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Экономика10 ноября 2026 13:05

Ведущие производители лабораторной мебели: как выбрать чтобы не переплачивать

Лидером среди российских производителей лабораторной мебели по финансовым и операционным показателям является SIMPLE PRO (ООО «СБМ») с баллом 10,00, за ним следуют ЭКСПЕРТ (ООО «ЗЛМЭ», 6,11) и СОВЛАБ (ООО «ПК Современная лаборатория», 3,36)
К лабораторной мебели предъявляются требования, которых нет у обычной офисной или производственной мебели. Фото: tsuneomp/Shutterstock/Fotodom.

К лабораторной мебели предъявляются требования, которых нет у обычной офисной или производственной мебели. Фото: tsuneomp/Shutterstock/Fotodom.

При выборе мебели критически важны химическая стойкость рабочих поверхностей, нагрузочная способность фурнитуры, длинная гарантия и наличие подтвержденных протоколов испытаний.

KP.RU рассказал, как правильно подойти к выбору мебели для оснащения лаборатории на предприятии.

Российский рынок сегодня

Доля зарубежных производителей была не значительна уже в 2020 году. После введения санкций, зарубежные поставки прекратились, что окончательно изменило рынок в пользу отечественных компаний. Сайт KP.RU исследовал открытые данные среди ведущих компаний-производителей лабораторной мебели.

В результате анализа сформировался список из компаний, занимающихся изготовлением лабораторной мебели в России. Чтобы быть объективными мы проанализировали открытые данные за 2025 финансовый год на сайте rusprofile.ru.

При подготовке материала учитывались следующие характеристики:

• объем продаж млн рублей; (вес показателя 30%)

• чистая прибыль млн рублей; (вес показателя 25%)

• стоимость компании млн рублей; (вес показателя 20%)

• среднемесячная заработная плата (рублей); (вес показателя 15%)

• число сотрудников.(вес показателя 10%)

Рейтинг производителей лабораторной мебели в России

Составлен на основании открытых данных rusprofile.ru 2025 финансового года.

РЕЙТИНГ ТОП 10 производителей лабораторной мебели в России в 2026 году.

РЕЙТИНГ ТОП 10 производителей лабораторной мебели в России в 2026 году.

Рейтинг производителей cоставлен на основании открытых данных rusprofile.ru за 2025 финансовый год.

Торговая маркаЮридическое
лицо		ИННОбъем
продаж,
млн ₽ (вес
30%)		Чистая
прибыль,
млн ₽ (вес
25%)		Стоимость
компании,
млн ₽ (вес
20%)		Средняя
ЗП, ₽ (вес
15%)		Штат,
чел.
(вес
10%)		Итоговый
рейтинг
SIMPLE PROООО «СБМ»78041586961 040160329127 13411210,00
ЭКСПЕРТООО «ЗЛМЭ»602714139158711019381 082846,11
СОВЛАБООО «ПК Современная лаборатория»784245282929516105119 815493,36
ТОРНАДОЛАБООО «Торнадо Лаб»161602158533141476 088932,59
ЛАМОООО «Ламо»781135908020661572 852621,89
ЭКРОСООО «Экрос-Аналитика»780149171623303277 501341,80
А 90 ВООО «А90Б»78136623701355-1088 537271,39
АТМООО «АТМ»6449073220106111360 01060,96
АНАЛИТИКАООО «Лабораторная Мебель "Аналитика"»5501124119123207211 00830,84

*Источник: анализ открытых данных rusprofile.ru. В рейтинг не вошла компания ЛОИП (ИНН 7804057754), так как из открытых источников невозможно выделить точную долю производства лабораторной мебели (помимо оборудования) в общем обороте компании.*

Методика составления рейтинга

Для рейтинга используется метод взвешенной оценки (Weighted Scoring Model).

1. Нормализация: Каждый параметр нормализуется в баллы от 0 до 10. Формула: Балл = (Значение - Мин) / (Макс - Мин) * 10.

2. Подбор весов: Сумма весов равна 100%. Веса подобраны по результатам опроса экспертов рынка (приоритет отдан финансовым показателям).

3. Расчет: Итоговый балл — это сумма баллов с учетом веса каждого показателя.

Лабораторная мебель: на что обратить внимание при выборе

К лабораторной мебели предъявляются требования, которых нет у обычной офисной или производственной мебели. Рабочие поверхности контактируют с водой, кислотами, щелочами и растворителями, подвергаются регулярной уборке и должны выдерживать вес оборудования и ёмкостей с реактивами.

О том, как выбрать мебель для лаборатории и какие проблемы могут возникнуть уже после ее установки, рассказал KP.RU директор филиала НПО «ВТИАМИН» Владислав Козловский, относящейся к компании ООО «Водные Технологии».

С чего начать выбор мебели?

Выбор лабораторной мебели, по словам эксперта, начинается с определения задач конкретного рабочего места. Нужно учитывать используемое оборудование и реагенты, необходимость мойки и требуемую площадь рабочей поверхности.

— Лабораторная мебель рассчитана на специфические условия работы: контакт с реагентами, водой, химическими веществами, постоянную уборку и воздействие повышенной температуры. Обычная мебель не выдерживает попадания кислот, щелочей и растворителей: поверхность может испортиться или разбухнуть.

Сравнительная таблица рабочих поверхностей. Источник сайт simple-pro.com.

Сравнительная таблица рабочих поверхностей. Источник сайт simple-pro.com.

Мебель должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку от оборудования и реактивов.

После определения рабочих процессов можно подбирать материалы и конфигурацию мебели.

Для пользователя ключевыми характеристиками Владислав Козловский называет прочность, устойчивость и химическую стойкость рабочих поверхностей. Не менее важна эргономика: высота столов, организация хранения, расположение розеток и освещения.

Что выходит из строя в лабораторной мебели?

Наиболее частые проблемы при эксплуатации — повреждение рабочих поверхностей, износ и поломка фурнитуры. Еще одна проблема может обнаружиться сразу после установки: недостаточное количество розеток.

Срок службы мебели зависит от условий эксплуатации. Быстрее изнашиваются поверхности и элементы, которыми пользуются чаще всего.

— В нашем случае возникла проблема с полками в шкафах хранения под вытяжными шкафами. Полкодержатели со временем не выдержали вес банок с реактивами и начали ломаться. На мой взгляд, важно учитывать не только прочность конструкции, но и нагрузку на внутренние элементы.

Поэтому при выборе мебели необходимо оценивать не только столешницы и каркас, но и фурнитуру, крепления, полки и другие элементы, рассчитанные на постоянную нагрузку.

Что важно уточнить у производителя?

Отдельная проблема — недостаток подробной информации о материалах. Формулировки вроде «химически стойкая поверхность» не всегда позволяют заказчику понять, подходит ли мебель для конкретной лаборатории.

— Не всегда хватает понятной информации о том, для каких условий подходит конкретная мебель. Недостаточно знать, что стол «химически стойкий». Хотелось бы понимать, к каким именно веществам он устойчив и что делать в случае повреждения. Для этого нужны протоколы испытаний и гарантийные обязательства производителя.

Поэтому перед покупкой стоит уточнять перечень веществ, с которыми может контактировать рабочая поверхность, условия ее эксплуатации и возможности ремонта или замены отдельных элементов по гарантии.

Протокол испытаний рабочих поверхностей. Источник сайт simple-pro.com.

Протокол испытаний рабочих поверхностей. Источник сайт simple-pro.com.

Насколько важна цена?

При оснащении всей лаборатории стоимость мебели становится существенной частью бюджета. Однако экономить, по мнению эксперта, не стоит на элементах, которые контактируют с химическими веществами, водой или несут большую нагрузку.

— Я бы оценивал не просто цену, а соотношение стоимости к качеству и сроку службы мебели.

Сравнить российскую и импортную мебель специалист не берется: в работе он использовал только российские решения.