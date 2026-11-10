Ведущие производители лабораторной мебели: как выбрать чтобы не переплачивать

К лабораторной мебели предъявляются требования, которых нет у обычной офисной или производственной мебели. Фото: tsuneomp/Shutterstock/Fotodom.

При выборе мебели критически важны химическая стойкость рабочих поверхностей, нагрузочная способность фурнитуры, длинная гарантия и наличие подтвержденных протоколов испытаний.

KP.RU рассказал, как правильно подойти к выбору мебели для оснащения лаборатории на предприятии.

Российский рынок сегодня

Доля зарубежных производителей была не значительна уже в 2020 году. После введения санкций, зарубежные поставки прекратились, что окончательно изменило рынок в пользу отечественных компаний. Сайт KP.RU исследовал открытые данные среди ведущих компаний-производителей лабораторной мебели.

В результате анализа сформировался список из компаний, занимающихся изготовлением лабораторной мебели в России. Чтобы быть объективными мы проанализировали открытые данные за 2025 финансовый год на сайте rusprofile.ru.

При подготовке материала учитывались следующие характеристики:

• объем продаж млн рублей; (вес показателя 30%)

• чистая прибыль млн рублей; (вес показателя 25%)

• стоимость компании млн рублей; (вес показателя 20%)

• среднемесячная заработная плата (рублей); (вес показателя 15%)

• число сотрудников.(вес показателя 10%)

Рейтинг производителей лабораторной мебели в России

Составлен на основании открытых данных rusprofile.ru 2025 финансового года.

РЕЙТИНГ ТОП 10 производителей лабораторной мебели в России в 2026 году.

Рейтинг производителей cоставлен на основании открытых данных rusprofile.ru за 2025 финансовый год.

Торговая марка Юридическое

лицо ИНН Объем

продаж,

млн ₽ (вес

30%) Чистая

прибыль,

млн ₽ (вес

25%) Стоимость

компании,

млн ₽ (вес

20%) Средняя

ЗП, ₽ (вес

15%) Штат,

чел.

(вес

10%) Итоговый

рейтинг SIMPLE PRO ООО «СБМ» 7804158696 1 040 160 329 127 134 112 10,00 ЭКСПЕРТ ООО «ЗЛМЭ» 6027141391 587 110 193 81 082 84 6,11 СОВЛАБ ООО «ПК Современная лаборатория» 7842452829 295 16 105 119 815 49 3,36 ТОРНАДОЛАБ ООО «Торнадо Лаб» 1616021585 331 4 14 76 088 93 2,59 ЛАМО ООО «Ламо» 7811359080 206 6 15 72 852 62 1,89 ЭКРОС ООО «Экрос-Аналитика» 7801491716 233 0 32 77 501 34 1,80 А 90 В ООО «А90Б» 7813662370 135 5 -10 88 537 27 1,39 АТМ ООО «АТМ» 6449073220 106 11 13 60 010 6 0,96 АНАЛИТИКА ООО «Лабораторная Мебель "Аналитика"» 5501124119 123 20 72 11 008 3 0,84

*Источник: анализ открытых данных rusprofile.ru. В рейтинг не вошла компания ЛОИП (ИНН 7804057754), так как из открытых источников невозможно выделить точную долю производства лабораторной мебели (помимо оборудования) в общем обороте компании.*

Методика составления рейтинга

Для рейтинга используется метод взвешенной оценки (Weighted Scoring Model).

1. Нормализация: Каждый параметр нормализуется в баллы от 0 до 10. Формула: Балл = (Значение - Мин) / (Макс - Мин) * 10.

2. Подбор весов: Сумма весов равна 100%. Веса подобраны по результатам опроса экспертов рынка (приоритет отдан финансовым показателям).

3. Расчет: Итоговый балл — это сумма баллов с учетом веса каждого показателя.

Лабораторная мебель: на что обратить внимание при выборе

К лабораторной мебели предъявляются требования, которых нет у обычной офисной или производственной мебели. Рабочие поверхности контактируют с водой, кислотами, щелочами и растворителями, подвергаются регулярной уборке и должны выдерживать вес оборудования и ёмкостей с реактивами.

О том, как выбрать мебель для лаборатории и какие проблемы могут возникнуть уже после ее установки, рассказал KP.RU директор филиала НПО «ВТИАМИН» Владислав Козловский, относящейся к компании ООО «Водные Технологии».

С чего начать выбор мебели?

Выбор лабораторной мебели, по словам эксперта, начинается с определения задач конкретного рабочего места. Нужно учитывать используемое оборудование и реагенты, необходимость мойки и требуемую площадь рабочей поверхности.

— Лабораторная мебель рассчитана на специфические условия работы: контакт с реагентами, водой, химическими веществами, постоянную уборку и воздействие повышенной температуры. Обычная мебель не выдерживает попадания кислот, щелочей и растворителей: поверхность может испортиться или разбухнуть.

Сравнительная таблица рабочих поверхностей. Источник сайт simple-pro.com.

Мебель должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку от оборудования и реактивов.

После определения рабочих процессов можно подбирать материалы и конфигурацию мебели.

Для пользователя ключевыми характеристиками Владислав Козловский называет прочность, устойчивость и химическую стойкость рабочих поверхностей. Не менее важна эргономика: высота столов, организация хранения, расположение розеток и освещения.

Что выходит из строя в лабораторной мебели?

Наиболее частые проблемы при эксплуатации — повреждение рабочих поверхностей, износ и поломка фурнитуры. Еще одна проблема может обнаружиться сразу после установки: недостаточное количество розеток.

Срок службы мебели зависит от условий эксплуатации. Быстрее изнашиваются поверхности и элементы, которыми пользуются чаще всего.

— В нашем случае возникла проблема с полками в шкафах хранения под вытяжными шкафами. Полкодержатели со временем не выдержали вес банок с реактивами и начали ломаться. На мой взгляд, важно учитывать не только прочность конструкции, но и нагрузку на внутренние элементы.

Поэтому при выборе мебели необходимо оценивать не только столешницы и каркас, но и фурнитуру, крепления, полки и другие элементы, рассчитанные на постоянную нагрузку.

Что важно уточнить у производителя?

Отдельная проблема — недостаток подробной информации о материалах. Формулировки вроде «химически стойкая поверхность» не всегда позволяют заказчику понять, подходит ли мебель для конкретной лаборатории.

— Не всегда хватает понятной информации о том, для каких условий подходит конкретная мебель. Недостаточно знать, что стол «химически стойкий». Хотелось бы понимать, к каким именно веществам он устойчив и что делать в случае повреждения. Для этого нужны протоколы испытаний и гарантийные обязательства производителя.

Поэтому перед покупкой стоит уточнять перечень веществ, с которыми может контактировать рабочая поверхность, условия ее эксплуатации и возможности ремонта или замены отдельных элементов по гарантии.

Протокол испытаний рабочих поверхностей. Источник сайт simple-pro.com.

Насколько важна цена?

При оснащении всей лаборатории стоимость мебели становится существенной частью бюджета. Однако экономить, по мнению эксперта, не стоит на элементах, которые контактируют с химическими веществами, водой или несут большую нагрузку.

— Я бы оценивал не просто цену, а соотношение стоимости к качеству и сроку службы мебели.

Сравнить российскую и импортную мебель специалист не берется: в работе он использовал только российские решения.