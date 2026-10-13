Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Дмитрий Песков традиционно ответил на вопросы российских и не только журналистов о сделке с США, ударам по дата-центрам Яндекса, и отказе США передавать разведданные Киеву.

- «Вашингтон пост» сообщает, что США и Европа якобы обсуждают мирный план по урегулированию, предусматривающий, в том числе, прекращение огня по линии фронта. Скажите, пожалуйста, об этом что-то слышали в Москве?

Песков прокомментировал сообщения о «мирном плане» ЕС и США по Украине В Москве видели только сообщения СМИ о мирном плане США и Европы по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

- Нет, не слышали. Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали.

- Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизеля. Страны ЕС на заседание Европейского Совета планируют призывать к введению дополнительных ограничений на энергоресурсы РФ на фоне достигнутых договоренностей. Может быть, видят в Кремле риски того, что Европа новыми санкциями или какими-то другими барьерами помешает осуществлению договоренностей между Россией и США?

- Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, сейчас эта тема… Тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане - страна, которая предоставляет свой товар, конкурентоспособной, на мировые рынки. Мы будем это делать и дальше.

- После сбоев в работе Яндекса часть пользователя временно не могла полноценно пользоваться переводами и платежами. Обсуждался ли на уровне правительства механизм компенсации гражданам, если сбои приведут к финансовым потерям?

- Подождите, пока преждевременно говорить о финансовых потерях, вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий этого нападения.

- Источники сообщили, что представители администрации США на встрече с представителями Украины в минувшую пятницу выразили надежду, что решение США разрешить экспорт российского дизельного топлива сделает позицию России в переговорах более приемлемой и сделает страну более сговорчивой. Действительно ли разрешение на экспорт дизеля сможет подвигнуть Россию на более компромиссную позицию в переговорах?

- Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского и это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит.

- Трамп заявил, что для достижения мирных договоренностей Путин и Зеленский должны провести личную встречу. Обсуждалась ли эта тема во время телефонного разговора президентов Путина и Трампа? И как вообще эту позицию воспринимают в Кремле, учитывая заявление того же Трампа о том, что Украина должна провести выборы президента?

- Мы неоднократно вчера говорили об этом, мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам.

- Известно ли что-либо Кремлю о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Украины и отключить Starlink в случае, если Киев продолжит удары по российским НПЗ? Считаете ли сообщения в СМИ об этом правдивыми? И что в таком случае думаете о действиях Зеленского? Продолжает ли он провоцировать Трампа на такой шаг?

- Нам об этом ничего не известно.