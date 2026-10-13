Чистота в доме - залог интеллекта? Уборка во время беременности помогает снизить риск задержек в развитии ребенка

Специалисты проанализировали данные более 81 000 пар «мать-ребенок». И доказали: чистота в доме - это не просто про уют. Фото: Dusan Petkovic/Shutterstock/Fotodom

Простая домашняя уборка во время ожидания ребенка напрямую связана со снижением риска задержек в его развитии в будущем. К такому выводу пришли японские ученые в крупном исследовании (BMC Pediatrics). Специалисты проанализировали данные более 81 000 пар «мать-ребенок». И доказали: чистота в доме - это не просто про уют. А еще и про ощутимый вклад в здоровье будущих поколений.

Беременных женщин опрашивали: как часто они пылесосят пол, чистят и проветривают постельные принадлежности. Когда дети подросли, их навыки общения, моторику и логику оценили по одному из самых авторитетных в мире тестов на проверку развития ребенка.

Оказалось: чем тщательнее и регулярнее женщина боролась с пылью во время беременности, тем ниже была вероятность задержек развития у ее ребенка.

В чем может быть причина? Скорее всего, в борьбе с домашней пылью, полагают исследователи. Ведь это смесь, в которой встречаются аллергены и невидимые глазу пылевые клещи, токсичные химикаты (пластификаторы-фталаты, огнестойкие антипирены от техники и мебели), вредные микроорганизмы и продукты их распада (эндотоксины). При постоянном вдыхании такого аэрозоля в организме беременной женщины может развиваться скрытое воспаление. Кроме того, токсичные вещества теоретически могут проникать через плаценту и мешать процессу формирования нервной системы плода.

Так что регулярная «противопылевая» рутина - это безопасный и доступный способ улучшить микроклимат в доме.

Японские ученые пришли к выводу, что домашняя уборка во время ожидания ребенка напрямую связана со снижением риска задержек в его развитии. Фото: Zhuravlev Andrey/Shutterstock/Fotodom

НА ЗАМЕТКУ

Как действовать:

- Пылесосьте несколько раз в неделю. Это эффективно удаляет осевшие тяжелые частицы пыли и аллергены.

- Чаще проветривайте и высушивайте матрасы, подушки и одеяла на свежем воздухе. Это уничтожает благоприятную среду для микробов и клещей.

- Помните, что уборка не должна превращаться в изнурительные физнагрузки или стресс. На поздних сроках беременности важно привлекать к делу будущих пап и близких.

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