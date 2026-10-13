Папе римскому Льву XIV проведут срочную операцию на легком

Главе Римско-католической церкви Льву XIV потребовалась срочная операция на легком Фото: REUTERS.

Сегодня с самого раннего утра к главному отделению клиники «Джемелли» в столице Италии начали стекаться верующие. Они собираются молиться за здравие папы римского Льва XIV, которого сегодня в полдень планируют госпитализировать в эту больницу.

Главе Римско-католической церкви потребовалась срочная операция на легком — в ходе планового обследования врачи обнаружили там новообразование. По словам медиков, пока рано говорить, идет ли речь о раке, или о доброкачественной опухоли. Ясность с этим вопросом появится только после исследования удаленной ткани. Пока же их прогнозы весьма оптимистичны: самочувствие понтифика хорошее, а с учетом того, что операцию будут проводить посредством зонда, Превост уже через неделю сможет покинуть палату.

Однако данное обстоятельство может привести к отмене ряда важных международных поездок главы Святого Престола. Так, уже отменены все аудиенции до 20 октября, а ряд специалистов указывает, что даже после таких «щадящих» операций перелеты могут быть противопоказаны на срок до трех недель. В таком случае может сорваться латиноамериканское турне папы Римского, начало которого запланировано на 6 ноября.

О предстоящей операции Лев XIV сообщил лично, после традиционной полуденной воскресной молитвы «Ангел Господень» (Angelus),

- Недавно во время медицинских обследований врачи обнаружили у меня небольшой, локализованный узел в лёгком. Он был выявлен на очень ранней стадии и имеет чёткую локализацию, - сказал он собравшимся на площади Святого Петра верующим. По его словам, он сам выбрал хирургическое вмешательство, а не другие методы лечения.

Объявление оказалось неожиданным: до этого Ватикан не сообщал о каких-либо серьёзных проблемах со здоровьем понтифика. Превост ведёт достаточно активный образ жизни, в том числе занимается теннисом.

Лев XIV продолжает оставаться главой Католической церкви даже во время операции и послеоперационного восстановления.

Повседневная работа Римской курии будет продолжаться в обычном порядке. Однако у папы нет заместителя, который автоматически получает все его полномочия на время болезни. Поэтому решения, требующие личного утверждения главы РКЦ будут отложены на период его лечения.

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