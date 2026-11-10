Ведущие производители лабораторной мебели: как выбрать чтобы не переплачивать

При выборе мебели критически важны химическая стойкость рабочих поверхностей, нагрузочная способность фурнитуры, длинная гарантия и наличие подтвержденных протоколов испытаний.
KP.RU рассказал, как правильно подойти к выбору мебели для оснащения лаборатории на предприятии.
Доля зарубежных производителей была не значительна уже в 2020 году. После введения санкций, зарубежные поставки прекратились, что окончательно изменило рынок в пользу отечественных компаний. Сайт KP.RU исследовал открытые данные среди ведущих компаний-производителей лабораторной мебели.
В результате анализа сформировался список из компаний, занимающихся изготовлением лабораторной мебели в России. Чтобы быть объективными мы проанализировали открытые данные за 2025 финансовый год на сайте rusprofile.ru.
При подготовке материала учитывались следующие характеристики:
• объем продаж млн рублей; (вес показателя 30%)
• чистая прибыль млн рублей; (вес показателя 25%)
• стоимость компании млн рублей; (вес показателя 20%)
• среднемесячная заработная плата (рублей); (вес показателя 15%)
• число сотрудников.(вес показателя 10%)
Составлен на основании открытых данных rusprofile.ru 2025 финансового года.
Рейтинг производителей cоставлен на основании открытых данных rusprofile.ru за 2025 финансовый год.
|Торговая марка
|Юридическое
лицо
|ИНН
|Объем
продаж,
млн ₽ (вес
30%)
|Чистая
прибыль,
млн ₽ (вес
25%)
|Стоимость
компании,
млн ₽ (вес
20%)
|Средняя
ЗП, ₽ (вес
15%)
|Штат,
чел.
(вес
10%)
|Итоговый
рейтинг
|SIMPLE PRO
|ООО «СБМ»
|7804158696
|1 040
|160
|329
|127 134
|112
|10,00
|ЭКСПЕРТ
|ООО «ЗЛМЭ»
|6027141391
|587
|110
|193
|81 082
|84
|6,11
|СОВЛАБ
|ООО «ПК Современная лаборатория»
|7842452829
|295
|16
|105
|119 815
|49
|3,36
|ТОРНАДОЛАБ
|ООО «Торнадо Лаб»
|1616021585
|331
|4
|14
|76 088
|93
|2,59
|ЛАМО
|ООО «Ламо»
|7811359080
|206
|6
|15
|72 852
|62
|1,89
|ЭКРОС
|ООО «Экрос-Аналитика»
|7801491716
|233
|0
|32
|77 501
|34
|1,80
|А 90 В
|ООО «А90Б»
|7813662370
|135
|5
|-10
|88 537
|27
|1,39
|АТМ
|ООО «АТМ»
|6449073220
|106
|11
|13
|60 010
|6
|0,96
|АНАЛИТИКА
|ООО «Лабораторная Мебель "Аналитика"»
|5501124119
|123
|20
|72
|11 008
|3
|0,84
*Источник: анализ открытых данных rusprofile.ru. В рейтинг не вошла компания ЛОИП (ИНН 7804057754), так как из открытых источников невозможно выделить точную долю производства лабораторной мебели (помимо оборудования) в общем обороте компании.*
Для рейтинга используется метод взвешенной оценки (Weighted Scoring Model).
1. Нормализация: Каждый параметр нормализуется в баллы от 0 до 10. Формула: Балл = (Значение - Мин) / (Макс - Мин) * 10.
2. Подбор весов: Сумма весов равна 100%. Веса подобраны по результатам опроса экспертов рынка (приоритет отдан финансовым показателям).
3. Расчет: Итоговый балл — это сумма баллов с учетом веса каждого показателя.
К лабораторной мебели предъявляются требования, которых нет у обычной офисной или производственной мебели. Рабочие поверхности контактируют с водой, кислотами, щелочами и растворителями, подвергаются регулярной уборке и должны выдерживать вес оборудования и ёмкостей с реактивами.
О том, как выбрать мебель для лаборатории и какие проблемы могут возникнуть уже после ее установки, рассказал KP.RU директор филиала НПО «ВТИАМИН» Владислав Козловский, относящейся к компании ООО «Водные Технологии».
Выбор лабораторной мебели, по словам эксперта, начинается с определения задач конкретного рабочего места. Нужно учитывать используемое оборудование и реагенты, необходимость мойки и требуемую площадь рабочей поверхности.
— Лабораторная мебель рассчитана на специфические условия работы: контакт с реагентами, водой, химическими веществами, постоянную уборку и воздействие повышенной температуры. Обычная мебель не выдерживает попадания кислот, щелочей и растворителей: поверхность может испортиться или разбухнуть.
Мебель должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку от оборудования и реактивов.
После определения рабочих процессов можно подбирать материалы и конфигурацию мебели.
Для пользователя ключевыми характеристиками Владислав Козловский называет прочность, устойчивость и химическую стойкость рабочих поверхностей. Не менее важна эргономика: высота столов, организация хранения, расположение розеток и освещения.
Наиболее частые проблемы при эксплуатации — повреждение рабочих поверхностей, износ и поломка фурнитуры. Еще одна проблема может обнаружиться сразу после установки: недостаточное количество розеток.
Срок службы мебели зависит от условий эксплуатации. Быстрее изнашиваются поверхности и элементы, которыми пользуются чаще всего.
— В нашем случае возникла проблема с полками в шкафах хранения под вытяжными шкафами. Полкодержатели со временем не выдержали вес банок с реактивами и начали ломаться. На мой взгляд, важно учитывать не только прочность конструкции, но и нагрузку на внутренние элементы.
Поэтому при выборе мебели необходимо оценивать не только столешницы и каркас, но и фурнитуру, крепления, полки и другие элементы, рассчитанные на постоянную нагрузку.
Отдельная проблема — недостаток подробной информации о материалах. Формулировки вроде «химически стойкая поверхность» не всегда позволяют заказчику понять, подходит ли мебель для конкретной лаборатории.
— Не всегда хватает понятной информации о том, для каких условий подходит конкретная мебель. Недостаточно знать, что стол «химически стойкий». Хотелось бы понимать, к каким именно веществам он устойчив и что делать в случае повреждения. Для этого нужны протоколы испытаний и гарантийные обязательства производителя.
Поэтому перед покупкой стоит уточнять перечень веществ, с которыми может контактировать рабочая поверхность, условия ее эксплуатации и возможности ремонта или замены отдельных элементов по гарантии.
При оснащении всей лаборатории стоимость мебели становится существенной частью бюджета. Однако экономить, по мнению эксперта, не стоит на элементах, которые контактируют с химическими веществами, водой или несут большую нагрузку.
— Я бы оценивал не просто цену, а соотношение стоимости к качеству и сроку службы мебели.
Сравнить российскую и импортную мебель специалист не берется: в работе он использовал только российские решения.