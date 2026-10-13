Кольцо за миллион и тайная свадьба Надежды Михалковой

Надежда впервые появилась на публике с обручальным кольцом 1 сентября на премьере сериала «Трудно быть богом» 18+. Для выхода в свет она выбрала наряд стоимостью 124 тыс. рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Семья Никиты Сергеевича Михалкова, да и сам мэтр отечественного кино не любители рассказывать о личном. Неудивительно, что репортеры долго не знали о главной светской сенсации года. А именно: младшая дочь оскароносного режиссера Надежда, которую он снимал в «Утомленных солнцем» (да-да, та славная девочка с косичками), тайно вышла замуж за 47-летнего Руслана Кухарука, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Избранник дочери режиссера - 47-летний Руслан Кухарук. Фото: Наталья ШАТОХИНА/NEWS.ru/Global Look Press

Роман их был, если верить светским сплетникам, стремительным.

Пара сначала тайно расписалась, затем у них родилась общая дочь, которую недавно крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

О том, что у Никиты Михалкова появилась четырнадцатая внучка, по словам его друзей, стало известно в конце августа.

- Никита Сергеевич был на творческом вечере в Туве (куда он приехал со своим спектаклем «12». - Ред.) и там сказал: «Поздравьте меня, у меня родилась внучка Катя!» - поделились с «КП» приятели Михалкова. - Конечно, Никита Сергеевич рад, что у дочери такой достойный спутник. Он именно такого зятя и хотел - серьезного, не из творческой среды. Пару лет назад за Надей пытался ухаживать Федор Бондарчук, ходили такие слухи в киношных кругах. Но она уже была когда-то замужем за режиссером (первый муж Надежды Михалковой - Резо Гигинеишвили. - Ред.), ей хотелось встретить более надежного человека. После рождения их с Русланом Кухаруком общей дочери Надя осталась жить в Москве. Видимо, они живут с мужем на два города. Надя служит в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова», где сейчас каждый день репетирует свой режиссерский дебют - спектакль «Васса Железнова» с Ириной Розановой и Михаилом Ефремовым в главных ролях.

Юная Надя стала известна на весь мир после того, как фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» получил «Оскар». Фото: Eric ROBERT/Sygma/Getty Images

Один развод и двое детей

У Руслана Кухарука от предыдущего брака уже есть двое детей - сын и дочь. Бывшая жена политика Анастасия тоже была на госслужбе.

У 40-летней Надежды Михалковой также двое детей от первого мужа, режиссера Резо Гигинеишвили - дочь Нина и сын Иван. С экс-супругом она познакомилась благодаря старшей сестре Анне Михалковой, которая снималась в сериале режиссера «Девять месяцев».

Когда Надя и Резо поженились, Никита Сергеевич не одобрил выбора дочери, но препятствовать союзу не стал.

- Я не принимал выбор детей, но понимал: если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне неблизко. Она этого не понимала вначале. А я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова, - признавался Никита Михалков.

Наде тогда было 23, Резо - 28. Она - наследница знаменитой фамилии, он - молодой и малоизвестный режиссер. До Михалковой Резо был женат на певице, звезде шоу «Фабрика звезд» Анастасии Кочетковой, которая родила ему дочь Марию.

- Резо привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине, - рассказывала в интервью Михалкова-младшая.

После первых родов у Нади случилась депрессия.

- Думала, что рожу вот сейчас ребенка - и всё! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы моложе меня, - вспоминала в то время Надя.

Бывший - «прекрасный отец»

Брак с Резо продлился семь лет. По слухам, режиссер увлекся другой, но Надя сохранила с бывшим добрые отношения ради детей.

- Я поставила для себя цель: вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше все будет зависеть от него, - говорила Михалкова. - Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день у детей есть и мама, и папа.

Брак Гигинеишвили с бывшей невестой фигуриста Антона Сихарулидзе Надеждой Оболенцевой, из-за которой, по слухам, оказался разрушен союз с Михалковой, был недолгим. Продержался всего год.

В 2021 году Резо неожиданно публично заявил, что у него не осталось роднее человека, чем Надя Михалкова. Вполне возможно, хотел вернуться к бывшей жене...

Михалкова не запрещает Резо видеться с детьми. И подчеркивает в своих интервью, что ее бывший муж - прекрасный отец.

ЧТО ГОВОРЯТ СТИЛИСТЫ

«Встретив мужа, надела мини»

На недавней премьере фильма «Трудно быть богом» Надежда Михалкова засветила обручальное кольцо. Ранее она с ним не появлялась в свете.

Такое украшение на сайте бренда стоит 957 тысяч рублей. Фото: © Mercury

- Это кольцо очень похоже на модель российского бренда Mercury Classic из белого золота с бриллиантами круглой огранки. Такое украшение на сайте бренда стоит 957 тысяч рублей, - рассказала «КП» стилист Яна Блиндер. - Что касается стиля Нади, то после замужества он стал другим. Брюки и джинсы Михалкова сменила на женственные костюмы. Никогда ранее актриса не выходила на звездные дорожки в мини. Ее стиль был скорее ближе к рокерскому: джинсы, худи оверсайз. А тут, смотрите, какую красоту она прятала, какие стройные у нее ножки. Например, этот алый костюм с мини-юбкой стоит 118 тысяч рублей.

Костюм с мини-юбкой за 118 тыс. рублей эффектно подчеркнул ноги актрисы. Фото: Личная страница Надежды Михалковой в соцсети

Думаю, что, встретив любовь, Надя взяла за основу знаменитый стиль Жаклин Кеннеди. Юбка из шелка с принтом в виде павлина и красный жакет стоят на сайте российского бутика 124 тысячи рублей. Брючные костюмы тоже остались в гардеробе Нади, но теперь они максимально элегантные. Видимо, для официальных выходов с мужем-политиком. А для светских премьер у нее есть более молодежный наряд - жакет в армейском стиле с ручной вышивкой за 186 тысяч рублей.

Жакет в армейском стиле на Михалковой стоит 186 тыс. рублей. Фото: Личная страница Надежды Михалковой в соцсети

Надежда сменила и прическу, изменив своему многолетнему каре. Отрастила волосы и сделала стильную стрижку каскад.