: Анатолий Михайлович хотел упокоиться в Виннице рядом с матерью.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему кому-то его сеансы реально помогали?

Кашпировский заявлял, будто вылечил 10 миллионов человек! Да уж, порой его несло, как Остапа Бендера. Но кому-то же его сеансы реально помогали. Почему?

- Он был дипломированным врачом, - говорит практикующий психолог, врач-реабилитолог Ольга Тетерина. - Окончил Винницкий мединститут, четверть века работал там психотерапевтом в психиатрической больнице. По линии общества «Знание» выступал с лекциями о гипнозе, демонстрировал психологические опыты. Был подготовлен для работы с публикой. Тому, что ряд больных выздоравливали во время его сеансов, есть научное объяснение.

Кашпировский использовал гипноз, официально признанный в медицинском сообществе. Ранее в некоторых поликлиниках были кабинеты гипноза. Когда пациентам по каким-то причинам нельзя делать наркоз, обезболивание производят с помощью гипнотических техник. В этот момент в мозге происходят специфические биохимические реакции, заглушающие боль.

- Обезболивание гипнозом на расстоянии возможно?

- Для очень внушаемых - вполне.

Второй фактор, который использовал Кашпировский, - психосоматика. Взаимосвязь психики и тела. Есть целый список психосоматических болезней: гипертония, бронхиальная астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматоидный артрит, дерматиты, псориаз, гастрит, ряд других. Для части внушаемых людей его метод действительно мог работать. Вспомним, что Первый канал, где шли сеансы, был главным в СССР. Это повышало авторитет Кашпировского.

Когда человек сильно верит в исцеление, во время сеанса в головной мозг выбрасывается большое количество нейромедиаторов, гормонов. В момент эйфории могут происходить «чудеса». Немощный вдруг встает и идет. Это не магия, а известный науке факт. Но важно смотреть в долгосрочной перспективе: а через неделю, месяц он будет ходить? Ведь гормоны неминуемо приходят в норму.

- Телецелительство в России запретили в 1993 году.

- Правильно. Принцип медицины - «не навреди». Психотерапевт должен индивидуально работать с пациентом. Массовое исцеление - опасная игра со здоровьем. Теледоктор не видит, кто у экрана. Людям с проблемами психики после сеанса будет хуже.

Не было реальной статистики, кому Кашпировский помог, кому навредил. Кто-то, свято ему веря, не пошел к врачу, запустил серьезную болезнь. Как это случилось с самим Анатолием Михайловичем. Он занимался самолечением, пока не попал в хирургическое отделение с четвертой стадией рака. Увы, было поздно.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Три жены

Впервые Кашпировский женился в 27 лет. Валентина родила сына Сергея (боксер, живет в Калифорнии), дочь Елену. Елена стала врачом, подарила отцу внуков Шона и Ингу. Покончила с собой в Канаде. Кашпировский похоронил ее в Виннице, рядом с могилами родителей.

В 1991-м он развелся с Валентиной. Та уехала в Канаду. На гастролях в Чехии психотерапевт женился на чешке-массажистке Иржине. Расстались они в 2003-м.

На церемонии прощания были вторая жена Кашпировского Иржина. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Тогда же в его жизни появилась Гулизар Чалбашова, на 33 года моложе.

Его последняя избранница - Гулизар Чалбашова (в центре с черной повязкой). Фото: Иван МАКЕЕВ.

В прошлом году, когда Кашпировскому было 86, а Гулизар - 54, у пары появилась дочь Эллина. Использовалось ли тут ЭКО или суррогатное материнство, супруги скрывали.

СКАЗАНО

«Я уже перерос звание доктора. Я не исцеляю. Я провожу в жизнь Великую Идею. Но я не продвигаю религию. Что толку в том, что две тысячи лет назад Иисус ходил по воде? Чем это помогает людям? Духовная сила, водившая Иисуса Христа, скорее всего, живет и во мне. Через 50 лет, думаю, меня будут чтить как святого».

Скромный человек, что сказать...

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