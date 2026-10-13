Кольцо за миллион и тайная свадьба Надежды Михалковой

Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Семья Никиты Сергеевича Михалкова, да и сам мэтр отечественного кино не любители рассказывать о личном. Неудивительно, что репортеры долго не знали о главной светской сенсации года. А именно: младшая дочь оскароносного режиссера Надежда, которую он снимал в «Утомленных солнцем» (да-да, та славная девочка с косичками), тайно вышла замуж за 47-летнего Руслана Кухарука, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Роман их был, если верить светским сплетникам, стремительным.
Пара сначала тайно расписалась, затем у них родилась общая дочь, которую недавно крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.
О том, что у Никиты Михалкова появилась четырнадцатая внучка, по словам его друзей, стало известно в конце августа.
- Никита Сергеевич был на творческом вечере в Туве (куда он приехал со своим спектаклем «12». - Ред.) и там сказал: «Поздравьте меня, у меня родилась внучка Катя!» - поделились с «КП» приятели Михалкова. - Конечно, Никита Сергеевич рад, что у дочери такой достойный спутник. Он именно такого зятя и хотел - серьезного, не из творческой среды. Пару лет назад за Надей пытался ухаживать Федор Бондарчук, ходили такие слухи в киношных кругах. Но она уже была когда-то замужем за режиссером (первый муж Надежды Михалковой - Резо Гигинеишвили. - Ред.), ей хотелось встретить более надежного человека. После рождения их с Русланом Кухаруком общей дочери Надя осталась жить в Москве. Видимо, они живут с мужем на два города. Надя служит в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова», где сейчас каждый день репетирует свой режиссерский дебют - спектакль «Васса Железнова» с Ириной Розановой и Михаилом Ефремовым в главных ролях.
У Руслана Кухарука от предыдущего брака уже есть двое детей - сын и дочь. Бывшая жена политика Анастасия тоже была на госслужбе.
У 40-летней Надежды Михалковой также двое детей от первого мужа, режиссера Резо Гигинеишвили - дочь Нина и сын Иван. С экс-супругом она познакомилась благодаря старшей сестре Анне Михалковой, которая снималась в сериале режиссера «Девять месяцев».
Когда Надя и Резо поженились, Никита Сергеевич не одобрил выбора дочери, но препятствовать союзу не стал.
- Я не принимал выбор детей, но понимал: если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне неблизко. Она этого не понимала вначале. А я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова, - признавался Никита Михалков.
Наде тогда было 23, Резо - 28. Она - наследница знаменитой фамилии, он - молодой и малоизвестный режиссер. До Михалковой Резо был женат на певице, звезде шоу «Фабрика звезд» Анастасии Кочетковой, которая родила ему дочь Марию.
- Резо привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине, - рассказывала в интервью Михалкова-младшая.
После первых родов у Нади случилась депрессия.
- Думала, что рожу вот сейчас ребенка - и всё! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы моложе меня, - вспоминала в то время Надя.
Брак с Резо продлился семь лет. По слухам, режиссер увлекся другой, но Надя сохранила с бывшим добрые отношения ради детей.
- Я поставила для себя цель: вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше все будет зависеть от него, - говорила Михалкова. - Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа.
Брак Гигинеишвили с бывшей невестой фигуриста Антона Сихарулидзе Надеждой Оболенцевой, из-за которой, по слухам, оказался разрушен союз с Михалковой, был недолгим. Продержался всего год.
В 2021 году Резо неожиданно публично заявил, что у него не осталось роднее человека, чем Надя Михалкова. Вполне возможно, хотел вернуться к бывшей жене...
Михалкова не запрещает Резо видеться с детьми. И подчеркивает в своих интервью, что ее бывший муж - прекрасный отец.
ЧТО ГОВОРЯТ СТИЛИСТЫ
На недавней премьере фильма «Трудно быть богом» Надежда Михалкова засветила обручальное кольцо. Ранее она с ним не появлялась в свете.
- Это кольцо очень похоже на модель российского бренда Mercury Classic из белого золота с бриллиантами круглой огранки. Такое украшение на сайте бренда стоит 957 тысяч рублей, - рассказала «КП» стилист Яна Блиндер. - Что касается стиля Нади, то после замужества он стал другим. Брюки и джинсы Михалкова сменила на женственные костюмы. Никогда ранее актриса не выходила на звездные дорожки в мини. Ее стиль был скорее ближе к рокерскому: джинсы, худи оверсайз. А тут, смотрите, какую красоту она прятала, какие стройные у нее ножки. Например, этот алый костюм с мини-юбкой стоит 118 тысяч рублей.
Думаю, что, встретив любовь, Надя взяла за основу знаменитый стиль Жаклин Кеннеди. Юбка из шелка с принтом в виде павлина и красный жакет стоят на сайте российского бутика 124 тысячи рублей. Брючные костюмы тоже остались в гардеробе Нади, но теперь они максимально элегантные. Видимо, для официальных выходов с мужем-политиком. А для светских премьер у нее есть более молодежный наряд - жакет в армейском стиле с ручной вышивкой за 186 тысяч рублей.
Надежда сменила и прическу, изменив своему многолетнему каре. Отрастила волосы и сделала стильную стрижку каскад.